В России ввели лимит на денежные переводы. Как это отразится на кыргызстанских бизнесменах?

00:05 02.08.2019

Эксперты считают, что это ограничение свободы перемещения капитала, которая предусматривается в рамках ЕАЭС. А в долгосрочной перспективе приведет к тому, что Кыргызстан потеряет в России позицию поставщика дешевых швейных изделий.



По данным Центробанка России, в 2017 году наиболее крупные трансферты от физических лиц совершались в Швейцарию, Узбекистан и Таджикистан.



В 2018 году больше всего перечисляли в Узбекистан, Швейцарию и США.



В десятке стран лидеров, куда больше всего осуществляют денежные переводы из России, Кыргызстан, Казахстан и Китай занимают последние строки. Но по анализу Центробанка, именно через эти страны поступает "серый импорт" – товары, которые пропускают через границы с заниженными тарифными платежами за счет недостоверного декларирования.



Так, предприниматели из России переводят деньги производителям в Китай и Въетнам, а в Казахстан и Кыргызстан переводят перекупщикам. К тому же эти предприниматели не регистрируют свою деятельность и не выплачивают налоги.



Поэтому с 16 апреля этого года Центральный банк России ввел ограничение на денежные переводы в эти страны через платежные системы. Теперь из России в Кыргызстан можно отправить не более 100 тыс рублей (1587 долларов США) в месяц без открытия счета в банке.



По задумке регулятора, это ограничение должно положить конец бесконтрольному потоку денег и заставить предпринимателей работать официально. Ограничение не коснулось трудовых мигрантов, но для бизнесменов это создало серьезные барьеры.



По данным Всемирного банка, Кыргызстан занимает второе место по отношению объема денежных переводов к ВВП среди 214 стран – 33,6%. В 2018 году мигранты перевели на родину $2,69 млрд, в последние 10 лет эта цифра колеблется от 1,2 до 2,7 млрд.



Большую часть средств переводят из России и после введения лимита объем денежных переводов заметно сократился.



Лимит заставит бизнесменов уйти в тень



Лидер молодежной организации "Мекенчил жаш" Темирлан Бекботоев много лет работал по проблемам мигрантов и кыргызской диаспоры в Москве. По его мнению, ограничение Центробанка сделает востребованными услуги нелегальных посредников.



"На самом деле вести бизнес в Москве очень сложно, если ты иностранец. Поэтому многие работали не как юридические, а как физические лица. Не думаю, что лимит заставит этих людей сразу же зарегистрировать ОсОО, скорее, он заставит их искать другие пути", – говорит Бекботоев.



По его словам, обычно торговцы на рынках прибегают к услугам посредников. Например, когда им нужно с кем-то расплатиться за границей, а комиссия за перевод достаточно высокая. В этом случае они прибегают к услугам людей, которые могут за границей рассчитаться за них, а в России рассчитываются через его представителя.



Предприниматель Бактияр Абдыкаров нашел еще один выход. Он много лет занимается в Москве продажей трикотажных изделий из Бишкека и прежде расплачивался с поставщиками через системы денежных переводов.



"Это было очень удобно. Через банки крупные суммы отправлять как физическое лицо проблематично, потому что это сразу вызывает подозрение. Начинают расспрашивать об источниках дохода, деятельности в России, могут заподозрить чуть ли не финансировании террористов", – говорит предприниматель.



По его словам, получить патент индивидуального предпринимателя тоже проблематично. Поэтому сейчас ему приходится искать людей, которые за вознаграждение могут отправить деньги в Бишкек.



"В среднем в месяц я отправлял около 10 тысяч долларов, поэтому сейчас мне приходится упрашивать 8-9 человек сделать это за меня", – рассказал Абдыкаров.



Официальной статистики о том, сколько таких кыргызских предпринимателей в России, нет. По мнению эксперта Азамата Аттокурова, цифра может достигать 300 тыс. человек. Это производители, перевозчики и перекупщики.



"Традиционно в летний период торговля активизируется и в цепочку "Россия-Кыргызстан" включается много людей. Это и сами производители, поставщики, перевозчики. И это ограничение затронет их всех. Например, если предприниматель не сможет вовремя расплатиться за товар, то производитель в свою очередь не сможет вовремя купить сырье, не говоря уже о выплате зарплаты работникам", – считает Аттокуров.



Четыре года назад Кыргызстан официально присоединился к Евразийскому экономическому альянсу России, Беларуси и Казахстана. В рамках ЕАЭС участникам обещают четыре свободы: перемещения капитала, товара, услуг и рабочей силы. А введение лимитов на денежные переводы, как считает экономист Искендер Шаршеев, является ограничением.



"Есть ли у нас свобода перемещения капитала? В данном случае она есть и не ограничена, но просто условия изменены так, что бизнесмены оказались в жестких рамках. Нам также обещали, что законы ЕАЭС будут превалировать над национальным законодательством, но фактически ситуация обратная", – считает Шаршеев.



Но правительство Кыргызстана не намерено оспаривать решение Центробанка России. В министерстве экономики считают, что в данном случае права кыргызских предпринимателей не нарушаются, если они работают в рамках закона.



По словам главы управления макроэкономики ведомства Насирдина Шамшиева, это лишь стратегия России по борьбе с теневым оборотом товаров.



"Это не тот случай, когда мы можем говорить о нарушении прав наших предпринимателей, мы ведь тоже должны поддерживать только законную деятельность. Но разумеется, незначительное влияние на денежные переводы это окажет, но не столь существенно, так как основные отправители – это трудовые мигранты", – сказал Шамшиев.



Эксперт Нургуль Акимова считает, что критического спада денежных переводов не будет. В долгосрочной перспективе ограничение Центробанка приведет к тому, структура предпринимательской деятельности изменится.



По ее словам, нынешний спад – это ожидаемая ситуация, потому что люди столкнулись с проблемой и пока не знают, что делать. Однако через некоторое время объем восстановится. Тем не менее, поставщики одежды овощей и фруктов из Кыргызстана выигрывали ценовую конкуренцию благодаря своей полулегальной деятельности. В условиях необходимости регистрации юридического лица конкурировать будет сложнее



"В долгосрочной перспективе это приведет к тому, что Кыргызстан потеряет в России позицию поставщика дешевых швейных изделий. Этим предпринимателям придется вкладываться во что-то другое или заняться поставкой продукции не из Кыргызстана", – считает Акимова.



Также, она отмечает, что много мигрантов, которые предпочитают копить деньги и отправлять на родину в крупном объеме, чтобы купить жилье, например. Они инвестировали в улучшение жилищных условий, но теперь тоже столкнулись с препятствием. А это тоже отразится на рынке недвижимости в Кыргызстане, особенно в Бишкеке.



Айдана Абдуваитова

журналист, Бишкек, Кыргызстан. Выпускница Школы аналитической журналистики CABAR.asia



Данный материал подготовлен в рамках проекта "Giving Voice, Driving Change - from the Borderland to the Steppes Project", реализуемого при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии. Мнения, озвученные в статье, не отражают позицию редакции или донора.