КазНагыз. Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности? - САМ

07:26 02.08.2019 На прошлой неделе социальные сети в очередной раз взорвала тема межнациональных браков. Как всегда, не обошлось без ярлыков, обличительства и запугиваний. А кое-кто даже рискнул "заплыть за буйки", позволив себе, по сути, нацистские лозунги о чистоте нации



Асель Омирбек, camonitor.kz, 1 августа



На прошлой неделе социальные сети в очередной раз взорвала тема межнациональных браков. Как всегда, не обошлось без ярлыков, обличительства и запугиваний. А кое-кто даже рискнул "заплыть за буйки", позволив себе, по сути, нацистские лозунги о чистоте нации.

На сей раз поводом стало появившееся в интернете видео со свадьбы казашки и африканца. Конечно, были и те, кто пожелал паре счастья и крепкой любви, но основная масса впала в откровенное бешенство. "Ужас", "Позор", "Казахи стали посмешищем для всех" - самая безобидная реакция на размещенный ролик.



Масла в огонь подлило и интервью интернет-сайту Sn.kz телеведущей Жанат Бахыт. "Куда девались настоящие казахи, наши батыры? Казахи стали смешиваться с кем попало", - возмутилась она, не забыв добавить, что такими темпами "в ближайшие 50 лет мы можем исчезнуть как нация". "Смешивающимся с кем попало" казахам телеведущая поставила диагноз: "манкурты".

Такую ярость в неприятии любви без границ, не обращающей внимания на цвет кожи и разрез глаз, с одной стороны, можно списать на сверхнеожиданности, которые обычно сопровождают процесс поиска национальной идентичности. С другой, любителям навешивать подобного рода ярлыки должно быть, как минимум, стыдно за сказанное. Хотя бы потому, что, называя "манкуртами" и "посмешищем" своих современников, они тем самым вольно или невольно причисляют к "ненастоящим казахам" целую плеяду выдающихся сынов народа, которые немало сделали для сохранения казахской нации, ее этнокультурного кода.



Если оперировать категориями Жанат Бахыт, то "манкуртами" были самые яркие представители движения "Алаш" - Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Мустафа Шокай, Жаханша Досмухамедов. Все они женились на славянках. А Турар Рыскулов? Трое из четырех его жен были русскими. И этот список можно продолжать еще долго – Каныш Сатпаев, Мухтар Ауэзов…

Так кто же на самом деле манкурты – они или мы, либо забывающие о таких фактах, либо, что страшнее, умышленно их отрицающие? И что быстрее поспособствует исчезновению казахов как нации – браки с представителями других рас и этносов или все же махровое невежество и даже мракобесие, в которое нас за руки и за ноги тянут излишне озабоченные чистотой крови "истинные казахи"?

Представляют ли на самом деле межнациональные браки угрозу национальной безопасности, насколько они распространены и почему? Об этом и многом другом наш разговор с историком Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ.

- Почему у нас чуть ли не любая интернациональная свадьба, попавшая в сеть, вызывает массу негатива?

- Мы все помним бурю негодования, прокатившуюся в прошлом году по социальным сетям, когда в интернет попало видео под названием "Казашка вышла замуж за китайца". Аналогичную реакцию вызвали и недавние беспорядки в вахтовом поселке Тенгиз, формальным поводом или спусковым крючком к которым послужило провокационное фото казашки-переводчицы и ливийца-араба с сексуальным подтекстом. А несколько лет назад интернет-пользователи и вовсе были готовы стереть в порошок актрису-казашку за билборд фильма, в котором ее героиня целуется с русским парнем. И такой резонанс вполне объясним.



Когда мужчина-казах женится на русской девушке или представительнице другого этноса, наше общество демонстрирует определенную долю толерантности по отношению к такому браку. Люди полагают, что невестка постепенно освоит и воспримет традиции, которых придерживается семья ее мужа, а появившиеся у них дети будут идентифицировать себя казахами, хотя на самом деле очень часто реальность не соответствует этим "общественным представлениям". Но вот если девушки-казашки связывают себя узами брака или имеют длительные отношения с представителями других этносов, то резонанс совсем иной: эмоции начинают зашкаливать, а негодование и возмущение льются рекой. Большинство экспертов объясняют это стандартно - этнографическими (мол, согласно казахским традициям, если девушка вышла замуж за парня другого племени, то значит, она уже не наша – вроде как отрезанный ломоть) или экономическими (как движение в сторону более высокого социального статуса) факторами. Но значение этих факторов в таких случаях, на мой взгляд, не стоит преувеличивать. На самом деле людям не нравится в межэтнических браках совсем другое. Это, если выразиться словами известной песни, то, что "наших девушек ведут в кабинет".



- Но ведь "вели" и раньше. В советские времена Казахстан был одним из лидеров в СССР по количеству браков, заключаемых между представителями разных этносов. Насколько такие браки распространены сегодня?

- В течение последних пяти лет они составляют в Казахстане около 15,5 процента от общего числа бракосочетаний. Другими словами, каждый шестой брак является межнациональным.



- Какой тренд наблюдается – в сторону увеличения или, наоборот, уменьшения?



- Полную картину дают результаты переписей населения, которые проводятся обычно раз в десять лет. Менее подробная информация содержится в текущих учетных данных, предоставляемых комитетом по статистике. А в целом цифры таковы. В 1959-м доля межэтнических браков в Казахстане составляла 14,4 процента, в 1970-м – 20,6 процента, в 1979-м – 21,5 процента, в 1989-м – 23,9 процента, в 1999-м – 21,4 процента, в 2005-м – 18,8 процента, в период с 2013-го по 2017-й – 15,5 процента. То есть в 1960–1980 годах наблюдался рост количества межэтнических браков, а в постсоветский период, наоборот, шло сокращение.



- С чем это связано?



- С характером межэтнических отношений в стране, политикой государства, властей в этой сфере, с доминирующими настроениями в СМИ и обществе.

Существует ли у нас дискриминация граждан по этническому признаку? Формально, если исходить из норм Конституции и законов, нет. Но на практике – да. Возьмите хотя бы степень доступа к властным, экономическим, образовательным и информационным ресурсам. На начало нынешнего года казахи составляли 67,9 процента населения страны. В ряде регионов этот показатель заметно ниже: например, в Павлодарской области – 52,3, в Акмолинской – 51,3, в Карагандинской – 51,8, в Костанайской – 40,7, в Северо-Казахстанской – 35 процентов. Но сколько в этих регионах вы знаете акимов, полицейских начальников, не представляющих титульную нацию? Их единицы. Среди глав регионов неказахов нет вовсе, среди пятнадцати министров – лишь один…

- Но давайте все же вернемся к теме межнациональных браков. Сегодня вокруг них много вымыслов и домыслов. Одни бьют на то, что дети в таких браках рождаются особенные, другие – на разность менталитетов, культурных традиций, которые, мол, мешают супружеской паре притереться. В чем на самом деле плюсы и минусы таких браков?



- Межэтнические браки – вещь сложная. Это не плохо и не хорошо. Плюс я вижу в том, что дети от таких супругов рождаются красивые, здоровые, способные, обычно билингвы, говорящие, как правило, на двух языках - матери и отца. Но подводных камней тоже немало. Иногда возникают проблемы с этнической идентичностью детей. Молодые люди разных национальностей, вступающие в брак, зачастую не предполагают, что каждому из них придется как-то совмещать, понимать и принимать традиции, обычаи и, по большому счету, систему ценностей другой этнической группы. Поэтому нередко возникают трения по разным поводам, начиная с того, как провести свадьбу, назвать ребенка и заканчивая выбором школы с тем или иным языком обучения. Словом, в межэтнических браках, как, собственно, и в любых других, есть и плюсы, и минусы. Но здесь они свои, и каждая пара, решающая создать такой союз, сама решает, готова ли она к такому браку.



- Являются ли, на ваш взгляд, смешанные браки угрозой национальной безопасности?



- Никакой угрозы национальной безопасности я здесь не вижу. Сама такая постановка вопроса (я понимаю, что она взята из соцсетей) – нелепа. Да, сегодня многие пророчат наступление в ближайшие десятилетия моноэтничности Казахстана и подспудно хотят полной казахизации. Но они забывают о главном, о том, что полиэтничность – не угроза, а благо, дополнительный ресурс для страны. Можно даже сказать, что это – достояние республики. Приведу один пример. В годы Второй мировой войны радисты ВМФ США были из племени навахо и вели переговоры на родном языке, благодаря чему немецкие разведчики так и не смогли "расшифровать" переговоры радистов американских подлодок. Да и Советский Союз победил в той войне нацистскую Германию благодаря русским, украинским, казахским парням, представителям многих других национальностей.



- Какой, по вашим прогнозам, будет тенденция в ближайшей перспективе: скажется ли негативное общественное мнение на количестве смешанных браков, или же для истинных чувств нет никаких преград?

- Межэтнических браков будет все меньше и меньше. Достаточно посмотреть динамику 1989-2018 годов. Казахи и казашки не очень желают вступать в союз с представителями других национальностей. Да и русские, представители других этнических групп вовсе не стремятся породниться с казахами.



Вообще, сокращение количества межэтнических браков – очень четкий индикатор возрастающей этнической (межэтнической) дистанции. Это означает, что в нашей стране растет отчуждение между людьми разных национальностей. Тенденция к обеднению этнического многообразия будет продолжаться. Но в обозримом будущем, скажем так, до середины XXI века (что будет дальше, не знает никто) Казахстан будет оставаться полиэтничным. В республике будут нормально жить и взаимодействовать казахи, русские, узбеки, уйгуры, украинцы и все другие этносы. К сожалению, власти и раньше, и сейчас идут на поводу у так называемых национал-патриотов. Когда-нибудь они об этом горько пожалеют. Возможно, очень скоро. Источник - camonitor.kz

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