Два матерых амер-десантника из 82-й дивизии ВДВ пали в Афгане

08:06 01.08.2019

Десантники из Огайо и Чикаго названы жертвами нападения агента Талибана в Афганистане



Согласно заявлению 82-й воздушно-десантной дивизии США, двое десантников были убиты в понедельник в ходе атаки агента боевиков в Афганистане в понедельник, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).



Майкл Нэнс из Чикаго, Иллинойса и Брэндон Крайшер из Страйкера, штат Огайо, был убит огнем стрелкового оружия в провинции Кандагар. Оба военнослужащих были из 3-й боевой бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает https://www.washingtonexaminer.com



"Эти молодые люди были настоящими американцами и воплощали в себе качества самоотверженного служения и мужества, когда они ответили на призыв нашей страны отправиться в Афганистан", - заявил командир 3-й бригады полковник Артур Селлерс.



"В настоящее время мы сосредоточены на предоставлении своим близким всех доступных ресурсов, чтобы помочь им в это самое трудное время".

Ахмад Садик, представитель 205-го корпуса афганской армии, сообщил, что солдат афганской армии открыл огонь по базе в районе Шах-Вали-Кот и убил двух солдат. В результате их смерти общее число военнослужащих США, убитых в Афганистане в этом году, достигло 12, согласно данным издания.



Майкл Нэнс вступил в армию США в 2017 году, и среди его наград "Пурпурное сердце", "Бронзовая звезда", Медаль "За кампанию в Афганистане", Медаль "За глобальную войну с терроризмом".

Крайшер вступил в армию в июне 2018 года, и он имеет аналогичные награды, как и его боевой товарищ.

"С тяжелым сердцем я сообщаю вам о гибели двух десантников из бригады во время боевых действий", - сказал командир подразделения полковник Арт Селлерс, подтверждая смерть солдат в понедельник.

"Опыт каждого сотрудника этой бригады и 82-й воздушно-десантной дивизии будет использован для обеспечения заботы о семьях погибших", отметил он