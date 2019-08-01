Солдат туркменской армии заставляют учить информацию о новом бензиновом заводе

08:23 02.08.2019

Согласно распорядку дня туркменской армии, новобранцы 1-2 часа в день смотрят туркменское телевидение. Обычно им показывают новости или выступления президента.

Как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", одна из недавно просмотренных передач была посвящена новому заводу по производству бензина из газа. После этого на уроках солдат заставляли изучать факты и достижения этого завода, а на последующих проверяли полученные знания.



Что касается продукции завода, то особенной популярностью синтетический бензин, который назвали Эко-93 (А92 стандарта Евро 5) среди местных водителей не пользуется.

Он есть не на всех заправках. На тех заправках, где этот бензин продают, колонки с ним практически всегда пустуют, хотя за обычным А-92 или А-95 машины выстраиваются практически беспрерывно.

Напомним, что стандартный бензин А-92 стоит 1,35 маната (доллар на "черном рынке" по актуальным данным стоит 17,7-17,9 манатов) за литр, А-95 – 1,5 маната, в то время как за Эко-93 нужно платить уже 2 маната.



Водители не понимают, чем он лучше обычного и почему они должны за него переплачивать.

Напомним, что 28 июня состоялась церемония открытия построенного в Ахалском велаяте завода по производству синтетического бензина из газа. В ней принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов, который на обратном пути в столицу остановился на автозаправке и заправил свою машину "чистым синтетическим бензином".