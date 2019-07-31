Суд вернул газету "Вечерний Бишкек" прежнему владельцу Александру Киму

14:54 01.08.2019

Бишкекский городской суд принял решение об отчуждении долей Александра и Галины Рябушкиных в ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек". Об этом "Азаттыку" сообщил адвокат Александра Кима Сергей Воронцов.



По его словам, стороны приведены в первоначальное состояние – владельцем активов и акций рекламной компании "Рубикон" и "Издательского дома "Вечерний Бишкек" снова стал Александр Ким. "Остались кое-какие технические моменты, но суд вчерашним решением вернул все Киму", - отметил Сергей Воронцов.



Александр Рябушкин в 2014 году подал иск в суд, заявив, что его долю в бизнесе в 2005 году у него отобрал на тот момент его бизнес-партнер Александр Ким. В 2015 году суд удовлетворил этот иск, передав ЗАО "Издательский дом "Вечерний Бишкек" и ОсОО "Рекламная фирма "Рубикон" Александру Рябушкину.



В отношении же Александра Кима было возбуждено уголовное дело по статье 221 ("Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") УК КР. В феврале 2018 года районный суд столицы осудил его на 6 лет условно. Позже это решение было отменено, а уголовное преследование Кима прекращено. А в ноябре 2018 года Александр Рябушкин был задержан по обвинению в финансовых нарушениях.