Узбекистан и Кыргызстан описали уже 92% госграницы. Осталось всего 10 участков

08:52 01.08.2019

01 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

На сегодня описаны 92 процента кыргызско-узбекской границы



На сегодня завершены работы по делимитации 92 процентов кыргызско-узбекской границы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

По его словам, 85 процентов линии границы согласовали в 2017 году. Подписан договор. С того времени стороны согласовали еще примерно 8 процентов.



На сегодня несогласованными остаются около 10 участков. Большинство из них в Джалал-Абадской области.

Жениш Разаков



"По ним идут переговоры. Могу сказать, что взаимный обмен участками мы не рассматриваем", - отметил Жениш Разаков.

Он сообщил, что сегодня на переговорах в рамках рабочего визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Кыргызстан также будет обсуждаться вопрос делимитации и демаркации границы.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном - 1 тысяча 378 километров.