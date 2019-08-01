Эмил Куданалиев возглавил "Национальную электрическу сеть Кыргызстана"

07:56 01.08.2019

Назначен новый гендиректор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

Дата: 10:11, 01-08-2019.

Бишкек. 1 августа. КирТАГ - Назначен новый гендиректор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана". Сообщает пресс-служба НЭСК.



"Согласно решению совета директоров ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" от 31 июля 2019 года, генеральным директором назначен Куданалиев Эмил Темирбекович, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора компании", - сообщает компания.

Куданалиев окончил в 1994 году Кыргызский технический университет. Специальность по образованию "Электрические станции". Стаж работы в энергосистеме 25 лет.



Начинал работу электромонтером Кеминского предприятия электрических сетей. Далее работал инженером в службе связи, в службе релейной защиты, диспетчером Аламединского РЭС, диспетчером Чуйского ПЭС. После перевода в Центральную диспетчерскую службу ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" занимал должности диспетчера, старшего диспетчера, заместителя начальника и затем начальника службы. В марте 2017 года был назначен первым заместителем генерального директора ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".



Напомним, ранее ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" возглавлял Медетбек Айткулов, энергетик с большим опытом работы как в производстве так и в менеджменте энергосектора Кыргызской Республики. Общий стаж его работы энергетике составляет более 42 лет. За последние годы под его руководством реализованы энергетические проекты государственного значения, начата реализация транснационального энергопроекта CASA-1000, в котором участвуют 4 страны Центральной и Южной Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан Афганистан).



Айткулов Медетбек Ашыркулович ушел с поста главы компании согласно поданному заявлению по собственному желанию.



ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" – является энергетической компанией, которая транспортирует электрическую энергию, выработанную электростанциями, по высоковольтным сетям по всей Кыргызской Республике до распределительных компаний и крупных промышленных потребителей. Также ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" является системным оператором, осуществляющим централизованное оперативно-диспетчерское управление национальной энергосистемой Кыргызстана.