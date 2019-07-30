В торговой войне США и Китая побеждает Вьетнам, - Е.Пустовойтова

07:35 02.08.2019

Елена ПУСТОВОЙТОВА | 30.07.2019



Правительство Вьетнама обходит тарифы, введенные Трампом



Проснувшись утром в прошлый понедельник, американский президент Дональд Трамп обнаружил, что за три месяца торговой войны экономический рост его главного торгового соперника Китая замедлился до 6,2 процента, и обрадовался: "Тарифы США имели главное влияние на компании, решившие уйти из Китая в страны, не подвергнутые тарифам. Тысячи компаний покидают (Китай)", – процитировал главу Белого дома Fortune.

Нет сомнений, увеличение тарифов до 25 процентов на все товары, произведенные в Поднебесной, – дело нешуточное. Однако если бы, проснувшись и выпив кофе, президент США проконсультировался со своими экономистами, то узнал бы, что иностранные компании уходят из Китая не первый год. Причиной тому – возрастающая конкуренция с компаниями китайскими.



Управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли американская компания Walmart продала свои активы в Китае еще три года назад. Британская Tesco вошла миноритарным партнером в китайскую государственную компанию 6 лет назад. А французский Carrefour, объявивший неделю назад, что уходит с китайского рынка "из-за жесткого состязания с местными конкурентами и ростом интернет-торговли, давящей на иностранные фирмы", готовился к этому с начала 2018 года, сообщает Reuters.



Carrefour, крупнейший розничный торговец в Европе, торговавший продуктами в Китае четверть века, продал 80 процентов своих акций китайскому Suning.com за 620 миллионов евро. А в следующем месяце вслед Carrefour отправляется Amazon.com Inc. Так что утренняя радость президента Трампа была бы гораздо меньшей, если бы ему объяснили, что такие китайские интернет-магазины, как Freshippo, принадлежащий Alibaba Group Holding, или JD.com, бьют иностранцев на рынке своей способностью доставлять заказы в день покупки и вполне конкурентной ценой.



Даже готовящееся бегство с китайского рынка компьютерного гиганта Apple, зарабатывающего в Китае около четверти всей выручки, то есть около 50 миллиардов долларов в год, означает не столько страх перед повышением тарифов, сколько то, что "все больше людей переходят на систему Android и выбирают мобильные телефоны Huawei", – сообщает "Жэньминь жибао".

Продажи американской Apple с начала года сократились на 30 процентов. Зная это, легко понять, почему компания готовится начать производить свои популярные стереонаушники AirPods во Вьетнаме. Так что смена географии производства высокотехнологичной продукции не является в данном случае простой сменой адреса производителя, отмечает Forbes: "Чтобы избежать тарифов, компании должны гарантировать, что их готовый продукт прошел существенную обработку вне Китая. Есть те, кто рассматривают смену географии выпуска больше как возможность переноса окончательной сборки, где предварительно собранные части комплектуют в финальный продукт. Между тем это может выглядеть как небольшая модификация уже существующей комплексной системы".



Правительство Вьетнама начало охоту на те компании, которые просто навешивают на китайские товары собственный ярлык и отправляют их в Европу и США как собственные, "объезжая на повороте" американские тарифы. Старт кампании борьбы с "наклеечниками" дала Asanzo, производящая домашнюю электронику. Главная работа, которую делали на заводе по выпуску телевизоров, состояла в том, чтобы удалить наклейку "Сделано в Китае" с жидкокристаллических экранов, и телевизор становился вьетнамским, сделанным по японской технологии.

Такого рода бизнес позволил Вьетнаму с января по май 2019 года увеличить на сумасшедшие 40 процентов прибыль в торговле с Соединенными Штатами – до 21,6 миллиарда долларов. Отсутствие в правилах импорта вьетнамских товаров требования об указании реального происхождения товара при реэкспорте сделало Вьетнам весьма удобным "пунктом пересадки" товаров с китайского рынка на рынок США. Собственно, Ханой бы не имел ничего против такого быстрого роста экспорта, если бы не Дональд Трамп, назвавший месяц назад Вьетнам "самым худшим обидчиком в торговле". А в июле Министерство торговли США наложило пошлину в 456 процентов на определенные марки стали с Тайваня и из Южной Кореи, проходившие конечную обработку во Вьетнаме и ставшие вьетнамскими.



В Ханое сигнал приняли и поняли правильно. Там готовят новые правила экспорта, которые будут требовать указывать в процентах объем произведенной непосредственно во Вьетнаме части товара. Однако эта ложка дегтя никак не портит того, что именно Вьетнам стал главным получателем заказов на товары от обеих враждующих сторон. По данным первого квартала 2019 года, общая стоимость таких перенаправленных заказов огромна – почти 8 процентов ВВП всех стран Юго-Восточной Азии.



Разумеется, американские тарифы на китайские товары придали решимости крупным иностранным компаниям минимизировать потери прибылей. Однако только крупным. В Китае множество иностранных компаний помельче, которые укоренились здесь настолько, что разорвать налаженные связи с поставщиками и сбытом для них равносильно банкротству. Но для тех, кто это может себе позволить, Вьетнам – весьма привлекательное место. Низкая заработная плата работников при достаточно высоком уровне образования в стране, договоры о свободной торговле с большинством стран региона, членство в АСЕАН, подписанный только что договор о свободной торговле с Евросоюзом, отменяющий на ближайшие 7 лет 99 процентов пошлин на вьетнамский импорт, и три новые Специальные экономические зоны в морских портах Вьетнама в добавление к уже существующим 18 породили настоящий бум иностранных инвесторов. Особенно китайских, которые приезжают в индустриальные парки Вьетнама целыми автобусами.

Китайские инвесторы вкачали в прошлом году сюда 2,4 миллиарда долларов и были пятыми. За полгода стали четвертыми: один только Гонконг вложил во вьетнамскую экономику 5 миллиардов долларов. Правда, остается неясным вопрос: куда вкачиваются все эти деньги – в чистый бизнес и высокие технологии или в спекуляции на рынке недвижимости и приклеивание лэйбла made in Vietnam для уклонения от тарифов?