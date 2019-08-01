 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.08.2019
08:52  Власть - рачком. Маралдинские браконьеры бьют рыбнадзор в присутствии районного акима
08:50  Вслед за иномарками Каз-чиновников лишат импортного белья и офисной мебели
08:23  Солдат туркменской армии заставляют учить информацию о новом бензиновом заводе
08:17  Есть ли у русских будущее в Казахстане? - М.Крамаренко, З.Каражанов
08:00  Мигранты толкают немцев под поезд. Типа, такой протест, - Йонас Херманн
07:58  В Японии будут создавать гибриды человека и животного после снятия запрета, - Independent
07:38  Уже 12-ть! Поставлен рекорд по количеству уголовных дел, возбужденных против экс-президента Порошенко

07:35  В торговой войне США и Китая побеждает Вьетнам, - Е.Пустовойтова
07:33  Таджикистан не отдаст никому ни пяди своей земли, - глава Согдийской области Ахмадзода
07:30  Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье
07:26  КазНагыз. Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности? - САМ
07:21  Женщинам в СаудАравии разрешили самостоятельно путешествовать
07:05  Нападение на склад в пограничном Хоргосе: каз-полицейские помешали разграблению
06:54  В Голландии заретили ношение паранджи, но не знают как его выполнить...
06:50  В Нур-Султане стартовал новый раунд переговоров по Сирии
06:49  В Туркмении всех госслужащих массово и принудительно сгоняют на чеканку хлопчатника
06:43  Война за раздел Кипра началась при странных обстоятельствах (история), - А.Храмчихин
06:35  Военная разведка США следит за Россией и Китаем. Америку пугает альянс Кремля и Пекина, - "НВО"
06:15  Аркадаг уже 8 дней отсутствует в информационном поле страны
00:10  Миру на Ближнем Востоке нужны деньги
00:08  Конфликт в Ворухе и кадровые перестановки - жаркий июль в Таджикистане
00:07  Кто может стать новым премьер-министром Украины
00:05  В России ввели лимит на денежные переводы. Как это отразится на кыргызстанских бизнесменах?
Четверг, 01.08.2019
23:58  Как Стамбул стал современным. Книга Мурата Гюля
22:20  Пекин идет по лезвию бритвы между миром и концепцией великой державы
22:19  Политическая жизнь в Туркменистане полностью остановилась
19:38  Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ, - Б.Мусаев
17:24  Узбекское гражданство с двойным дном, - М.Репина
17:08  Администрации Трампа нужен во главе Украины "свой" премьер-министр, - В.Прохватилов
17:02  Никаких подвижек в переговорах о транзите газа - возможен дефицит в Европе, - Handelsblatt
16:59  Санкции США против "Северного потока-2" приближаются, - Моритц Кох
14:55  В Таджикистане не будут обнародовать сведения о доходах чиновников
14:54  Суд вернул газету "Вечерний Бишкек" прежнему владельцу Александру Киму
13:11  Снова за нефтью: США усиливают присутствие на месторождениях Сирии
13:07  Будущая Украина - страна без земли, - Олег Царев
09:03  В Кыргызстане образовано государственное агентство водных ресурсов
08:57  Чуйский КирСуд оставил узбекскому правозащитнику Аскарову пожизненное
08:52  Узбекистан и Кыргызстан описали уже 92% госграницы. Осталось всего 10 участков
08:27  Китаец Цюй Донъюй взглавил продсельхозорганизацию ООН - ФАО
08:25  Азиатская торговая война: К чему приведет противостояние Японии и Южной Кореи и кому достанется роль арбитра?
08:23  СМИ США сообщают о смерти сына и продолжателя дела Усамы бен Ладена - Хамзы
08:06  Два матерых амер-десантника из 82-й дивизии ВДВ пали в Афгане
08:03  В Узбекистане создана инновационная трость для слепых с ультразвуковым датчиком
07:56  Эмил Куданалиев возглавил "Национальную электрическую сеть Кыргызстана"
07:49  С взяткой $2 тыс на кармане задержан глава Госкомлесхоза Киргизии Рустамов
07:45  В Киргизии появится новое ведомство - Госагентство по земельным ресурсам
07:37  Гиги по небу: РосАрмия тестирует дальнобойный "военный интернет"
07:23  Война и мир для Ирана, - Саид Гафуров
07:12  Что продает Кыргызстан соседним странам? Чиновники говорят про электричество, но подразумевают воду, - К.Иманалиев
07:03  СевКорея метает копии "Искандеров". Ким Чен Ын подталкивает Дональда Трампа вернуться к переговорам
07:01  Бизнес по-грефовски. Российский Сбербанк продал турецкий DenizBank дешевле, чем купил
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Солдат туркменской армии заставляют учить информацию о новом бензиновом заводе
08:23 02.08.2019

Согласно распорядку дня туркменской армии, новобранцы 1-2 часа в день смотрят туркменское телевидение. Обычно им показывают новости или выступления президента.
Как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", одна из недавно просмотренных передач была посвящена новому заводу по производству бензина из газа. После этого на уроках солдат заставляли изучать факты и достижения этого завода, а на последующих проверяли полученные знания.

Что касается продукции завода, то особенной популярностью синтетический бензин, который назвали Эко-93 (А92 стандарта Евро 5) среди местных водителей не пользуется.
Он есть не на всех заправках. На тех заправках, где этот бензин продают, колонки с ним практически всегда пустуют, хотя за обычным А-92 или А-95 машины выстраиваются практически беспрерывно.
Напомним, что стандартный бензин А-92 стоит 1,35 маната (доллар на "черном рынке" по актуальным данным стоит 17,7-17,9 манатов) за литр, А-95 – 1,5 маната, в то время как за Эко-93 нужно платить уже 2 маната.

Водители не понимают, чем он лучше обычного и почему они должны за него переплачивать.
Напомним, что 28 июня состоялась церемония открытия построенного в Ахалском велаяте завода по производству синтетического бензина из газа. В ней принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, который на обратном пути в столицу остановился на автозаправке и заправил свою машину "чистым синтетическим бензином".

Источник - hronikatm.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564723380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2019 года №546
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №553
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №552
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2019 года составила 2,8%
- Кадровые перестановки
- Два в одном
- Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности?
- Комиссия прокомментировала случай на Алаколе
- Кто встал у руля авиационной администрации Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  