Конфликт в Ворухе и кадровые перестановки - жаркий июль в Таджикистане

00:08 02.08.2019 Встреча президентов Таджикистана и Кыргызстана после конфликта на границе, планы по реструктуризации "Барки Точик" – июль в республике оказался богатым на события



Помимо традиционных для июля отчетных пресс-конференций в Таджикистане произошли и другие важные события - конфликт на таджикско-кыргызской границе и последовавшие за ним переговоры президентов, кадровые перестановки и тень надежды на продление сроков перерегистрации сим-карт.



Близкий Кыргызстан: - не повод для раздоров



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его кыргызский коллега Сооронбай Жээнбеков 26 июля заключили друг друга в объятия на линии государственной границы двух стран, символизируя тем самым нерушимое братство соседних народов. Встреча проходила в 2 этапа: первый прошел в таджикском городе Исфара, второй – на кыргызском озере Иссык-Куль.



Причиной двойных переговоров стал вновь вспыхнувший конфликт на границе.



На этот раз катализатором послужила установка 22 июля стелы с надписью "Ак-Сай" (кыргызское село) на территории джамоата Ворух (таджикское село). Конфликт начался традиционно: подошедшие к спорному участку жители обеих сторон начали забрасывать друг друга камнями.



При попытке ворухчан перейти в наступление, в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана. По словам местных жителей, силовики перекрыли дорогу и открыли стрельбу из автоматов в воздух. Очевидцы с обеих сторон описывают события по-своему, не вызывает сомнений только количество пострадавших.



В результате конфликта погиб житель джамоата Ворух, более десяти его земляков, в том числе и один милиционер, были ранены, трое из них тяжело. Всех их на легковых автомашинах развезли сами односельчане по местным больницам.



Пока стороны разбирались, кто виноват в инциденте, дорога из Исфары в Ворух оставалась заблокированной несколько дней. Причем, если с таджикской стороны ситуация постепенно нормализовалась, то у соседей обстановка началась накаляться и на соседних участках границы.



Президенты-миротворцы в очаге конфликта



Напомним, все это происходило в преддверии широко анонсированной встречи Эмомали Рахмона и Сооронбека Жээнбекова. Силовикам обеих стран удалось взять ситуацию под контроль, в некоторых случаях (с кыргызской стороны) даже с использованием спецсредств.



Встреча лидеров двух стран все-таки состоялась и прошла без каких-либо эксцессов. Президенты побеседовали с представителями общественности сел Ворух и Ак-Сай, пообещав, приложить все усилия для скорейшего решения назревших проблем. А до тех пор призвали жить в обстановке дружбы и добрососедства, не нарушая мир и спокойствие друг друга.



По данным пресс-службы президента Таджикистана, главы государств "решительно подтвердили активизацию работы совместной межправительственной комиссии", занимающейся вопросами делимитации и демаркации государственной границы.



Основной этап встречи в верхах прошел на следующий день, 27 июля, на берегу живописного озера Иссык-Куль. Рахмон и Жээнбеков обсудили широкий спектр актуальных вопросов сотрудничества между странами и определили приоритетные направления по его дальнейшему углублению.



При этом стержнем доверия планируется сделать не политические договоренности, а чисто общественные механизмы: проведение совместных культурных и спортивных мероприятий в приграничных районах, активизацию сотрудничества в сферах образования, спорта и туризма. Дополнительным импульсом может стать установление побратимских связей между городами, областями и районами обеих стран.



Слова все, несомненно, правильные, но политологи считают, что нужно решительно переходить от слов к делу.



"Там уже не раз проливалась кровь, причем с обеих сторон, так что никакие совместные фестивали или концерты проблему не решат. Правительствам Таджикистана и Кыргызстана надо срочно определиться с моделью поведения: уподобиться Александру Македонскому, разрубившему Гордиев узел, или же неопытному ветеринару, рубившему хвост собаки по кусочкам, чтобы ей не было больно", - заявил эксперт по странам Центральной Азии Леонид Терещенко.



В самом деле, жители приграничья уже выработали механизм реагирования в подобных случаях: неприкрытая оголтелая агрессия, причем даже по самому ничтожному поводу. Хуже того, в последнее время в схватку все чаще вступают силовики, наделенные правом носить оружие, которое они применяют, не задумываясь о последствиях.



"Наивно было бы думать, что такие инциденты возникают спонтанно. Это тщательно продуманные и подготовленные провокации, за которыми стоят влиятельные люди или структуры. Выявление и непримиримая борьба с ними – вот единственно эффективный рецепт ликвидации очага напряженности на таджикско-кыргызской границе, а это прерогатива спецслужб", - заключает эксперт.



Смена кадров после отравления заключенных



Министерство юстиции Таджикистана, в чьем ведении находится Главное управление исполнения уголовных наказаний (ГУИУН), 8 июля сообщило, что в ходе этапирования 128 заключенных из исправительных учреждений Согдийской области в Душанбе, Нурек и Яванский район, 14 заключенных погибли, отравившись некачественным хлебом.



По данным ГУИУН, в пути было сделано 6 остановок. На одной из них, в местечке Майхура Варзобского района, один из заключенных раздал 3 буханки хлеба 16 сокамерникам. После его употребления через полчаса у всех заключенных начались тошнота, головокружение рвота.



По прибытию на место назначения их состояние ухудшилось. Срочно вызванная спецбригада скорой помощи не смогла спасти всех пострадавших, 14 человек скончались. По факту отравления возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле главы Генпрокуратуры.



Социальные сети тут же взорвались волной негодования, поклонники "теории заговора" с упоением начали выдвигать версии. Однако в ходе пресс-конференции генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что факт смерти заключенных от пищевого отравления официально установлен судмедэкспертизой.



"Ответственно заявляю, что ни один из заключенных не скончался от побоев, у них не было следов травм или насилия", - подчеркнул он.



При этом ни Генпрокуратура, ни Минюст не стали комментировать аспект перевозки такого количества заключенных всего на трех автомашинах, сославшись на идущее следствие.



Но даже если не заострять внимание на отдельных нестыковках, возникает вопрос: достаточно ли компетентны сотрудники ГУИУН, допускающие в последнее время столь громкие провалы.



Видимо, так же рассудил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, одним махом заменивший все высшее руководство ГУИУН, а заодно и замкомандующего Нацгвардии, вкупе с отдельными командирами бригад, прибавив к ним двух заместителей главы Антикоррупционного комитета.



Кто спасет "Барки Точик"



По сообщениям местных СМИ, Минэнерго наконец-то разработало план финансового оздоровления компании "Барки Точик" - лидера энергетического рынка Таджикистана. По подсчетам специалистов, для спасения энергохолдинга потребуется 1,2 миллиарда долларов.



В государственной казне таких денег, разумеется, нет. Привлечь их планируется, по большей части, за счет международных финансовых институтов (Всемирный банк, Азиатский банк развития и так далее), а также "дополнительных финансовых ресурсов ОАХК "Барки Точик", которые образуются в результате увеличения денежных поступлений и сокращения расходов".



За этим стыдливым эвфемизмом кроется намеченное с сентября текущего года очередное повышение (на 17%) тарифов на электроэнергию. К примеру, 1 Квт час обойдется в 22,66 дирама против прежних 19,37. При этом главный ее потребитель – Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) – так и будет платить по старой цене (чуть более 7 дирамов), которая годами не меняется.



Однако самое интересное заключается в том, на что будут израсходованы эти средства. Авторы программы предлагают использовать их, в основном, на покрытие накопившихся долгов энергохолдинга перед различными организациями, услугами которых пользуется "Барки Точик".



Даже первокурсник любого финансового вуза твердо знает, что брать кредиты для оплаты предыдущих – путь в никуда. Почему этим постулатом пренебрегли высококвалифицированные специалисты Министерства энергетики Таджикистана, неизвестно.



Подобным образом поступили и вопросе перерегистрации сим-карт абонентов мобильных операторов Таджикистана, тесно увязав этот процесс с получением паспорта образца 2014 года (пластиковая ID-карта). Срок был установлен до 15 августа 2019.



И вот теперь выясняется, что за месяц до "часа Х" (данные на 11 июля) более 4 миллионов сим-карт не охвачены Службой связи республики и, соответственно, МВД Таджикистана. Причем правоохранительное ведомство, дабы успеть в срок, пошло на беспрецедентный шаг: отменило выходные дни в паспортных столах и продлило время их работы до 22.00.



Но даже столь радикальные меры не помогли, и теперь в ведомствах думают просить об очередном продлении срока. Урок выходит очевидный: не стоит действовать по пословице "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Ведь именно по ним придется ходить. Источник - Sputnik

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