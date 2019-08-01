Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье

07:30 02.08.2019

Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье



видео тут - https://www.centralasian.org/a/30087614.html



Военные пенсионеры Казахстана требуют компенсации за жилье



Около ста отставных военных Казахстана вышли на митинг около здания Министерства обороны – они требуют либо выделить им жилье, либо выплатить денежные компенсации за выслугу лет. Всего в жилье или компенсации нуждаются свыше 600 офицеров.

Получить их они не могут из-за изменения закона "О военной службе". Взамен денег Министерство обороны предлагает офицерам недорогое жилье в ипотеку. Но жить в таких домах военные отказываются. Это жилье было построено еще в 1970-х годах. Ранее до внесения поправок в закон о военной службе, выходя на пенсию, военнослужащий не мог уволиться, если Минобороны не обеспечивало его либо жильем, либо компенсацией.

До 2013 года военнослужащие Казахстана при выходе на пенсию имели право на безвозмездную приватизацию служебного жилья, либо на денежную компенсацию. Семь лет назад новый закон разделил офицеров на несколько категорий: тех, кто служил до 15 лет и свыше 20 лет. Чтобы обратить внимание президента Токаева на эту несправедливость, 1 августа бывшие военные собрали пресс-конференцию.



На митинг в Алматы приехали около 100 отставников из разных регионов. На самом деле нуждающихся в шесть раз больше. Многим из них Министерство обороны отказалось выплатить компенсацию и не предоставило жилье. Чиновники ссылаются на новые правила. В этом споре не помогли даже судебные тяжбы.



"Я обращаюсь к президенту к господину Токаеву, государство должно выплатить 100% компенсацию всем военным пенсионерам по Казахстану, кто служил 10 лет и более и не меньше 20 лет, в открытых и закрытых в военных городках. Которые жили в общежитиях и старых времянках. А также детям военных пенсионеров должны выплатить денежную компенсацию в полном размере до 23 лет", – говорит военный пенсионер Кайрат Жундибаев.

Как оказалось, получить жилье от ведомства, на которое они работали, все же можно. Есть список квартир, в которые они могут вселиться, но только оформив ипотеку. Собравшиеся отказываются соглашаться на эти условия. Говорят, ипотека им не по силам, да и дома вот-вот рассыпятся. Военный пенсионер Избасар Айтанов больше 10 лет живет в казенном общежитии, в котором раньше располагалась казарма. Он тоже не согласен на то жилье, которое ему предлагают. Требует выплатить ему компенсацию.



Среди этих людей есть и вдовы военнослужащих. Но и они теперь по новому закону не могут рассчитывать на поддержку от государства. Хотя здоровье их супруги потеряли именно на военной службе, говорят женщины.

По словам адвоката Айман Умаровой, чтобы решить проблему, необходимо 18 млрд тенге. По ее данным, Минобороны в этом году не освоило 47 миллиардов. Но в Министерстве ответили, что эта сумма была заложена на приобретение вооружения, но из-за невыполненных вовремя обязательств оружейных заводов, эти деньги отложены на следующий год. Что касается жилищных проблем, то здесь военное ведомство подтверждает, раньше это позволял закон. И все, кто должен был получить недвижимость или компенсацию, своим правом воспользовались.



"У нас нет обязательства обеспечить всех жильем. У нас была такая категория до 2013 года, когда военнослужащий не мог уволиться со службы в связи с отсутствием жилья. В 2013 году была вынесена концепция, которая гласила, что государство не несет... Не то чтобы государство, а что военнослужащим предоставлены соответствующие жилищные программы. Они давали возможность получать либо компенсацию, либо жилье в натуральном виде. В настоящее время все обязательства мы выполнили", – утверждает заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.



Замминистра обороны отмечает – несмотря на то, что многие не входят в категорию, которой полагаются льготы от военного ведомства, проблема будет решаться индивидуально. Напоминают, что можно прибегнуть к госпрограммам для всего населения.