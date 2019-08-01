В Голландии заретили ношение паранджи, но не знают как его выполнить...

06:54 02.08.2019

Нидерланды не спешат срывать маски

Вступивший в силу запрет на ношение паранджи на практике не работает



В четверг, 1 августа, в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий ношение лыжных масок, закрытых шлемов, никаба или бурки в общественных заведениях или в транспорте. Однако, как выяснилось, на практике этот закон пока не работает, так как исполнять его никто не собирается.



С 1 августа в Нидерландах запрещено заходить в общественные заведения, включая школы, больницы и полицейские участки, а также пользоваться общественным транспортом с полностью закрытым лицом. Под запрет попали лыжные и полицейские маски, закрытые шлемы и элементы религиозного одеяния - никабы и бурки. У тех, кто будет пойман на ношении запрещенных головных уборов, будет два варианта - либо снять их, либо заплатить штраф полицейскому в размере от €150 до €415.

Правда, как показал первый день действия закона, гражданам с закрытыми лицами, кажется, не придется делать ни первого, ни второго.



От исполнения этого закона отстранилась прежде всего сама полиция, заявив, что поимка людей и выезд полицейских для составления протокола о нарушении нового закона не будут входить в список приоритетных задач правоохранительных органов. Это значит, что они не обязаны будут реагировать на подобные вызовы медучреждений или транспортников в течение 30 минут. При этом полиция попыталась переложить ответственность за исполнение закона на госучреждения и управляющие компании общественного транспорта - именно они должны были требовать от нарушителей снять головной убор или покинуть помещение.



Сама идея запрета на ношение паранджи или никаба кажется полиции не слишком удачной - женщины-мусульманки не смогут в итоге пойти в полицейский участок, чтобы сообщить о каком-либо происшествии.

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Транспортные службы и медицинские учреждения, в свою очередь, заявляют, что это не их работа - ловить нарушителей. Представитель транспортной компании RET Педро Петерс заявил, что новый закон просто не работает на практике: "Полиция сказала нам, что запрет (на ношение головных уборов, закрывающих лицо.- "Ъ") не является их приоритетной задачей, а значит, они не ответят на вызов в течение 30 минут, как обычно, если вообще ответят на него",- цитирует господина Петерса The Guardian. По его словам, это означает, что в случае если кто-то носит бурку или никаб и ему не позволяют воспользоваться транспортом, то у персонала не окажется полицейского подкрепления, чтобы объяснить человеку, что он должен сделать: "Это не входит в обязанности транспортных работников - применять закон и выписывать штрафы".

Нидерланды стали шестой страной в ЕС, вслед за Францией, Германией, Бельгией, Швейцарией и Данией, где был введен запрет на ношение головных уборов, закрывающих лицо, в госучреждениях.

Точное количество женщин, носящих никаб или бурку в Нидерландах, неизвестно. Согласно различным исследованиям, их количество варьируется от 100 до 400 человек на всю страну с населением 17 млн жителей.

Кирилл Сарханянц



"Коммерсантъ" от 01.08.2019, 19:52