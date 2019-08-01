Уже 12-ть! Поставлен рекорд по количеству уголовных дел, возбужденных против экс-президента Порошенко

07:38 02.08.2019

Пока Петр Алексеевич отдыхает, "охота" на него продолжается



Александр Зубченко

1 августа 2019



Прилет Петра Порошенко в Турцию не случаен

Государственное бюро расследований (ГБР) официально зарегистрировало 12-е по счету уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и его окружения, а также начало по нему расследование.

Об этом сначала сообщил в своем "Телеграмм-канале" известный адвокат Андрей Портнов, который возглавляет операцию по "загону кабана".



Позднее информацию подтвердила пресс-служба ГБР. Фабула уголовное производства заключается в следующем: организованная группировка в составе Порошенко, Валерии Гонтаревой (экс-глава Национального банка Украины), должностных лиц концерна "Укроборонпром" и "Укрэксибанка" организовали многомиллионные перечисления валюты в офшорные счета под вымышленные контракты.



С этой целью по прямому поручению Порошенко и Гонтаревой правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты Нацбанка о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

По мнению Портнова, "это прямое и бесцеремонное перечисление военных средств в офшоры, непосредственно организованное и санкционированное Порошенко и Гонтаревой".



В настоящее время основные фигуранты уголовного дела пребывают за пределами Украины. Петр Порошенко по официальной версии уехал на отдых и вывез за границу всю семью двумя самолетами. Сначала он полетел в Стамбул, а жена с детьми – в Гамбург.

Из Стамбула экс-президент улетел в Арабские Эмираты, где его след теряется.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева уже два года постоянно проживает в Великобритании, где якобы преподает в школе экономики.

ГБР уже направило повестку по месту жительства Гонтаревой о вызове на допрос. Интересный момент: наибольшую активность в расследовании серии уголовных дел против бывшего президента проявляют два заместителя главы ГБР – Ольга Варченко и Александр Буряк.

Оба получили свои места по квоте фракции "Блок Петра Порошенко". Их назначение лоббировал "решала" Порошенко в судебной сфере Александр Грановский.