 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.08.2019
17:24  Узбекское гражданство с двойным дном, - М.Репина
17:08  Администрации Трампа нужен во главе Украины "свой" премьер-министр, - В.Прохватилов
17:02  Никаких подвижек в переговорах о транзите газа - возможен дефицит в Европе, - Handelsblatt
16:59  Санкции США против "Северного потока-2" приближаются, - Моритц Кох
14:55  В Таджикистане не будут обнародовать сведения о доходах чиновников
14:54  Суд вернул газету "Вечерний Бишкек" прежнему владельцу Александру Киму
13:11  Снова за нефтью: США усиливают присутствие на месторождениях Сирии

13:07  Будущая Украина - страна без земли, - Олег Царев
09:03  В Кыргызстане образовано государственное агентство водных ресурсов
08:57  Чуйский КирСуд оставил узбекскому правозащитнику Аскарову пожизненное
08:52  Узбекистан и Кыргызстан описали уже 92% госграницы. Осталось всего 10 участков
08:27  Китаец Цюй Донъюй взглавил продсельхозорганизацию ООН - ФАО
08:25  Азиатская торговая война: К чему приведет противостояние Японии и Южной Кореи и кому достанется роль арбитра?
08:23  СМИ США сообщают о смерти сына и продолжателя дела Усамы бен Ладена - Хамзы
08:06  Два матерых амер-десантника из 82-й дивизии ВДВ пали в Афгане
08:03  В Узбекистане создана инновационная трость для слепых с ультразвуковым датчиком
07:56  Эмил Куданалиев возглавил "Национальную электрическую сеть Кыргызстана"
07:49  С взяткой $2 тыс на кармане задержан глава Госкомлесхоза Киргизии Рустамов
07:45  В Киргизии появится новое ведомство - Госагентство по земельным ресурсам
07:37  Гиги по небу: РосАрмия тестирует дальнобойный "военный интернет"
07:23  Война и мир для Ирана, - Саид Гафуров
07:12  Что продает Кыргызстан соседним странам? Чиновники говорят про электричество, но подразумевают воду, - К.Иманалиев
07:03  СевКорея метает копии "Искандеров". Ким Чен Ын подталкивает Дональда Трампа вернуться к переговорам
07:01  Бизнес по-грефовски. Российский Сбербанк продал турецкий DenizBank дешевле, чем купил
06:56  Вашингтон снова провоцирует Тегеран, - Ф.Селимова
00:16  Пепел Яккабага и купание преКрасного Мирамончика. Итоги июля в ЦентрАзии, - В.Хлюпин
00:06  Майдан в России - всегда и только изнутри и сверху...
00:04  Знакомый и неизвестный генерал-губернатор Туркестана Куропаткин, - Ю.Попов
Среда, 31.07.2019
21:53  Отставка Кырпремьера. Эксперты о вероятности ухода Абылгазиева
21:49  Пекин похоронил Договор о РСМД, - В.Скосырев
21:47  Крупнейшие банки Казахстана ждет тотальная проверка
20:53  Нищих гастарбайтеров завозят в Россию миллионами, чтобы не платить своим
20:48  В российском Торопце открыт памятник А.Куропаткину - последнему генерал-губернатору Туркестана
20:16  Покончил с собой один из богатейших людей Азии - индийский кофейный олигарх Сиддхарта
20:10  Фильм о беглом президенте Бакиеве вызвал переполох в Кыргызстане
20:06  АСЕАН повела себя экономично. Репортаж с Азиатской конференции в Бангкоке
20:04  Не буду защищать интересы кучки людей! - Жээнбеков ответил Атамбаеву
14:53  В Китае мусульманам запретили писать вывески на арабском
12:39  Досталось Ксюше - юбочке из плюша. Муж-музыкант пытался убить каз-певицу Ашигалиеву
12:35  Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам
12:33  Жизнь - удалась... Абдрахимов лишился кресла акима Шымкента из-за мажор-видео в Лондоне
09:01  Конференция в Бангкоке - новые горизонты Азии, - "Къ"
08:57  Пять компаний скрыл от Налоговой службы Кырдепутат Абдимуктар Маматов
08:30  Афган. Автобус наехал на мину - 34 погибших
08:25  К чему приведет экспансия интернета вещей, методично захватывающего нашу цивилизацию, - Макс Дворак
08:19  Миллер-ака, давай еще подарков... КырДепутаты делят "Школу Газпрома"
08:12  Путин выступает в роли посредника между двумя киргизскими спорщиками, - Маркус Акерет
08:09  В Туркменистане засыхают хлопковые поля
08:08  "Азия ностра". Методы киргизской мафии, убившей главу диаспоры на Урале
07:42  Нурлан Борамбаев - новый торгпред Казахстана в Москве
07:36  У КазПрезидента новый помогайка - Маулен Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекское гражданство с двойным дном, - М.Репина
17:24 01.08.2019

У многих людей, навсегда покинувших республику, имеется своя заноза. Они никак не могут избавиться от узбекского гражданства.

Вот и Марина Репина написала о своей беде.

-В сентябре 2015 года я со своей семьей приняла решение переехать на ПМЖ в Россию по программе переселения соотечественников. Я не буду описывать причины, заставившие меня принять такое решение, но, поверьте, если человек переезжает почти в 50 лет в другую страну, на то есть веские причины. Но мое письмо не об этом.
В июне 2016 года, после получения всех документов, дающих право на проживание в РФ, я написала заявление на отказ от гражданства Узбекистана на себя и своего несовершеннолетнего сыны и подала с соответствующим пакетом документов в ОВВиОГ Мирабадского района г. Ташкента. После чего мы выписались и уехали в Россию. Мой сын отслужил в армии и по окончании службы решил пойти служить в полицию. Все бы замечательно, прекрасные рекомендации со службы, но возник вопрос, нет ли у него второго гражданства.

27 июня этого года я обратилась в Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге, предъявив справку о сдаче документов на отказ от гражданства от июня 2016. Получила ответ, что и я и мой сын по-прежнему являемся гражданами Узбекистана, так как согласно Закону "О гражданстве Республики Узбекистан", лицо теряет гражданство только после выхода соответствующего указа. При этом на вопросы, что срок рассмотрения заявления не должен превышать одного года и почему не исполняется эта часть того же Закона, консул ответить не смог, выписав справку, что документ не может мне выдан по независящим от него причинам. И таких, как я, в очереди было много.

Я обратилась с соответствующим заявлением в виртуальную приемную Президента Узбекистана, откуда мое заявление переслали в Главное управление миграции и гражданства МВД, организацию, которая отвечает ТОЛЬКО за отправку моих документов в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Узбекистана и не может решить проблему. Оттуда я получила ответ, что мое заявление передано в Комиссию по вопросам гражданства ТОЛЬКО!!!! в январе 2019 года. Повторное обращение с просьбой передачи на рассмотрение в Комиссию не регистрируется, как повторное.

Я с большой благодарностью и уважением отношусь к стране, где выросла. Я выполнила все требования законодательства этой страны и сейчас, когда решается вопрос дальнейшей жизни и карьеры моих детей, я имею право на своевременное исполнение закона.
Марина Репина

От редакции:
Проблема эта возникла еще при Исламе Каримове. Он годами, десятилетиями держал уехавших в "плену" узбекского гражданства. Зачем он это делал до конца неизвестно. Возможно, так боролся с бежавшей оппозицией, с уехавшими жуликами. Или не хотел из амбициозных соображений показывать масштаб миграции. Но в эту ловушку угодили сотни тысяч мигрантов.
Время идет, проблема, однако, не рассасывается. И с этим надо что-то делать.

Источник - vesti.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564669440
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июля 2019 года №533
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2019 года №534
- Кадровые перестановки
- Fitch Ratings: показатели казахстанских банков по МСФО 9 подтверждают слабое качество активов
- Вашу бы энергию да в нужное русло!
- Заработная плата во IІ квартале 2019 года
- В Алматы обсудили перспективы межрегионального сотрудничества с городами Российской Федерации
- Казахстанцы могут вести предпринимательскую деятельность без регистрации
- Президента США защитили от обвинений в сговоре с Россией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  