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В Туркмении всех госслужащих массово и принудительно сгоняют на чеканку хлопчатника
06:49 02.08.2019

На востоке Туркменистана граждан массово привлекают к чеканке хлопчатника
01 Август, 2019

​​По словам корреспондентов Азатлыка, власти Лебапского велаята обязали госучреждения направлять на сельхозработы своих сотрудников, а также организовать сбор денег.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Лебапской области, в регионе началась кампания по чеканке - удалению верхушек побегов хлопчатника. "Сейчас началась чеканка растений, людей ежедневно забирают на чеканку хлопка", - сообщил 31 июля корреспондент Азатлыка.
Данный агротехнический прием, при котором вручную удаляют верхушки побегов хлопчатника применяют для прекращения роста растений и ускорения созревания урожая.

​По словам корреспондентов Азатлыка, власти региона, обязали госучреждения направлять на сельхозработы своих сотрудников, а также организовать сбор денег.
- Из-за чеканки, с каждого сотрудника собирают по 20 манатов, а также пока чеканка не закончится каждое учреждение обязано направлять на хлопковые поля по 5-6 человек, которые будут ездить по очереди, - сообщает корреспондент Азатлыка в регионе.
​По его словам, сбор денег и требование направлять сотрудников на сельхозработы касается, в частности сотрудников образовательных учреждений Лебапской области.

В Туркменистане земля находится в собственности государства. Как заявляли власти страны, в году в Туркменистане планируют с 550 тысяч гектаров земли собрать 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка.
Международные организации регулярно критикуют Туркменистан за использование детского и принудительного труда во время хлопкоуборочного сезона.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564717740
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