Администрации Трампа нужен во главе Украины "свой" премьер-министр, - В.Прохватилов

17:08 01.08.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 30.07.2019 |



И все-таки не Арсен Аваков?



5 июля Киев посетил специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который встретился с Владимиром Зеленским. На встрече присутствовали также поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, один из спонсоров президентской кампании Дональда Трампа, как пишет украинское издание "Страна.ua".

Посольство США на Украине сообщило, что стороны обговорили сотрудничество между Украиной и США. Волкер и Сондленд высказали "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами демократии, безопасности и благополучия Украины".



"Страна. ua" утверждает, что одним из условий "непоколебимой поддержки" Вашингтон ставит "вхождение в коалицию со "Слугой народа" партии Вакарчука "Голос"". "Западные СМИ чуть ли не в один голос прогнозируют коалицию Зе и Вакарчука, хоть "Голос" певца набрал всего чуть больше 6%", – отмечает издание, по данным которого эту тему активно лоббирует заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, в прошлом – заместитель посла США на Украине. Кроме того, "Голос" Вакарчука курирует поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Такая коалиция рассматривается Госдепом США как гарантия незыблемости прозападного курса Украины. Предполагается, что в коалиции с "Голосом" Вакарчука партия Зеленского не сможет предпринимать шаги по поискам взаимопонимания с Россией и остановить форсированную украинизацию.



В начале июля эксперт запрещенного в Российской Федерации Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг заявила в интервью "Голосу Америки", что для Зеленского "политически было бы гораздо лучше объединиться с Вакарчуком, чтобы продемонстрировать украинскому электорату, что он идет с новыми лицами, новыми идеями и партией, по крайней мере претендует на идеологию, которая хочет бороться с коррупцией и которая также прочно стоит на позициях проевропейского выбора Украины. Я бы не советовала ему идти с Тимошенко, потому что эта партия, по моему мнению, представляет старые традиции".



Вмешательство США в дела Украины с целью навязать Зеленскому и его партии альянс с Вакарчуком давно не является секретом. Не последнюю роль играет в этом раскладе могущественный министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Как сообщил на своем сайте "Союз блогеров Украины", в июне Аваков и премьер-министр Гройсман тайно посетили имение украинского олигарха Виктора Пинчука, покровительствующего Вакарчуку. То, что Пинчук спонсирует партию "Голос", подтвердил и глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.



Внезапный рывок на выборах в Верховную раду партии "Голос", которая буквально до последнего на выборах балансировала на грани прохождения барьера в 5%, может объясняться тем, что внешние управляющие Украины решили понизить степень влияния олигарха Коломойского на Зеленского.



"Слуга народа" имеет в Верховной раде нового созыва крупнейшую фракцию в 254 депутата (по партийному списку и по мажоритарным округам). Этого достаточно, чтобы проводить законы на однопартийной основе (хватило бы и 226 голосов), но недостаточно для изменения конституции, требующего 300 голосов. Депутаты от партии Вакарчука добавили бы к депутатам "Слуги народа" (в случае образования такой коалиции) еще 20 голосов.

Любопытно, что рекомендация Мелинды Геринг "не идти с Тимошенко" совпадает с предложением "свести к минимуму вероятность появления Тимошенко в правительстве Украины", изложенным в опубликованном "Союзом блогеров Украины" письме регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен Курту Волкеру. Текст письма, которое было написано 4 апреля, опубликовало 26 июля украинское издание "Национальный банк новостей".



Сату Кахконен, ранее работавшая заместителем директора Американского центра институциональных реформ, предлагает Волкеру поддержать выдвижение на пост премьер-министра Украины Арсена Авакова. "Совершенно очевидно, что в случае реализации данного плана мы будем иметь как хорошего союзника для решения проблем в демократическом поле Украины, так и стабильного экономического партнера для гарантированного возврата выделенных международными структурами средств", – говорится в письме. Первостепенной "проблемой в демократическом поле Украины" называется преобразование страны в парламентскую республику. Однако в перечне шести кандидатов на пост премьер-министра, которые, по информации газеты "Коммерсантъ", сейчас рассматриваются, фамилия Авакова не упоминается.



Позднее Всемирный банк опроверг подлинность письма Кахконен к Волкеру. "Я не писала и не подписывала это письмо – это фейк", – говорится в заявлении за подписью Кахконен на сайте Всемирного банка. Впрочем, было бы странно, если бы она признала, что письмо подлинное. Между тем ни "Союз блогеров Украины", ни "Национальный банк новостей" опровержения своих публикаций не дали.



Факт тесных отношений американцев с Аваковым всегда учитывал и Коломойский, который ранее в интервью РБК-Украина не исключил, что новым премьер-министром Украины может стать Арсен Аваков. "Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы", – подчеркивал олигарх.



Однако на встрече Зеленского с Волкером, Сондлендом и Тейлором американцы выставили и другие условия своей "непоколебимой поддержки": минимизацию влияния Коломойского (вплоть до его уголовного преследования), а также главы администрации президента Андрея Богдана, которого тоже считают креатурой Коломойского. Еще одно требование, которое выставил Курт Волкер, – назначить на должность премьера человека, который был бы "в значительной степени независим от Зеленского, но при этом прислушивался бы к рекомендациям Запада".

Отвечая на вопрос, с чем приезжали в Киев специальный представитель Госдепа США по Украине и спонсор Трампа, "Страна.ua" не скрывает, что "Вашингтон [читай: администрацию Трампа. – В.П.] интересует свой премьер и компромат на Байдена".



Как известно, бывший вице-президент США Джо Байден фигурирует в скандале с украинской газодобывающей компанией Burisma, в наблюдательный совет которой входит его сын, получавший огромные выплаты. Когда в 2014 году Генпрокуратура Украины завела в отношении этой компании уголовные дела, Байден-старший вмешался и потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, что и было сделано. Сейчас Джо Байден – наиболее вероятный оппонент Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, и компромат на него пришелся бы 45-му президенту США очень кстати.



В настоящее время Владимир Зеленский не обладает на Украине той полнотой власти, которую обеспечивает пост президента. Неопределенность такого положения усиливает степень вмешательства администрации США в дела Украины