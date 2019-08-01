Нападение на склад в пограничном Хоргосе: каз-полицейские помешали разграблению

07:05 02.08.2019

Поводом для конфликта стал инцидент с таможенниками, которые отправили на склад товары, превысившие лимит веса



НУР-СУЛТАН, 1 авг - Sputnik



Сотрудники полиции и прокуратуры урегулировали инцидент на месте, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По данным полицейских, 31 июля группа граждан (15-20 человек), среди которых были и женщины, повалила забор склада временного хранения (СВХ) на таможенном посту "Алтынколь" и проникла на площадку.

Инцидент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими и работниками прокуратуры проведена с гражданами разъяснительная работа о недопустимости противоправных действий и ситуация была урегулирована на месте. Разграбление складского помещения не допущено", - сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Повредившие забор склада пятеро участников привлечены к ответственности за мелкое хулиганство по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях.

Решением Панфиловского районного суда две женщины, участвовавшие в нападении на склад, были оштрафованы на 5 МРП (12625 тенге или примерно 32 доллара). Трое мужчин подвергнуты административному аресту сроком на трое суток.

По предварительной информации, причиной инцидента стало то, что на временный склад хранения поместили товары, превысившие свой весовой лимит.

"Изъятые ранее таможенниками товары народного потребления в настоящее время возвращены владельцам, которыми оплачена государственная пошлина по установленным требованиям", - уточнили в департаменте полиции.

В полиции акцентировали внимание на то, что сейчас на таможенном посту оперативная обстановка стабильна, выставлен дополнительный наряд полиции.