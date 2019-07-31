СМИ США сообщают о смерти сына и продолжателя дела Усамы бен Ладена - Хамзы

08:23 01.08.2019

СМИ сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена



CA-NEWS (CA) - США получили разведывательные данные о смерти Хамзы бен Ладена - сына основателя террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации США.

Однако чиновники не представили подробностей о том, где и когда умер Хамза бен Ладен и сыграли ли роль США в его смерти.



Дональд Трамп 31 июля перед встречей с президентом Монголии отказался комментировать данную новость.

Ранее США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене.

В Госдепе называли предположительное место, где может находиться сын Усамы бен Ладена. В ведомстве полагали, что он может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или находиться на территории Ирана.