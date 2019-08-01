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Никаких подвижек в переговорах о транзите газа - возможен дефицит в Европе, - Handelsblatt
17:02 01.08.2019

1 августа 2019 г.
Андре Баллен | Handelsblatt

"Срок действия договора по транзиту газа, заключенного между Россией, Украиной и Евросоюзом, истекает в конце года. Переговоры по этому вопросу не проводятся по сей день", - пишет журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

"Дата переговоров намечена, но не более того, - отмечает автор статьи. - По инициативе Еврокомиссии следующий этап переговоров комиссии, состоящей из представителей ЕС, России и Украины, должен состояться 16 сентября. Но несколько дней назад Россия выступила с новым предложением, которое в сущности лишь подтверждает старую позицию: Москва готова "продлить действующий контракт на год на существующих условиях", заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Это первый, правда, очень маленький шаг навстречу".

"По существу новое предложение мало что изменит, - комментирует издание. - Действующий сейчас договор вступил в силу в 2009 году - тогда Россия настаивала на долгосрочности контракта". Согласно договору, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от тарифов на газ, объема транспортируемого газа и расстояния. Платежи за транзит 110 млрд кубометров газа в год должны составлять 2,35 млрд долларов. "Проблема, с точки зрения Украины, заключается в том, что цифра 110 млрд кубометров не является обязательной, в связи с чем страна не может генерировать постоянный доход, тем более что Россия не скрывает, что украинский трубопровод она рассматривает только в качестве временного решения до окончания строительства "Северного потока-2".

При этом укладка трубопровода затягивается, так как правительство Дании все еще не выдало разрешение на укладку труб в своей акватории.
Управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщил, что компания подала иск в Европейский суд против поправок к Газовой директивы ЕС, которые представляют собой "очевидную дискриминацию отдельного коммерческого проекта".
"Иск также воспринимается как сигнал Копенгагену не затягивать принятие решения. Тем не менее, надежды компании на новое правительство в Копенгагене под руководством социал-демократов, вероятно, не оправдаются. По информации Financial Times, шансы на то, что "Северный поток-2" получит разрешение до конца августа, уменьшаются", - передает издание.

"Таким образом, растет давление на Москву на переговорах в сентябре. Украинская сторона уже отклонила российское предложение продолжить транзит газа на прежних условиях. Продление договоров невозможно уже только потому, что теперь на Украине действуют абсолютно другие, ориентированные на нормы ЕС законы, заявил директор "Нафтогаза" Андрей Коболев, намекая на критикуемую Москвой Газовую директиву ЕС (...)".
"ЕС новое предложение Москвы также не воодушевило, - отмечает Баллен. - Еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович сказал в ответ на предложение Новака, что "в подписании долгосрочного договора заинтересованы все участники".

Переговоры в сентябре "все больше грозят превратиться в игру в покер". "Если не будет найдено решение, россиянам грозит резкое падение доходов от продажи газа, украинцам - отсутствие доходов от транзита, а европейцы в худшем случае могут замерзнуть", - заключает Handelsblatt.
Источник: Handelsblatt

Источник - inopressa.ru
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