Узбекское гражданство с двойным дном, - М.Репина

17:24 01.08.2019

У многих людей, навсегда покинувших республику, имеется своя заноза. Они никак не могут избавиться от узбекского гражданства.



Вот и Марина Репина написала о своей беде.



-В сентябре 2015 года я со своей семьей приняла решение переехать на ПМЖ в Россию по программе переселения соотечественников. Я не буду описывать причины, заставившие меня принять такое решение, но, поверьте, если человек переезжает почти в 50 лет в другую страну, на то есть веские причины. Но мое письмо не об этом.

В июне 2016 года, после получения всех документов, дающих право на проживание в РФ, я написала заявление на отказ от гражданства Узбекистана на себя и своего несовершеннолетнего сыны и подала с соответствующим пакетом документов в ОВВиОГ Мирабадского района г. Ташкента. После чего мы выписались и уехали в Россию. Мой сын отслужил в армии и по окончании службы решил пойти служить в полицию. Все бы замечательно, прекрасные рекомендации со службы, но возник вопрос, нет ли у него второго гражданства.



27 июня этого года я обратилась в Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге, предъявив справку о сдаче документов на отказ от гражданства от июня 2016. Получила ответ, что и я и мой сын по-прежнему являемся гражданами Узбекистана, так как согласно Закону "О гражданстве Республики Узбекистан", лицо теряет гражданство только после выхода соответствующего указа. При этом на вопросы, что срок рассмотрения заявления не должен превышать одного года и почему не исполняется эта часть того же Закона, консул ответить не смог, выписав справку, что документ не может мне выдан по независящим от него причинам. И таких, как я, в очереди было много.



Я обратилась с соответствующим заявлением в виртуальную приемную Президента Узбекистана, откуда мое заявление переслали в Главное управление миграции и гражданства МВД, организацию, которая отвечает ТОЛЬКО за отправку моих документов в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Узбекистана и не может решить проблему. Оттуда я получила ответ, что мое заявление передано в Комиссию по вопросам гражданства ТОЛЬКО!!!! в январе 2019 года. Повторное обращение с просьбой передачи на рассмотрение в Комиссию не регистрируется, как повторное.



Я с большой благодарностью и уважением отношусь к стране, где выросла. Я выполнила все требования законодательства этой страны и сейчас, когда решается вопрос дальнейшей жизни и карьеры моих детей, я имею право на своевременное исполнение закона.

Марина Репина



От редакции:

Проблема эта возникла еще при Исламе Каримове. Он годами, десятилетиями держал уехавших в "плену" узбекского гражданства. Зачем он это делал до конца неизвестно. Возможно, так боролся с бежавшей оппозицией, с уехавшими жуликами. Или не хотел из амбициозных соображений показывать масштаб миграции. Но в эту ловушку угодили сотни тысяч мигрантов.

Время идет, проблема, однако, не рассасывается. И с этим надо что-то делать.