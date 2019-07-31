Кто может стать новым премьер-министром Украины

00:07 02.08.2019 В обсуждаемом списке – только кандидаты, с которыми хорошо знакомы на Западе



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



Через месяц в Украине должно быть сформировано новое правительство. Сейчас обсуждается список потенциальных кандидатов на пост премьера, а также проблема распределения полномочий между ним и президентом. Чтобы избежать традиционного для Украины противостояния двух центров власти, возможно, придется вносить поправки в Конституцию.



Законодательство предполагает, что кандидатуру премьер-министра предлагает президенту парламентское большинство. Если президент согласен с выбором, то вносит кандидатуру на рассмотрение Верховной рады. Ранее "премьериада" превращалась в сложный процесс закулисных переговоров между главой государства и парламентскими фракциями, входящими в коалицию.



В этом году сложилась уникальная ситуация, когда президентская партия получила большинство в парламенте и может принимать решения без оглядки на партнеров.



Состав фракции партии "Слуга народа", в которой нет старых и опытных политиков, позволяет предположить, что "они проголосуют за того, чью кандидатуру им спустят сверху", считает замглавы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Он сказал в интервью телеканалу ZIK, что на самом деле определять кандидатуру премьера будут в офисе президента. Еще один представитель той же партии Иван Крулько в интервью телеканалу NewsOne сказал: "Сейчас в окружении президента и в партии "Слуга народа" называют что-то шесть кандидатур на должность главы правительства. Но любая из них станет продолжением президента Зеленского". Он считает, что новый премьер должен сразу же отказаться от самостоятельной политики и следовать линии, диктуемой из офиса президента.



Члены "Батькивщины" настаивают, что в нынешних условиях Украине нужен опытный премьер-министр. Напомним, этот тезис лег в основу предвыборной агитации партии Юлии Тимошенко накануне парламентских выборов. Два разных соцопроса в июле показали, что украинцы не исключают возвращения Тимошенко в правительственное кресло. По данным центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Яременко, лидер "Батькивщины" возглавила рейтинг кандидатов на должность премьер-министра, набрав 15,7% голосов. На втором месте оказался один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", занявший второе место по итогам парламентских выборов, Юрий Бойко (13,5%). Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, показал другую расстановку сил: Юрия Бойко в качестве премьера поддержали 12,8%, Юлию Тимошенко – 12,3%. В любом случае речь не идет о большинстве граждан страны.



Владимир Зеленский поставил точку в спорах, сказав журналистам в день выборов в Верховную раду, что видит в кресле премьера профессионального экономиста без политического прошлого: "Я бы хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции".



Список возможных кандидатов первым обнародовал американский аналитический центр Atlantic Council в публикации "Кто будет следующим премьер-министром Украины?" авторства редактора рубрики UkraineAlert Мелинды Хэринг. Во многом этот список совпал с кандидатурами, о которых говорят в Киеве. До последнего времени фаворитом считался заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, который был так охарактеризован в американской публикации: "Может решать технические экономические вопросы, ориентирован на результат, сообразительный и, судя по всему, порядочный и добрый человек".



Издание "Украинская правда" более подробно рассказало о кандидате: "Ранее Рашкован руководил банковским комитетом Американской торговой палаты, был членом совета директоров Киевской школы экономики. В свое время работал финдиректором и членом правления UniCredit Bank. В 2014–2016 годах он работал замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой… С 2017 года является заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ". Источники издания утверждают, что команда Зеленского проводила переговоры с Расшкованом, но стороны якобы не сошлись в представлении о границах независимости премьер-министра от президента.



Источник "НГ" отметил, что сейчас наиболее вероятной кандидатурой считается замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, которого характеризуют как "амбициозного, но знающего свое место". По образованию Гончарук юрист, имеет опыт работы в правительстве (в должности советника вице-премьера). "С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO (занимается упрощением системы госрегулирования в отношениях государства и бизнеса), который финансируется Европейским союзом", – написала "Украинская правда".



Кроме перечисленных фигур в списке кандидатов упоминают экс-министра экономического развития (в правительстве Арсения Яценюка) Айвараса Абромавичуса, о котором Хэринг написала так: "Избрание Абромавичуса дало бы сигнал инвесторам, западным правительствам и украинцам, что Зеленский серьезно настроен менять Украину". Но в Киеве отмечают, что, работая на посту министра, Абромавичус оставил неяркое впечатление. "Запомнился скорее не решительными реформами, а скандалами – с публичным выяснением, кто да почему мешал проводить реформы", – сказал источник "НГ".



Противоречивые впечатления у политиков и рядовых граждан вызывает еще один кандидат – нынешний глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. В заявлениях оппозиции его чаще всего упоминают в связи с полученной в прошлом году премией на сумму почти 8 млн долл. – "за победу украинской стороны в судебном споре с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде". Размер премии, выписанной на фоне растущих тарифов для населения, вызвал шквал критики в Украине. Еще более негативно было воспринято заявление Коболева, сделанное осенью 2018 года в интервью "Левому берегу": "Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, более 10 лет – точно".



"Украинская правда" напоминает, что Коболев ранее работал консультантом по вопросам управления в украинском подразделении международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Вместе с нынешним коммерческим директором "Нафтогаза" Юрием Витренко (с которым у Коболева сейчас сложились конфликтные отношения) создал инвестиционно-банковскую группу AYA Capital. Имя Витренко, кстати, тоже в списке потенциальных кандидатов на пост премьер-министра.



Еще один претендент – секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, который имеет опыт работы в инвестиционном бизнесе и правительстве. Он работал замглавы администрации президента Виктора Януковича, после майдана, в 2016–2018 годах, возглавлял Министерство финансов в кабинете Владимира Гройсмана. У Данилюка сложились конфликтные отношения как с Гройсманом, так и с Петром Порошенко. Менее года назад он присоединился к команде Владимира Зеленского.



Эксперты отмечают, что некоторые кандидаты из списка не соответствуют идее самого президента о расширении люстрации: Зеленский выступил с предложением запретить работу в госорганах людям, занимавшим высокие посты с 2014 года. Кроме того, как сказал газете "Факты" политический эксперт Владимир Воля, президенту нужен премьер-исполнитель: "Зачем нужен такой технический премьер? Во-первых, чтобы выполнять политическую волю президента. Во-вторых, на некоторое время в окружении президента прекратится борьба за этот пост. В-третьих, важно показать, что премьер и его кабинет – это всего лишь наемные работники. И если их работа не понравится – их уволят".



Вопрос в том, что, согласно Конституции, Украина является парламентско-президентской республикой. То есть правительство формируется парламентским большинством (а президент инициирует назначение руководителей силовых структур и главы МИДа), кабинет министров подотчетен в своей деятельности Верховной раде. На деле в Украине давно путаница в полномочиях президента и премьер-министра. Это приводило к длительным конфликтам, например, между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко или противостоянию между Петром Порошенко и Арсением Яценюком, а затем Владимиром Гройсманом. Сейчас Гройсман в рамках заочной полемики с Порошенко отметил, что на посту премьера он "не смог реализовать все, что намеревался сделать", из-за разницы во взглядах с главой государства.



В Украине уже несколько лет говорят о необходимости внести поправки в Конституцию и принять закон "О президенте", чтобы четко определить полномочия главы государства и руководителя правительства, а также исключить вероятность конфликтов из-за пересечения полномочий, в частности, в экономической сфере. Команда Зеленского готовит проекты коренных реформ (включая административно-территориальную), но детали пока не обнародуются. Предполагается, что рывок будет сделан после начала работы Верховной рады и формирования нового правительства. В этом смысле имя премьер-министра эксперты считают чрезвычайно важным. Источник - НГ

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