 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.08.2019
08:52  Власть - рачком. Маралдинские браконьеры бьют рыбнадзор в присутствии районного акима
08:50  Вслед за иномарками Каз-чиновников лишат импортного белья и офисной мебели
08:23  Солдат туркменской армии заставляют учить информацию о новом бензиновом заводе
08:17  Есть ли у русских будущее в Казахстане? - М.Крамаренко, З.Каражанов
08:00  Мигранты толкают немцев под поезд. Типа, такой протест, - Йонас Херманн
07:58  В Японии будут создавать гибриды человека и животного после снятия запрета, - Independent
07:38  Уже 12-ть! Поставлен рекорд по количеству уголовных дел, возбужденных против экс-президента Порошенко

07:35  В торговой войне США и Китая побеждает Вьетнам, - Е.Пустовойтова
07:33  Таджикистан не отдаст никому ни пяди своей земли, - глава Согдийской области Ахмадзода
07:30  Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье
07:26  КазНагыз. Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности? - САМ
07:21  Женщинам в СаудАравии разрешили самостоятельно путешествовать
07:05  Нападение на склад в пограничном Хоргосе: каз-полицейские помешали разграблению
06:54  В Голландии заретили ношение паранджи, но не знают как его выполнить...
06:50  В Нур-Султане стартовал новый раунд переговоров по Сирии
06:49  В Туркмении всех госслужащих массово и принудительно сгоняют на чеканку хлопчатника
06:43  Война за раздел Кипра началась при странных обстоятельствах (история), - А.Храмчихин
06:35  Военная разведка США следит за Россией и Китаем. Америку пугает альянс Кремля и Пекина, - "НВО"
06:15  Аркадаг уже 8 дней отсутствует в информационном поле страны
00:10  Миру на Ближнем Востоке нужны деньги
00:08  Конфликт в Ворухе и кадровые перестановки - жаркий июль в Таджикистане
00:07  Кто может стать новым премьер-министром Украины
00:05  В России ввели лимит на денежные переводы. Как это отразится на кыргызстанских бизнесменах?
Четверг, 01.08.2019
23:58  Как Стамбул стал современным. Книга Мурата Гюля
22:20  Пекин идет по лезвию бритвы между миром и концепцией великой державы
22:19  Политическая жизнь в Туркменистане полностью остановилась
19:38  Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ, - Б.Мусаев
17:24  Узбекское гражданство с двойным дном, - М.Репина
17:08  Администрации Трампа нужен во главе Украины "свой" премьер-министр, - В.Прохватилов
17:02  Никаких подвижек в переговорах о транзите газа - возможен дефицит в Европе, - Handelsblatt
16:59  Санкции США против "Северного потока-2" приближаются, - Моритц Кох
14:55  В Таджикистане не будут обнародовать сведения о доходах чиновников
14:54  Суд вернул газету "Вечерний Бишкек" прежнему владельцу Александру Киму
13:11  Снова за нефтью: США усиливают присутствие на месторождениях Сирии
13:07  Будущая Украина - страна без земли, - Олег Царев
09:03  В Кыргызстане образовано государственное агентство водных ресурсов
08:57  Чуйский КирСуд оставил узбекскому правозащитнику Аскарову пожизненное
08:52  Узбекистан и Кыргызстан описали уже 92% госграницы. Осталось всего 10 участков
08:27  Китаец Цюй Донъюй взглавил продсельхозорганизацию ООН - ФАО
08:25  Азиатская торговая война: К чему приведет противостояние Японии и Южной Кореи и кому достанется роль арбитра?
08:23  СМИ США сообщают о смерти сына и продолжателя дела Усамы бен Ладена - Хамзы
08:06  Два матерых амер-десантника из 82-й дивизии ВДВ пали в Афгане
08:03  В Узбекистане создана инновационная трость для слепых с ультразвуковым датчиком
07:56  Эмил Куданалиев возглавил "Национальную электрическую сеть Кыргызстана"
07:49  С взяткой $2 тыс на кармане задержан глава Госкомлесхоза Киргизии Рустамов
07:45  В Киргизии появится новое ведомство - Госагентство по земельным ресурсам
07:37  Гиги по небу: РосАрмия тестирует дальнобойный "военный интернет"
07:23  Война и мир для Ирана, - Саид Гафуров
07:12  Что продает Кыргызстан соседним странам? Чиновники говорят про электричество, но подразумевают воду, - К.Иманалиев
07:03  СевКорея метает копии "Искандеров". Ким Чен Ын подталкивает Дональда Трампа вернуться к переговорам
07:01  Бизнес по-грефовски. Российский Сбербанк продал турецкий DenizBank дешевле, чем купил
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье
07:30 02.08.2019

Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье

видео тут - https://www.centralasian.org/a/30087614.html

Военные пенсионеры Казахстана требуют компенсации за жилье

Около ста отставных военных Казахстана вышли на митинг около здания Министерства обороны – они требуют либо выделить им жилье, либо выплатить денежные компенсации за выслугу лет. Всего в жилье или компенсации нуждаются свыше 600 офицеров.
Получить их они не могут из-за изменения закона "О военной службе". Взамен денег Министерство обороны предлагает офицерам недорогое жилье в ипотеку. Но жить в таких домах военные отказываются. Это жилье было построено еще в 1970-х годах. Ранее до внесения поправок в закон о военной службе, выходя на пенсию, военнослужащий не мог уволиться, если Минобороны не обеспечивало его либо жильем, либо компенсацией.
До 2013 года военнослужащие Казахстана при выходе на пенсию имели право на безвозмездную приватизацию служебного жилья, либо на денежную компенсацию. Семь лет назад новый закон разделил офицеров на несколько категорий: тех, кто служил до 15 лет и свыше 20 лет. Чтобы обратить внимание президента Токаева на эту несправедливость, 1 августа бывшие военные собрали пресс-конференцию.

На митинг в Алматы приехали около 100 отставников из разных регионов. На самом деле нуждающихся в шесть раз больше. Многим из них Министерство обороны отказалось выплатить компенсацию и не предоставило жилье. Чиновники ссылаются на новые правила. В этом споре не помогли даже судебные тяжбы.

"Я обращаюсь к президенту к господину Токаеву, государство должно выплатить 100% компенсацию всем военным пенсионерам по Казахстану, кто служил 10 лет и более и не меньше 20 лет, в открытых и закрытых в военных городках. Которые жили в общежитиях и старых времянках. А также детям военных пенсионеров должны выплатить денежную компенсацию в полном размере до 23 лет", – говорит военный пенсионер Кайрат Жундибаев.
Как оказалось, получить жилье от ведомства, на которое они работали, все же можно. Есть список квартир, в которые они могут вселиться, но только оформив ипотеку. Собравшиеся отказываются соглашаться на эти условия. Говорят, ипотека им не по силам, да и дома вот-вот рассыпятся. Военный пенсионер Избасар Айтанов больше 10 лет живет в казенном общежитии, в котором раньше располагалась казарма. Он тоже не согласен на то жилье, которое ему предлагают. Требует выплатить ему компенсацию.

Среди этих людей есть и вдовы военнослужащих. Но и они теперь по новому закону не могут рассчитывать на поддержку от государства. Хотя здоровье их супруги потеряли именно на военной службе, говорят женщины.
По словам адвоката Айман Умаровой, чтобы решить проблему, необходимо 18 млрд тенге. По ее данным, Минобороны в этом году не освоило 47 миллиардов. Но в Министерстве ответили, что эта сумма была заложена на приобретение вооружения, но из-за невыполненных вовремя обязательств оружейных заводов, эти деньги отложены на следующий год. Что касается жилищных проблем, то здесь военное ведомство подтверждает, раньше это позволял закон. И все, кто должен был получить недвижимость или компенсацию, своим правом воспользовались.

"У нас нет обязательства обеспечить всех жильем. У нас была такая категория до 2013 года, когда военнослужащий не мог уволиться со службы в связи с отсутствием жилья. В 2013 году была вынесена концепция, которая гласила, что государство не несет... Не то чтобы государство, а что военнослужащим предоставлены соответствующие жилищные программы. Они давали возможность получать либо компенсацию, либо жилье в натуральном виде. В настоящее время все обязательства мы выполнили", – утверждает заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.

Замминистра обороны отмечает – несмотря на то, что многие не входят в категорию, которой полагаются льготы от военного ведомства, проблема будет решаться индивидуально. Напоминают, что можно прибегнуть к госпрограммам для всего населения.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564720200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2019 года №546
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №553
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №552
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2019 года составила 2,8%
- Кадровые перестановки
- Два в одном
- Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности?
- Комиссия прокомментировала случай на Алаколе
- Кто встал у руля авиационной администрации Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  