Война за раздел Кипра началась при странных обстоятельствах (история), - А.Храмчихин

06:43 02.08.2019 О том, как турецкая авиация бомбила свои эсминцы



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин ­– заместитель директора Института политического и военного анализа.

2.08.2019



Войска ООН на Кипре традиционно бессмысленны и ни на что не способны. Фото с сайта www.unmultimedia.org

Кипр, несмотря на свой прозападный статус, поддерживает особые отношения с Россией, превратившись в главные всероссийские офшор и здравницу одновременно. Национальная гвардия Кипра по‑прежнему оснащена в основном нашим оружием, только вместо Т‑34‑85 там теперь Т‑80У, а также боевые вертолеты Ми‑35М.



ЛИНИЯ РАЗЛОМА



Война на Кипре случилась при крайне своеобразных внешнеполитических обстоятельствах. После получения независимости от Великобритании в августе 1960 года Кипр в реальности остался зависимым как от бывшей метрополии (до сих пор 3% территории острова занимают английские военные базы), так и от стран, из представителей которых, по сути, состоит все население Кипра, – Греции и Турции (около 80% населения Кипра составляли греки, около 20% – турки). Эти страны также получили право разместить свои контингенты на острове.

Хотя президентом страны был избран грек, а вице‑президентом стал турок, отношения между греческой и турецкой общинами острова изначально были крайне напряженными, доходящими до вооруженных столкновений. В 1964 году на острове появились войска ООН, традиционно абсолютно бессмысленные и ни на что не способные. Лондон предложил ввести на Кипр войска НАТО, а организация греков‑киприотов ЭОКА, ранее боровшаяся с английскими колонизаторами, переименовавшись в ЭОКА‑В, требовала присоединения острова к Греции. У турок была своя структура, ТМТ, желавшая присоединения Кипра к Турции. Президент Кипра архиепископ Макариос в такой обстановке начал сближение с СССР. Дело дошло до поставок Кипру советской боевой техники (впрочем, далеко не новой).



Всего до войны на Кипр из Греции поступило три десятка британских бронеавтомобилей, 54 британских же орудия QF‑25, а также неизвестное количество опять же британских QF‑6 и американских 75‑мм М116, 4 легких самолета, 2 или 3 моторных тральщика. Из СССР было получено по 32 танка Т‑34‑85 и БТР‑152, от 10 до 20 100‑мм ПТО БС‑3, несколько десятков ПТРК "Шмель" и 6 торпедных катеров проекта 123.



В 1967 году в Греции был совершен военный переворот. Крайне правая военная диктатура Афин еще активнее взяла курс на "энозис", на присоединение Кипра к Греции, опираясь на организацию ЭОКА‑В. На самом острове две общины все сильнее обособлялись друг от друга. При этом усиливались разногласия и внутри греческой общины, поскольку крайне правая ЭОКА‑В резко отрицательно относилась к просоветскому курсу Макариоса. В конце концов 15 июля 1974 года ЭОКА‑В при прямой поддержке размещенного на острове греческого контингента численностью около 1 тыс. человек свергла Макариоса. Это вызвало крайне отрицательную реакцию как в СССР, так и в США, Великобритании и Турции. К острову одновременно двинулись 6‑й флот США, 5‑я оперативная эскадра ВМФ СССР и английская эскадра. Впрочем, англичане отклонили прямое требование Анкары о совместном подавлении мятежа. После этого Турция, имевшая значительное военное превосходство над Грецией, решила действовать в одиночку.



ТУРЕЦКИЙ ДЕСАНТ



При этом как Греция, так и Турция были членами НАТО. Более того, они имели практически одинаковое вооружение – одни и те же американские танки, БТР, орудия, самолеты, вертолеты и корабли, в подавляющем большинстве сильно устаревшие. Только у Турции всего этого было значительно больше по количеству.



19 июля из порта Мерсин в сопровождении 5 эсминцев вышли 23 турецких десантных корабля и катера, на борту которых находилось до 3 тыс. военнослужащих сухопутных войск и морской пехоты с 15 танками М47, 20 БТР М113 и 12 орудиями. Рано утром 20 июля в районе Кирении и столицы страны Никосии началась высадка турецкого воздушного десанта с вертолетов UH‑1, самолетов С‑130, С‑160, С‑47. Всего за день по воздуху было переброшено на остров до 6 тыс. человек. Морскому десанту в районе той же Кирении попытались помешать два кипрских торпедных катера проекта 123К, но они были быстро потоплены турками. Остальные катера были брошены экипажами и достались туркам в качестве трофеев. После этого турецкий морской десант также начал высаживаться на острове, хотя сначала перепутал место высадки. Десанту противостоял батальон Национальной гвардии Кипра с пятью танками Т‑34‑85. Кипрские танкисты подбили два турецких М113, но турки обладали значительным численным превосходством, поэтому постепенно расширяли плацдарм на берегу. Дополнительной проблемой стали атаки турецких ВВС, которым киприотам было почти нечего противопоставить.



В Греции была объявлена всеобщая мобилизация, Афины пригрозили Анкаре официальным объявлением войны. Греческий десантный корабль обстрелял турецкие позиции на острове, но от боя с турецкими эсминцами уклонился. Два американских палубных истребителя F‑4J с авианосца "Форрестол" перехватили два греческих истребителя F‑5А, летевших в сторону Кипра, и заставили их вернуться на базу. Вашингтон заявил о том, что Москва поддерживает Турцию, что в реальности было совершенно невозможно. Москва однозначно поддерживала лишь свергнутого Макариоса. Новые власти Кипра, а также Афины пытались установить контакты с СССР, но безуспешно. Впрочем, Москва была весьма удовлетворена фактом войны между двумя странами НАТО.

В ночь с 20 на 21 июля Национальная гвардия попыталась атаковать турецкий плацдарм, но ничего не добилась, лишь понеся большие потери, после чего из ее рядов началось дезертирство. Рано утром турецкие ВВС разгромили автоколонну Нацгвардии, после чего ее моральный дух упал еще ниже.



ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ОГОНЬ



Впрочем, именно 21 июля греки добились своего наибольшего успеха в этой войне, причем сделали это турецкими руками. Три турецких эсминца (американской постройки типа "Гиринг" времен Второй мировой) подошли к порту Пафос для проведения разведки. Греческие офицеры из Пафоса, зная, что их передачи прослушиваются турками, передали сообщение, в котором поблагодарили ВМС Греции за своевременную поддержку. В данном случае греки сознательно воспользовались тем, что на вооружении их флота состояли точно такие же "Гиринги". В итоге ВВС Турции нанесли массированный удар (в нем участвовали 44 самолета) по собственным эсминцам, потопив один из них и тяжело повредив два других. Ответным огнем эсминцы сбили как минимум 1 свой F‑104 (у греков тоже были аналогичные самолеты, поэтому турецкие моряки, видимо, считали, что их атакуют именно ВВС Греции).



В ночь с 21 на 22 июля греки перебросили на остров несколько десятков десантников, разбив при этом один самолет. Однако турки перевезли по морю гораздо более значительные силы – до 3 тыс. человек при 17 танках М47. В течение 22 июля они значительно расширили плацдарм и ценой потери пяти М47 заняли Кирению. В тот же день греческий истребитель F‑5А был сбит турецким F‑102, хотя греки отрицают, что это была боевая потеря.

23 июля из‑за сильнейшего международного давления на воюющие стороны было объявлено прекращение огня, зафиксировавшее победу турок. Их потери составили примерно 500 человек убитыми, не менее 14 танков М47 и до 5 М48, 4 БТР М113, 8 истребителей F‑100, 2 F‑102, 1 F‑104, 1 разведчик RF‑84, 1 легкий транспортный самолет немецкого производства Do‑28, 1 эсминец типа "Гиринг". Греки и киприоты потеряли свыше 4 тыс. человек убитыми, 12 Т‑34‑85, 6 БТР‑152, 15 орудий QF‑6, 27 QF‑25 и 4 М116, все 6 катеров проекта 123 и 1 тральщик. То есть были утрачены треть танкового парка, половина артиллерии и весь флот Кипра.



В тот же день греческая военная хунта ушла в отставку, уступив место гражданскому правительству. Тем не менее мирные переговоры ни к чему не привели, 14 августа война возобновилась, а Греция заявила о выходе из НАТО. К 18 августа, когда огонь был окончательно прекращен, турки заняли почти 40% территории острова в его северо‑восточной части. Численность их контингента на Кипре к этому моменту достигла 40 тыс. человек.

В 1983 году на занятой турецкими войсками территории была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. До сего дня ее признала только сама Турция. Раздел острова продолжает оставаться серьезной проблемой как для ЕС (его членами являются Греция и "собственно Кипр"), так и для НАТО, куда в 1981 году вернулась Греция и в котором остается Турция. Несмотря на множество попыток решения проблемы, никакого реального успеха в этом деле не просматривается. Источник - nvo.ng.ru

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