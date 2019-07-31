Китаец Цюй Донъюй взглавил продсельхозорганизацию ООН - ФАО

08:27 01.08.2019

Новый Генеральный директор ФАО вступил в должность



Представитель Китая Цюй Донъюй вступил в должность Генерального директора ФАО 1 августа 2019 года. Срок его полномочий продлится до 31 июля 2023 года.

Предыдущий глава организации Грациану да Силва подчеркнул роль ФАО, особенно на местах, в улучшении "условий жизни уязвимых людей" посредством предоставления технического потенциала, особенно развивающимся странам, а также отметил нормотворческую деятельность, которую проводит учреждение, членами которого являются 194 государства.

"У меня нет сомнений в том, что д-р Цюй может много предложить ФАО с точки зрения знаний и собственного", - сказал он.



Цюй Дунъюй поблагодарил Грациану да Силву за "процесс плавного перехода", который он назвал "новой культурой ФАО". Он также выразил "глубокое уважение" работе Грациану да Силвы в ФАО.

Цюй Дунъюй сказал: "Я намерен работать в ФАО, которая применяет современную науку и технологии и внедряет инновационные подходы".

"Моя цель состоит в том, чтобы сделать организацию более динамичной, прозрачной и инклюзивной в течение следующих четырех лет", - добавил он.

Цюй Дунъюй также подчеркнул необходимость построения диалога, укрепления доверия, повышения эффективности и сосредоточения внимания на отчетности.

Цюй Дунъюй был избран Генеральным директором учреждения ООН 23 июня 2019 года. Он станет девятым по счету Генеральным директором ФАО с момента основания Организации 16 октября 1945 года.