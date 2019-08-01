Власть - рачком. Маралдинские браконьеры бьют рыбнадзор в присутствии районного акима

08:52 02.08.2019

Как казахстанский микроскопический рачок вызывает большие скандалы



1 Августа 2019 Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей



Микроскопические рачки Artemia salina, являющиеся ровесниками динозавров, вновь спровоцировали большой скандал. Промышляющие их добычей браконьеры набросились с кулаками на инвестора озера Маралды в Павлодарской области. Нападавшие даже не побоялись многочисленных свидетелей, среди которых были аким района и прокурор.



Добычей артемии занимаются многие казахстанцы, живущие вблизи мест их обитания. Как правило, это горько-соленые озера. Только в Прииртышье таковых насчитывается несколько десятков. Пытаясь сократить бесконтрольную и незаконную добычу ракообразных, государство передает озера частным природопользователям. Браконьеры же не желают отступать без боя. Происшедший недавно вопиющий случай – далеко не единичный: в Павлодарской области дело доходило и до стрельбы.



В сезон добычи рачков полицейские регулярно перехватывают тонны нелегального улова, предназначенного для экспорта. К примеру, шесть лет назад в Лебяжинском районе той же области стражи порядка конфисковали у нарушителей 174 мешка с цистой артемии, которая, собственно, и является целью их промысла.



Дело в том, что микроскопические яйца рачков богаты протеином, аминокислотами, витаминами и микроэлементами, что делает их уникальным природным материалом. Он используется при изготовлении кормов, биологически активных добавок, косметики и лекарств. Особенно в этом преуспели в Поднебесной, которая является основным покупателем улова из казахстанских озер. Поговаривают, что цена килограмма натурсырья на черном рынке может доходить до сотни долларов. Остается только догадываться, сколько стоит готовый продукт. Очевидно, недешево: Интернет сообщает, что косметика из артемии разглаживает морщины не хуже ботокса, а медицинские препараты на основе рачка называют панацеей от импотенции, бесплодия и даже онкологических заболеваний!

К сожалению, в Казахстане об артемии каждый раз вспоминают только из-за громких скандалов да разборок. А вот отечественной продукцией из артемии похвастать мы не можем: таких заводов просто нет, поскольку арендаторы озер, как и браконьеры, в основном зарабатывают на экспорте рачков. В соседнем же с Казахстаном Алтайском крае такие предприятия уже есть. Однако и местным правоохранителям приходится воевать с браконьерами. Согласно данным из открытых источников, каждый второй килограмм экспортируемой из России артемии имеет нелегальное происхождение...