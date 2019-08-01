 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как засирают КазЖемчужину - Алаколь
13:05 02.08.2019

Слив сточных вод с базы отдыха в озеро Алаколь потряс не только отдыхающих, но и всех жителей страны

Слив сточных вод с базы отдыха Koktem Grand Resort в озеро Алаколь попал на видео и всколыхнул общественность.

Как выяснилось, в Алаколь сливали использованную воду из бассейна. Пользователи соцсетей выразили "благодарность" руководству базы отдыха за то, что это хотя бы не канализационные стоки.

Чтобы расследовать этот вопиющий случай, в поселок Акши прибыла комиссия, в состав которой вошли специалисты департамента экологии Алматинской области, санитарно-эпидемиологической службы Алакольского района и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции. Они должны взять пробы воды в месте сброса отходов и дать заключение о степени загрязнения целебного озера.




На территории Koktem Grand Resort есть два бассейна – детский и взрослый. Вода закачивается из озера при помощи насосов и через 10 дней сливается обратно, – сообщил главный специалист департамента экологии по Алматинской области Батырхан Аденов. – Сотрудники заверяют, что в сливаемой воде нет никаких примесей, а мутность образуется из-за ила. Но на подобные действия необходимо разрешение компетентных органов.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев считает подобные случаи недопустимыми и заверяет, что виновные понесут наказание.

К сожалению, оно будет лишь административным – в виде штрафа. Оплатить его руководству отеля, рассчитанного на прием до 30 тысяч туристов в год, не составит труда. Пятизвездочная гостиница Koktem Grand Resort была с помпой сдана в эксплуатацию в конце августа минувшего года. Сумма вложенных инвестиций ТОО "Falcon Petroleum" составила свыше 4 млрд тенге.

Лариса ШТОППЕЛЬ | Алматинская область

Источник - Экспресс-К
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