Есть ли у русских будущее в Казахстане? - М.Крамаренко, З.Каражанов

08:17 02.08.2019 Ускоренная дерусификация, рост межэтнической напряженности, отказ от русского языка, массовый исход русского населения из Казахстана. Именно таким сценарием пугали алармисты, имея в виду предстоящую в нашей стране смену политических элит. Как стартовавший транзит власти сказался на настроениях казахстанских русских, чего им ждать в ближайшем будущем? Об этом наш сегодняшний разговор.



Максим Крамаренко, председатель ОО "Республиканское славянское движение "Лад": "У русских отпали опасения относительно возможной внутриполитической дестабилизации"



- Максим Борисович, как последние политические события сказались на настроениях русских, проживающих в нашей стране?



- Первый этап транзита власти в Казахстане прошел в относительно нормальном режиме, и пока негативные прогнозы об ухудшении межэтнических отношений после ухода Нурсултана Назарбаева с поста главы государства не оправдались. Попытки в период президентского транзита реализовать у нас в стране украинский сценарий перехвата власти не удался. Выступления "оппозиции" в столице и в ряде крупных городов не собрали значимого числа сторонников. Поэтому опасения русских граждан РК относительно возможной внутриполитической дестабилизации при смене Елбасы частично отпали. К этому следует добавить, что новый глава государства Касым-Жомарт Токаев подал ряд сигналов представителям самого крупного этнического меньшинства Казахстана (коими являются русские), что их интересы будут учитываться. Например, было положительно воспринято его заявление о том, что казахстанским детям при обучении нужны в первую очередь казахский и русский языки, а потом уже английский. В этом просматривается намек на возможный отход от первоначального замысла реформы – перевести часть дисциплин в школах с русским языком обучения на казахский и английский. Именно поэтому цитату Касым-Жомарта Токаева активные русские пользователи социальных сетей практически моментально растиражировали и продолжают тиражировать до сих пор. Так что последние политические события в республике почти не оказали отрицательного влияния на самочувствие русских в Казахстане.



- Сценарий "чемодан – вокзал – Россия" пока отменяется?



- Миграционная динамика остается на прежнем уровне. Согласно данным комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, за первые пять месяцев текущего года (с января по май) Казахстан покинули порядка 11 тысяч русских. В общественные приемные нашего Республиканского движения "Лад" нередко обращаются за консультациями по вопросам переселения в Российскую Федерацию. При этом на вопрос о причинах, побудивших их к такому шагу, они называют (и это самый распространенный ответ) беспокойство за своих детей, которые не смогут, по мнению родителей, получить достойное образование в Казахстане и занять определенное социальное положение в обществе. Неясная ситуация с реформой школьного образования (прежде всего, переход на трехъязычие) тоже пугает людей тем, что их дети в случае ее осуществления не смогут поступить в российские высшие учебные учреждения.

Беспокоят и проблемы, имеющиеся в сфере высшего образования: это дороговизна обучения на платной основе, небольшое количество грантов на русскоязычные вузовские программы. При этом соседняя Россия предлагает и возможность поступить "на бюджет", и более низкую цену на коммерческих отделениях с последующей возможностью перейти на то же бюджетное обучение. Это во-первых.

Во-вторых, определенную категорию людей все же беспокоит возможность усиления националистических тенденций. Такое беспокойство вызвано, в частности, предвзятой интерпретацией ряда исторических событий, например, голода 30-х годов ХХ века, от которого гибли не только казахи, но и русские, и не только в советском Казахстане, но и во многих регионах РСФСР. Или, скажем, переименованием улиц и населенных пунктов, что преподносится националистическими активистами как исторический реванш, как победа в какой-то необъявленной войне. Все это негативно сказывается на этнопсихологическом состоянии русских.

В-третьих, есть и такие русскоязычные жители, которых устраивает существующее положение вещей, но которые опасаются, что внутриполитическая ситуация может резко ухудшиться, и на этот случай им хотелось бы иметь на руках уже паспорт России. Поэтому они выезжают в РФ, получают там через программу переселения российское гражданство и, вернувшись в Казахстан, оформляют вид на жительство. Думаю, если бы сегодня оставался в силе двусторонний договор между РК и РФ об упрощенном получении гражданства (он прекратил свое действие в 2007 году, и согласно ему гражданство одной из стран оформлялось в течение трех месяцев), то желающих покинуть Казахстан сейчас было бы намного меньше. Ведь в этом случае "гражданство про запас" соседней страны не требовалось бы.

Замир Каражанов, политолог: "Чемоданные настроения" по-прежнему сильны"



- Замир Ануварович, по вашим наблюдениям, что сегодня больше всего волнует и тревожит казахстанских русских? Уверены ли они в завтрашнем дне?



- К сожалению, я не имею под рукой каких-либо данных по результатам соцопросов. Поэтому говорить за всех не буду. Наверное, как и все нормальные люди, они думают о решении своих житейских проблем. Но раз речь зашла о такой деликатной сфере…

На форумах в интернете замечаю, что часто обсуждают "страшилки" - дескать, в будущем русскоязычному человеку жить в странах Центральной Азии будет плохо. Но об этом говорили и в 1990-е годы. А за прошедшие 30 лет ситуация не сильно изменилась. Казахстанское общество продолжает оставаться многонациональным, на протяжении этого времени в стране не было серьезных конфликтов на межэтнической почве, которые бы дестабилизировали обстановку в республике. Также нельзя не заметить, что для части населения навязчивой идеей стал "день Х". День, когда их привычный мир перестанет существовать, и все поменяется. Они все время ищут признаки "апокалиптического дня" в переименовании улиц, в переходе на латиницу, в переменах во внешней политике страны и т.д. Иными словами, во всем том, что не имеет никакого отношения к национальной политике государства и никак не повлияет на их образ жизни.

Другой момент заключается в том, что люди живут стереотипами. Например, часто говорят о том, что в СССР была подлинная межнациональная дружба. При этом забывают, что именно национальный вопрос погубил Союз. И дело не в росте национализма, как пытаются все это объяснить, а в противоречиях национальной политики советского государства. Во-первых, она была идеологизированной, покоилась на классовой теории, во-вторых, держалась на репрессивных институтах. И демонтаж централизованной системы в годы "перестройки" освободил пружины, которые в свое время были туго стянуты.

Важно понять, что в мире не существует стран, которые решили национальный вопрос! СССР уж точно не был таким. Скелетов в его шкафу оказалось больше, чем предполагали. Вавилонская башня - это миф! Мы часто слышим о межнациональных конфликтах в разных уголках мира. Даже в странах ОЭСР. Словом, национальный вопрос - крепкий орешек. Стран, которые его решили, нет, но есть государства, сумевшие минимизировать риски. К числу последних относится и Казахстан. Благодаря чему это достигнуто? Однозначного ответа нет. Но можно утверждать, что большую роль сыграло само общество. Поэтому, смотря в будущее, во-первых, не стоит цепляться за иллюзии прошлого, а во-вторых, нужно помнить, что межнациональный мир – это, прежде всего, показатель доверия между людьми, представляющими разные нации. И выходит, что этот мир зависит не от кого-то или чего-то стороннего, а от самих граждан, от степени уважения и взаимопонимания между ними.

- А если говорить о текущей ситуации в сфере межнациональных отношений - несет ли она какие-либо риски для русскоязычного населения?

- Она не изменилась. Языковая среда в Казахстане осталась прежней. То же самое касается политики государства в национальной сфере. И вообще, это такая материя, которую нельзя изменить в короткий срок. Одним словом, пока все стабильно. Если говорить о митингах, то это нормальное явление для любой политической системы. Тем более что они не связаны с темой межэтнических отношений. Что касается смены власти, то Касым-Жомарт Токаев, как и Нурсултан Назарбаев, и дальше будут рассматриваться населением как гарант межнационального мира. Оба политика постоянно подчеркивали и подчеркивают необходимость сохранения стабильности и согласия в обществе.



- Но русские продолжают уезжать из Казахстана. Какие факторы сегодня в наибольшей степени влияют на миграционные настроения - социально-экономический, образовательно-карьерный, языковой, напряжение в межэтнических отношениях? Каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу?



- Что касается миграционных потоков, то, скорее всего, они в ближайшие годы будут расти. Об этом говорит и статистика. Признаков сокращения оттока населения из Казахстана не просматривается. "Чемоданные настроения" по-прежнему сильны. На мой взгляд, здесь имеется несколько причин.



Во-первых, это ситуация в экономике. Хотя в Казахстане темпы ее роста выше, чем в большинстве стран СНГ, в том числе и в России, люди не ощущают положительных изменений. Во-вторых, сказывается ограниченность социальных и профессиональных лифтов в нашем обществе. Люди не видят перспектив в плане карьерного роста, улучшения социального статуса и материального положения, а потому начинают задумываться над тем, чтобы сменить место жительства. Это негативная тенденция не только с точки зрения оттока населения. Речь идет о том, что мы живем в обществе с несколькими "дверями" и "лифтами", но при этом с высокими стенами. Такое "полузакрытое" общество неконкурентоспособно, нестабильно и непредсказуемо. А это территория повышенных рисков. В-третьих, люди убеждены в том, что выезд на ПМЖ решит их проблемы. Удивляет, что они перебираются за рубеж, но не всегда осведомлены о ситуации там.



В любом случае миграционный отток не стоит рассматривать как отражение ситуации в сфере межнациональных отношений. Главная причина – в изменившихся социально-экономических условиях. Показательно, что исход населения из Казахстана стал увеличиваться после 2014 года, когда цены на нефть в мире упали, а темпы роста ВВП нашей страны опустились ниже одного процента. Скорее всего, это была отложенная миграция. Люди вынашивали такие планы, но решение приняли после того, как экономическая ситуация в Казахстане стала ухудшаться.



Кстати, в последнее время в связи с ростом эмиграции из Казахстана все чаще стали говорить об "утечке мозгов" из страны. Но это неправильная оценка. В классическом понимании "утечка мозгов" означает выезд специалистов за рубеж по приглашению иностранных компаний. В нашем же случае никакого приглашения нет. Люди выезжают в надежде, что просто обживутся на новом месте.

Автор: Асель Омирбек Источник - camonitor.kz

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