В Узбекистане создана инновационная трость для слепых с ультразвуковым датчиком

08:03 01.08.2019

В Узбекистане создана инновационная трость для слепых с ультразвуковым датчиком, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"29 июля Научно-практический центр внедрения инновационных разработок при министерстве инновационного развития презентовал разработку "Инновационную трость". Презентация состоялась в Пскентском районе Ташкентской области", - говорится в сообщении пресс-службы мининновации.



Как отмечается, инновационная трость предназначена для лиц с проблемами зрения и слуха.



"Удобство трости в том, что она путем сигналов электромагнитных волн собирает информацию в радиусе 2 метров и предупреждает владельца трости путем звука или вибрации. Ультразвуковой сенсор может определять помехи и ямы под углом 30 градусов. Инновационная трость выполняет также функцию надежного буфера при пользовании общественным транспортом", - следует из сообщения.



Также планируется широкое внедрение данной разработки при сотрудничестве центра внедрения инновационных разработок и молодых исследователей.



Напомним, что на сегодняшний день в Узбекистане свыше 66 тыс. незрячих лиц, 41 тыс. из них являются членами "Общества слепых". 2 тыс. из них заняты на производстве.