Вслед за иномарками Каз-чиновников лишат импортного белья и офисной мебели

08:50 02.08.2019

1 Августа 2019

Александр КАМИНСКИЙ | Алматы



Вслед за иномарками чиновников лишат импортного белья и офисной мебели.

Двухгодичный запрет на покупки иномарок для госслужащих был принят в рамках постановления правительства по установлению изъятия из национального режима. В перечень вошли автомобили, трансформаторы и кабели. Теперь при осуществлении госзакупок будет приобретаться исключительно отечественная продукция. Поскольку в Казахстане давно занимаются сборкой таких марок автомобилей, как Ravon, KIA и SsangYong, как минимум два года чиновникам придется выбирать среди машин этих брендов.



Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, это не означает, что теперь цены на автомобили казахстанских марок снизятся. Об удешевлении можно будет говорить лишь тогда, когда казахстанское содержание в производстве авто достигнет 50%. Пока что этот показатель равен 32%.



Следующий проект постановления предусматривает ограничение на два года приобретения в рамках госзакупок продукции легкой, мебельной промышленности и строительных материалов импортного производства. Пока документ находится на стадии публичного обсуждения.

В эту категорию попадают спортивные, лыжные и купальные костюмы, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье. Запрещено ввозить пять разновидностей обуви, в том числе и ту, "верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом". Неизвестно, огорчит ли чиновников запрет на закупку импортного портландцемента, но без офисной мебели иностранного производства ведомственные интерьеры будут уже не так величественны.



Как написано в пояснительной записке, "проект постановления придаст стимул развитию отечественного производства легкой, мебельной промышленности и строительных материалов, увеличению производственной загрузки предприятий. Ожидаемые результаты – увеличение объема производства товаров народного потребления, снижение импорта продукции по утвержденным товарным группам, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых отчислений".