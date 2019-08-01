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Санкции США против "Северного потока-2" приближаются, - Моритц Кох
16:59 01.08.2019

1 августа 2019 г.
Моритц Кох | Handelsblatt

"Трамп уже давно гневно отзывается о "Северном потоке-2" и то и дело атакует Германию. Теперь в Сенате обозначилось большинство, выступающее за введение санкций против газопровода через Балтийское море", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.
В среду комитет Сената США по международным делам 20 голосами к 2 одобрил законопроект о "защите энергетической безопасности Европы". "Этот законопроект напрямую направлен против "Северного потока-2", - указывает журналист Моритц Кох.
Законопроект "предусматривает введение санкций против предприятий, обслуживающих корабли, занимающиеся укладкой труб для трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", заявил председатель комитета Джим Риш.

"Эти трубопроводы могут привести к дальнейшей дестабилизации Украины и обогащению путинского режима, а также угрожают безопасности стран-членов НАТО", - передает издание его слова.
"То, что законопроект действительно вступит в силу, стоит рассматривать как вероятное развитие событий, - пишет Кох. - Введение ограничительных мер против России является одним из немногих политических решений, о котором могут договориться республиканцы и демократы Вашингтона. Президент Дональд Трамп также неоднократно и резко критиковал "Северный поток-2". Германия, по его словам, совершает большую ошибку, поддерживая проект".

"Если санкции вступят в силу, они ударят по больному месту проекта. В частности, пострадает швейцарская компания Allseas Group с судном Pioneering Spirit, предназначенным для укладки труб", - говорится в статье.
"Для правительства Германии санкции против "Северного потока-2" станут тяжелым ударом, - подчеркивает издание. - Оно рассматривает трубопровод как ключевой проект для обеспечения европейской энергетической безопасности. Так как Германия продвигает отказ от ядерной энергетики и готовится к отказу от производства электроэнергии из угля, она особенно зависима от природного газа как переходной технологии. А российский газ считается особенно выгодным".

"Хотя Берлин и не считает, что американцы действительно смогут остановить "Северный поток-2", санкции, вероятно, все же притормозят запланированное на конец года окончание работ и взвинтят расходы проекта. Россия объявила, что в случае введения американских санкций возьмет проект на себя, но она, вероятно, не располагает техническими возможностями для самостоятельной укладки трубопровода", - пишет Handelsblatt.
Источник: Handelsblatt

Источник - inopressa.ru
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