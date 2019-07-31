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Мигранты толкают немцев под поезд. Типа, такой протест, - Йонас Херманн
08:00 02.08.2019

31 июля 2019 г.
Йонас Херманн | Neue Zürcher Zeitung
Смертельные нападения на перронах в Германии: почему эксперты не хотят говорить о совпадении преступлений
"За последние несколько дней в Германии в землях Гессен и Северный Рейн-Вестфалия людей два раза столкнули под поезд. Что говорят эксперты о частоте таких преступлений и мотивах преступников?", - задается вопросом швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Подобные преступления в этом году совершались в Германии уже трижды, пишет журналист Йонас Херманн: в январе в ходе конфликта на железнодорожные пути в Нюрнберге столкнули двух 16-летних подростков, которые погибли под колесами поезда. 20 июля молодой человек в земле Северный Рейн-Вестфалия толкнул под поезд 34-летнюю женщину. В понедельник на главном железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне уроженец Эритреи толкнул под поезд женщину с ребенком: матери удалось спастись, ребенка переехал поезд.

"За семь месяцев в результате нападений на платформах погибли четыре человека: кажется, подобные случаи учащаются, однако эксперты видят это иначе. (...) По словам Райнера Вендта, председателя профсоюза немецкой полиции, похожие преступления совершались всегда, например, в 2016 году, когда в Берлине мужчина столкнул под поезд метро женщину - она погибла".
Заместитель председателя профсоюза немецких полицейских Йорг Радек также считает последние случаи единичными, однако отмечает, что ему неизвестны подобные преступления, совершенные в 1980-1990-х годах. "Федеральное управление уголовной полиции не объединяет такие случаи на вокзалах в отдельную категорию, поэтому сделать выводы о возможном увеличении их числа нельзя, сообщила представительница ведомства".

"С точки зрения статистики, три смертельных нападения на перронах с начала года могут быть случайностью", - говорит Ульрих Вагнер, профессор социальной психологии и изучения конфликтов в Марбургском университете. "По его словам, речь идет о когнитивном искажении: когда определенное деяние совершается очень редко, достаточно небольшого учащения случаев, чтобы допустить их большой рост", - говорится в статье.
Тем не менее, по мнению Вагнера, такие нападения могут быть связаны и с дебатами о миграции. В двух последних случаях преступники имели миграционное происхождение. "Постоянное разделение на принадлежность к группам коренных жителей и иностранцев опасно", - подчеркивает социолог. "По его мнению, психически больные люди при определенных обстоятельствах могут чувствовать себя в праве совершать нападения на другую группу. При этом происходит "дегуманизация" чужой группы, которая позволяет совершать такие преступления", - передает Neue Zürcher Zeitung.
Источник: Neue Zürcher Zeitung

Источник - inopressa.ru
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