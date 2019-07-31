В Таджикистане не будут обнародовать сведения о доходах чиновников

14:55 01.08.2019

Агентство государственной службы при президенте Таджикистана заявило, что нет необходимости обнародовать сведения о доходах и расходах чиновников. Госслужащие Таджикистана обязаны отчитываться перед налоговым ведомством о своих ежегодных доходах и их основных источниках.



Джума Давлатов, директор Агентства государственной службы при президенте Таджикистана 1 августа на пресс-конференции в Душанбе заявил, что таджикское общество еще не готово к обнародованию сведений о доходах госслужащих. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, почему декларация о доходах бывшего главы таможенного терминала №1 г. Душанбе Шахбоз Раджабзода до сих пор не обнародована.

"В публикации декларации о доходах Шахбоза Раджабзода не было необходимости, так как наше общество еще не готово к этому", - заявил глава Агентства госслужбы при президенте Таджикистана.



Напомним, Шахбоз Раджабзода "прославился" тем, что подвергся публичной порке со стороны президента Эмомали Рахмона на расширенном заседании с участием представителей финансовой, налоговой и таможенной сферы 10 мая этого года. Глава государства несколько раз уличил его во лжи и обвинил в коррупции. Как стало известно в ходе "порки", три дома и несколько машин Шахбоз приобрел за полтора года работы в таможне. Он также дослужился от лейтенанта до подполковника. "Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!", - отметил глава государства.

"Вопрос о публикации сведений о доходах чиновников будет рассмотрен тогда, когда сознание в нашем обществе достигнет уровня европейских стран", - отметил Джума Давлатов.



Госслужащие Таджикистана обязаны ежегодно до начала апреля отчитываться перед налоговым ведомством о своих ежегодных доходах и их основных источниках. В этом году, по словам Джумы Давлатова, более 20 госчиновников не представили декларацию о доходах. "Трое из них были уволены, в отношении других будут применены меры административного воздействия", отметил глава Агентства государственной службы при президенте Таджикистана.

В системе государственной службы Таджикистана насчитываются около 19 тыс. государственных служащих. Власти Таджикистана и ранее заявляли, что сведения о доходах и расходах госслужащих не будут обнародованы. Из-за такой позиции властей сведения о доходах и приобретенном чиновником имуществе остаются для налогоплательщики тайной, покрытой мраком, говорят местные эксперты.