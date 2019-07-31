 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.08.2019
08:52  Власть - рачком. Маралдинские браконьеры бьют рыбнадзор в присутствии районного акима
08:50  Вслед за иномарками Каз-чиновников лишат импортного белья и офисной мебели
08:23  Солдат туркменской армии заставляют учить информацию о новом бензиновом заводе
08:17  Есть ли у русских будущее в Казахстане? - М.Крамаренко, З.Каражанов
08:00  Мигранты толкают немцев под поезд. Типа, такой протест, - Йонас Херманн
07:58  В Японии будут создавать гибриды человека и животного после снятия запрета, - Independent
07:38  Уже 12-ть! Поставлен рекорд по количеству уголовных дел, возбужденных против экс-президента Порошенко

07:35  В торговой войне США и Китая побеждает Вьетнам, - Е.Пустовойтова
07:33  Таджикистан не отдаст никому ни пяди своей земли, - глава Согдийской области Ахмадзода
07:30  Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье
07:26  КазНагыз. Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности? - САМ
07:21  Женщинам в СаудАравии разрешили самостоятельно путешествовать
07:05  Нападение на склад в пограничном Хоргосе: каз-полицейские помешали разграблению
06:54  В Голландии заретили ношение паранджи, но не знают как его выполнить...
06:50  В Нур-Султане стартовал новый раунд переговоров по Сирии
06:49  В Туркмении всех госслужащих массово и принудительно сгоняют на чеканку хлопчатника
06:43  Война за раздел Кипра началась при странных обстоятельствах (история), - А.Храмчихин
06:35  Военная разведка США следит за Россией и Китаем. Америку пугает альянс Кремля и Пекина, - "НВО"
06:15  Аркадаг уже 8 дней отсутствует в информационном поле страны
00:10  Миру на Ближнем Востоке нужны деньги
00:08  Конфликт в Ворухе и кадровые перестановки - жаркий июль в Таджикистане
00:07  Кто может стать новым премьер-министром Украины
00:05  В России ввели лимит на денежные переводы. Как это отразится на кыргызстанских бизнесменах?
Четверг, 01.08.2019
23:58  Как Стамбул стал современным. Книга Мурата Гюля
22:20  Пекин идет по лезвию бритвы между миром и концепцией великой державы
22:19  Политическая жизнь в Туркменистане полностью остановилась
19:38  Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ, - Б.Мусаев
17:24  Узбекское гражданство с двойным дном, - М.Репина
17:08  Администрации Трампа нужен во главе Украины "свой" премьер-министр, - В.Прохватилов
17:02  Никаких подвижек в переговорах о транзите газа - возможен дефицит в Европе, - Handelsblatt
16:59  Санкции США против "Северного потока-2" приближаются, - Моритц Кох
14:55  В Таджикистане не будут обнародовать сведения о доходах чиновников
14:54  Суд вернул газету "Вечерний Бишкек" прежнему владельцу Александру Киму
13:11  Снова за нефтью: США усиливают присутствие на месторождениях Сирии
13:07  Будущая Украина - страна без земли, - Олег Царев
09:03  В Кыргызстане образовано государственное агентство водных ресурсов
08:57  Чуйский КирСуд оставил узбекскому правозащитнику Аскарову пожизненное
08:52  Узбекистан и Кыргызстан описали уже 92% госграницы. Осталось всего 10 участков
08:27  Китаец Цюй Донъюй взглавил продсельхозорганизацию ООН - ФАО
08:25  Азиатская торговая война: К чему приведет противостояние Японии и Южной Кореи и кому достанется роль арбитра?
08:23  СМИ США сообщают о смерти сына и продолжателя дела Усамы бен Ладена - Хамзы
08:06  Два матерых амер-десантника из 82-й дивизии ВДВ пали в Афгане
08:03  В Узбекистане создана инновационная трость для слепых с ультразвуковым датчиком
07:56  Эмил Куданалиев возглавил "Национальную электрическую сеть Кыргызстана"
07:49  С взяткой $2 тыс на кармане задержан глава Госкомлесхоза Киргизии Рустамов
07:45  В Киргизии появится новое ведомство - Госагентство по земельным ресурсам
07:37  Гиги по небу: РосАрмия тестирует дальнобойный "военный интернет"
07:23  Война и мир для Ирана, - Саид Гафуров
07:12  Что продает Кыргызстан соседним странам? Чиновники говорят про электричество, но подразумевают воду, - К.Иманалиев
07:03  СевКорея метает копии "Искандеров". Ким Чен Ын подталкивает Дональда Трампа вернуться к переговорам
07:01  Бизнес по-грефовски. Российский Сбербанк продал турецкий DenizBank дешевле, чем купил
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Японии будут создавать гибриды человека и животного после снятия запрета, - Independent
07:58 02.08.2019

31 июля 2019 г.
Колин Друри | The Independent

"После того, как правительство Японии одобрило спорные исследования в области стволовых клеток, страна будет создавать гибриды человека и животного", - сообщает The Independent. - В рамках экспериментов, которые должны быть проведены в Университете Токио, планируется выращивать человеческие клетки в эмбрионах крыс и мышей, которые затем будут пересаживаться для созревания в суррогатное животное".
"Сторонники этого подхода утверждают, что работа под руководством известного генетика Хиромицу Накаучи может стать важным первым шагом на пути к выращиванию органов, которые затем могут быть трансплантированы тем людям, кто в них нуждается", - говорится в статье.
"Однако противники выражают обеспокоенность тем, что ученые играют в Бога. Они опасаются, что клетки человека могут проникнуть за пределы целевых органов в другие области животного, в результате чего будет создано существо, которое является отчасти животным, отчасти человеком. Именно по этой причине во всем мире такие длительные эксперименты в последние годы были фактически запрещены или не финансировались", - рассказывает издание.
"В самой Японии ученым было запрещено выходить за рамки 14-дневного периода роста. Но в марте законы были смягчены, и министерство образования и науки страны выпустило новые руководящие принципы (...). Теперь заявка доктора Накаучи на проведение эксперимента станет первой, которая будет одобрена в рамках этой новой системы", - пишет газета.
"Мы не ожидаем, что нам немедленно удастся создать человеческие органы, но это позволит нам продвигать наши исследования, основываясь на ноу-хау, которые мы накопили к этому моменту", - заявил он газете Asahi Shimbun. Он добавил, что планирует двигаться медленно и на протяжении нескольких лет не будет пытаться доводить эмбрионы до полного срока, сосредоточившись на выращивании гибридных эмбрионов мышей до срока 14,5 дней, когда органы животного в основном сформированы, и гибридных эмбрионов крыс - до срока 15,5 дней.
"Такую осторожность приветствовали японские защитники биоэтики", отмечает The Independent. "Действовать осторожно это хорошо, - считает Тетсуя Исии, исследователь научной политики в Университете Хоккайдо в Саппоро. - Это позволит вести диалог с общественностью, которая испытывает беспокойство и у которой есть вопросы".

Источник: The Independent

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564721880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2019 года №546
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №553
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №552
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2019 года составила 2,8%
- Кадровые перестановки
- Два в одном
- Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности?
- Комиссия прокомментировала случай на Алаколе
- Кто встал у руля авиационной администрации Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  