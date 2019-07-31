Чуйский КирСуд оставил узбекскому правозащитнику Аскарову пожизненное

08:57 01.08.2019

Суд в КР оставил активисту Азимжану Аскарову пожизненное лишение свободы



Чуйский областной суд отказал в освобождении правозащитника Азимжана Аскарова, осужденного на пожизненное заключение после событий 2010 года. 30 июля его дело было пересмотрено в связи с декриминализацией уголовного законодательства. Сам Аскаров участия в заседании не принимал.

Адвокат правозащитника Валерьян Вахитов просил суд освободить Азимжана Аскарова. Однако гособвинение заявило, что дела осужденных на пожизненное заключение не подлежат пересмотру.



Азимжан Аскаров жил в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года.

В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Кыргызстана пересмотреть дело правозащитника. Свое решение комитет обосновал незаконным задержанием, применением пыток и содержанием Азимжана Аскарова в тяжелых условиях.