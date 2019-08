Газ в решете. Ситуация обостряется, - Н.Коньков

13:08 02.08.2019 Газ в решете

сможет ли наше "национальное достояние" противостоять интересам "коллективного Запада"?



Николай Коньков



Чем ближе становятся даты окончания действующего контракта российского "Газпрома" с украинским "Нафтогазом" (1 января 2020 года в 10.00 по московскому времени) и завершения строительства газопровода "Северный поток-2", тем сильнее закручивается вихрь событий вокруг российской "естественной монополии".



Так, на днях британская Financial Times сообщила, что вторая дата должна очень ощутимо разойтись с первой - тем более, если в августе Дания, несмотря ни на что, все-таки не даст "норд-стримовскому" консорциуму разрешения на прокладку "трубы" возле принадлежащего ей острова Борнхольм в Балтийском море. А значит, деваться "Газпрому" будет некуда, и для поставок уже законтрактованных объемов "голубого золота" европейским потребителям компании Алексея Миллера придется и в 2020 году использовать газотранспортную систему (ГТС) Украины, за что "незалежники" требуют контракт минимум 10 лет с гарантиями прокачки до 90 млрд. кубометров газа ежегодно. И со штрафными санкциями в свою пользу, разумеется. Если же, мол, такой контракт российскую сторону не устроит и не будет ею подписан, то Европа откажется считать "Газпром" надежным поставщиком и перейдет на альтернативные варианты, типа СПГ Алжира, Катара, США и т.д.



Заметим еще раз, что это пишет газета, которая издается в Великобритании. В той самой стране, которая вроде бы устроила "брекзит" и выходит из Евросоюза. И вот, ведущее финансовое издание этой страны, оказывается, продолжает говорить от имени некоей "единой Европы". Ну, чья бы корова мычала… Впрочем, рупор лондонского Сити, поднимая значение бюрократов из Копенгагена, без всяких проволочек давших свое "добро" на "перпендикулярный" "Северному потоку-2" проект норвежско-польского газопровода Baltic Pipe, благоразумно умалчивает о том, что даже в случае полного датского шоколада "Северный поток-2" сможет заработать на проектную мощность не раньше 2022 года, поскольку наземная инфраструктура принимающей стороны (то есть Германии) будет полностью готова только к этому времени. А потребление газа европейской экономикой растет, и эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, если только не "рванет" новая кризисная лавина.



Так что в любом случае России придется договариваться с Украиной, другой логистики пока нет, но каким образом и когда - вопрос пока открытый. Тем более, что в "Газпроме" не вполне понимают, с кем там сейчас можно и нужно вести переговоры, - есть почти 100%-ная вероятность того, что через месяц в "незалежной" будет другое правительство и, скорее всего, другое руководство того же "Нафтогаза". Кстати, это еще один фактор, который, несомненно, мог сыграть в пользу досрочных выборов нового состава Верховной рады 21 июля: если бы правительство в Киеве сменилось не летом, а глубокой осенью, да оказалось бы, к тому же, не однопартийным, а коалиционным, то договоры о заключении нового газового контракта, скорее всего, начались бы только после окончания нынешнего. Чего в ЕС допустить не могут, вполне справедливо полагая, что если не будет договора, то, скорее всего, не станет и газа.



На этом фоне прозвучавшее 24 июля предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко провести срочные технические консультации с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии до назначенной на сентябрь трехсторонней министерской встречи по вопросу транзита газа выглядит таким же анекдотом, как и произошедший в тот же день арест российского нефтеналивного судна Nika Spirit (ранее - Neyma) в порту Измаила. По большому счету, Витренко - уже никто, поэтому переговоры с его участием являются абсурдом. Во всяком случае - до продления его полномочий новым правительством Украины.



Пока руководство "Газпрома" дает понять своим украинским и европейским партнерам, что не намерено обсуждать предложения "Нафтогаза", который даже не может и не хочет оплатить долги своей дочки "Укртрансгаз" за технический газ и ставит тем самым под угрозу срыва грядущий отопительный сезон на "незалежной". Повесткой дня для переговоров, по мнению российской "естественной монополии" может быть только транзитный контракт на год-два-три без каких-либо гарантированных объемов прокачки выше 10-15 млрд. "кубов", да еще с продажей газа на российско-украинской границе - дешевле, зато с расходами на транзит. Если эта схема у Миллера и Ко "пройдет", то все риски пребывания "голубого золота" на территории "революции достоинства" будут делиться только между покупателями и транзитером, без участия России. Ясное дело, такая постановка вопроса лишит киевское руководство множества приятных бонусов, которыми оно всегда пользовалось после 1991 года - например, вошедшей в анекдоты возможности банально воровать российский газ из транзитной "трубы". К тому же, получать 3 млрд. долл. за транзит газа от России - для Киева это далеко не то же самое, что получать такую же сумму от Европы: там-то авансом никто платить не будет - только по факту. Там каждый евроцент и кубометр газа на учете - орднунг же!



Но надо признать, что и переговорные позиции "Газпрома" не являются полностью доминирующими. Корпорация очень сильно вложилась в альтернативные украинской "трубе" обходные маршруты, препдполагаемый срок окупаемости которых, вследствие системного противодействия со стороны "коллективного Запада" во главе с США, непрерывно растет. Кроме того, на европейском газовом рынке доля "Газпрома" колеблется в диапазоне 30-35%, а природному газу растущую конкуренцию составляет сжиженный - причем не только из США и Катара, но также из России, где проект "Ямал" сталкивается с нехваткой танкерного флота и вынужден максимально "сокращать плечо" работы своих СПГ-танкеров ледового класса, направляя большую часть поставок своей продукции в Европу вместо Азии, как планировалось изначально, и задействуя его перекачку в норвежские и другие "газовозы".



Особо взбудоражила рынки информация о недавней продаже 3% акций "Газпрома" за 140 млрд. рублей одному покупателю, чьи данные не раскрываются. По нынешнему курсу эта сумма эквивалентна примерно 2,2 млрд. долл., откуда следует общая капитализация одного из флагманов отечественной экономики на уровне около 4,7 трлн. рублей (73,5 млрд. долл.). Не бог весть какие цифры, учитывая, что по итогам 2018 года только дивиденды акционерам составили 393,2 млрд. рублей (около 6,2 млрд. долл.), и это только 27% официальной прибыли нашего "национального достояния". То есть отношение капитализация/прибыль (P/E ratio, PER) у "Газпрома" явно не превышает 5. Для сравнения: средний показатель PER у компаний из списка Dow Jones Industrial Average в настоящее время составляет около 25, а у "высокотехнологичного" Nasdaq - около 40.



То есть это запредельно, аномально высокий показатель доходности, и здесь ничего не меняется на протяжении вот уже нескольких десятков лет, так что "чужие здесь не ходят". Поэтому такая серьезная продажа, помимо собственно коммерческой тайны, несомненно, имеет и выраженную политическую составляющую. Имя конечного бенефициара-покупателя, кто бы им ни оказался, очень многое может сказать о приоритетах не только самого "Газпрома", но и Кремля.



Тем более, что в этой истории есть и еще один интригующий момент. Структура акционерного капитала ПАО "Газпром" по состоянию на 31 декабря 2018 года распределялась следующим образом: Российская Федерация в лице Росимущества (Федерального агентства по управлению государственным имуществом) - 38,37%, АО "Роснефтегаз" - 10,97%, АО "Росгазификация" - 0,89%, держатели АДР (депозитарных расписок) - 24,13%, прочие юридические и физические лица - 25,64%. Вопрос заключается в том, что в данном случае "Газпром", как сообщается, продал новый выпуск своих акций, "размывающий" пакеты других акционеров. Отсюда нетрудно посчитать, что даже условный совместный пакет Росимущества, "Роснефтегаза" и "Росгазификации", составлявший 50,23% акций "Газпрома", теперь - если покупателем этих "новых" 3% была не какая-то государственная структура РФ - даже формально окажется ниже 49%. В таком случае претендовать на статус "общенационального достояния" данная "естественная монополия" может разве что в целях пиара и социальной рекламы.



Учитывая, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил, что его идеалом является империя времен Николая II, то возникает естественный вопрос: знает ли этот уважаемый чиновник и политик, что к началу Первой мировой войны иностранному капиталу принадлежало больше половины промышленных предприятий и больше двух третей финансового капитала Российской империи, что именно эта зависимость привела к вступлению этого "идеального государства" в войну с Германской империей и, в конечном счете, к краху, двум революциям, гражданской войне и распаду?



Про уровень социального неравенства, технологий, образования и здравоохранения в те годы даже говорить не стоит, хотя апологеты "царя-страстотерпца" всегда готовы выдавать точечные прорывы и планы того времени за повсеместную и массовую реальность. Возможно, теперь у нас есть шанс кое в чем вернуться на сто с лишним лет назад. Или даже больше, как та же Украина. Но вряд ли подобная перспектива будет выглядеть светлой в глазах подавляющего большинства наших сограждан. Да и действия российской "властной вертикали" даже при желании трудно полностью уложить в матрицу "России, которую мы потеряли". Но такая тенденция "наверху" есть, и она куда более опасна, чем любые "оппозиционные акции". То - следствия, а это - причина. И бороться со следствиями, не устраняя их причин, - занятие, по большому счету, бесполезное. Это все равно, что носить воду в решете. Или природный газ, если уж на то пошло. Источник - Завтра

