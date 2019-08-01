Политическая жизнь в Туркменистане полностью остановилась

22:19 01.08.2019

01.08.2019



В Туркменистане более трех недель сохраняется информационный вакуум, вызванный нежеланием властей или невозможностью публично объяснить причины "исчезновения" президента Курбанкули Бердымухаммедова, не появляющегося на публике с 5 июля.

Многочисленные слухи о критическом состоянии здоровья президента, приведшего к его недееспособности либо смерти, продолжают распространяться в интернете и среди жителей Туркменистана.

Существует также версия о том, что длительное отсутствие президента связано с трауром по случаю смерти кого-то из его близких родственников.



Ни один из этих слухов не подтверждается, но и убедительно не опровергается официальными туркменскими источниками. Телевизионные выпуски новостей и газеты продолжают выходить, однако не содержат никакой хоть сколько-нибудь значимой информации.



"Политическая жизнь как процесс воспроизводства политической деятельности и политических отношений в Туркменистане полностью остановилась 5 июля 2019 года, после того, как состоялось последнее на текущий момент заседание правительства под председательством президента Курбанкули Бердымухаммедова.

С определенной натяжкой можно еще засчитать в актив вице-премьера Рашида Мередова протокольную встречу с представителем Евросоюза Федерикой Могерини, состоявшуюся 6 июля. С тех пор в Туркменистане ничего не происходит: президента нет, правительства нет, новостей нет".