В Нур-Султане стартовал новый раунд переговоров по Сирии

06:50 02.08.2019

1 августа представители России, Ирана и Турции начали новый раунд переговоров по поиску решения ситуации в разоренной войной Сирии.

Встреча в рамках так называемого "Астанинского переговорного процесса" (по прежнему названию столицы Казахстана - Астана. - Ред.) в Нур-Султане продлится два дня. Эти переговоры проводятся параллельно с мирными переговорами, проходящими при поддержке ООН.

По данным казахстанского МИД, основной акцент 13 раунда будет сделан на "обсуждении текущей ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, а также дальнейших мер по укреплению доверия между противоборствующими сторонами и продвижению политического процесса, включая вопросы формирования и запуска конституционного комитета".



Москва, Тегеран и Анкара поддерживают разные стороны конфликта, но заявляют, что хотят политического решения, способного положить конец войне, в которой погибли более 370 тысяч человек, миллионы стали беженцами и были разрушены памятники истории по всей стране.

Россия и Иран оказывали сирийскому президенту Башару Асаду решительную военную поддержку на протяжении всего конфликта, начавшегося с силового подавления правительством мирных протестующих в марте 2011 года. Турция поддерживает различные группировки повстанцев.

Поддержка России и Ирана помогла переломить ход конфликта в пользу Асада, но сирийские повстанцы и военизированные отряды по-прежнему контролируют части северо-западной и юго-западной Сирии, в то время как возглавляемый курдами альянс, поддерживаемый Соединенными Штатами, контролирует большую часть северо-востока.



Ранее в этом году сирийские силы, поддерживаемые Россией, начали массированное наступление в Идлибе, статус которого оговаривается соглашением о деэскалации, заключенным в прошлом году между Россией, Ираном и Турцией.



1 августа Министерство обороны России объявило о создании нового раздела на своем веб-сайте, посвященного действиям российских военных в Сирии. В Москве это нововведение под названием "Миссия в Сирии", называют "мерой борьбы" с "поддельными новостями о борьбе российских вооруженных сил с международным терроризмом". Сирийское и российское правительства часто называют противников Асада на территории страны "террористами".