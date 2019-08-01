Аркадаг уже 8 дней отсутствует в информационном поле страны

06:15 02.08.2019

Президент Туркменистана Гурбагулы Бердымухамедов 8 дней отсутствует в информационном поле страны.

Последний раз репортаж с участием главы государства, после его 9-дневного отсутствия, был показан 24 июля. Тогда госинформагентство ТДХ сообщило, что даже несмотря на отпуск, который начался 15 июля, глава государства "демонстрирует неизменную приверженность принципу плодотворно и максимально эффективно использовать свое время".



Отметим, что во время прошлого летнего отдыха, ТДХ детально описывало, чем занимается глава государства в отпуске, однако в этом году почти никакой информации о деятельности президента нет.

Приведем всю хронологию "исчезновения" президента:

• 5 июля президент Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета министров, после чего пропал на 10 дней без объяснения причин. В этот же день, по данным корреспондентов "Хроники Туркменистана", шел авральный ремонт автодороги, ведущей из аэропорта города Туркменбаши в Авазу, где обычно отдыхает глава государства.



• 15 июля гостелевидение Туркменистана объявило, что президент ушел в отпуск, который продлится с 15 июля по 15 августа. Также был показан сюжет о том, как Бердымухамедов пишет очередной, уже 11-й том справочника "Лекарственные растения Туркменистана".

• 20 июля появилась информация о том, что Бердымухамедов скончался.

• 21 июля источники ХТ сообщили, что уже в течение 10 дней в Германии в тяжелом состоянии находится мать президента. Издание "Гундогар" обнаружило, что 12 июля один из президентских Боингов был замечен в аэропорту Нюрнберга.

• 23 июля источник сообщений о смерти президента опроверг свои данные.

• 24 июля Бердымухамедова впервые за 9 дней показали по телевидению. Глава государства встретился с хякимом Ашхабада и утвердил некоторые строительные проекты будущего "Ашхабад-сити".

С того момента о состоянии и местонахождении Бердымухамедова не сообщалось. Хотя 28 июля по телевидению был показан сюжет о том, что члены правительства и парламента отдыхают в Авазе, делают зарядку и играют в волейбол. Ранее этим руководил президент, которого в сюжете не было.



Отметим, что в прошлом году Бердымухамедов уходил в отпуск только на две недели.