В Кыргызстане образовано государственное агентство водных ресурсов

09:03 01.08.2019

В Кыргызстане образовано государственное агентство водных ресурсов при правительстве КР. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания в четверг. Сообщает пресс-служба правительства КР.



Решение принято в целях реализации требований норм Водного кодекса КР, регламентирующих создание государственного органа управления водными ресурсами.



На агентство водных ресурсов будут возложены функции реализации государственной водной политики, осуществления координации мероприятий по управлению, использованию и охране водных ресурсов и их мониторинг.



Кроме того, новому агентству передаются отдельные функции госорганов водного сектора – мониторинг водных ресурсов, изучение режима и состояния подземных вод, обеспечение сельского питьевого водоснабжения и водоотведения, а также вопросы ирригации и дренажа, находящихся в ведении других ведомств.



Абылгазиев отметил, что в настоящее время управление водными ресурсами осуществляется разрознено, а отдельные функции управления выполняются различными ведомствами, между ними отсутствует координация деятельности по водному вопросу.



"Не осуществляется единый мониторинг использования и охраны водных ресурсов, нарушается право собственности государства на водные ресурсы, так как созданы условия для бесконтрольного забора воды из поверхностных источников. Следствием является нарушение прав на воду водопользователей. Несмотря на то, что наша страна богата водными ресурсами, обеспеченность регионов питьевой и поливной водой остается низкой. Нехватка воды сказывается на жизни и здоровье граждан, состояние окружающей среды. С созданием агентства будет осуществляться единая политика в водном секторе на национальном, межгосударственном и международном уровнях", - сказал премьер-министр.

.

Предполагается, что создание агентства водных ресурсов позволит внедрить Единую информационную систему по воде, ввести разрешения на водопользование и платность за использование водных ресурсов, вести Реестр водопользователей, обеспечить взвешенное долгосрочное планирование деятельности в различных секторах на основе информации, моделировать водные ресурсы в связи с изменением климата, что будет способствовать повышению адаптационного потенциала.



Как уже сообщалось, в Кыргызстане также создано новое госагентство по земельным ресурсам.