"Северный поток-2". Смогут ли США заблокировать нефтепровод? - "СП"

13:10 02.08.2019 Судьба "Северного потока-2" опять висит на волоске

Сенатский комитет одобрил законопроект, который может похоронить почти готовый газопровод



Мария Безчастная

Материал комментируют:

Игорь Юшков

Константин Блохин



Комитет по международным делам Сената США 31 июля проголосовал за санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Законопроект, подготовленный республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин, предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.



Как пояснила Шейхин, санкции затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA, которые и занимаются укладкой глубоководных труб.



За инициативу проголосовали 20 членов комитета, только двое высказались против. Несмотря на это, голосование еще не означает принятия законопроекта.



Во-первых, не все в американском истеблишменте разделяют такую точку зрения. Неделей ранее СМИ писали, что "друг Трампа" сенатор Рэнд Пол добился переноса голосования по санкционному пакету в комитете. В своем письме коллегам Пол указывал, что в нынешнем виде документ нанесет ущерб не только России, но и партнерам США в Европе.



В частности, законопроект четко не поясняет, какие именно компании могут оказаться под санкциями. Это значит, что ограничения могут затронуть не только швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem, у которой есть офис в Техасе, но и компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии.



Вероятно, после этого письма Шейхин и уточнила, что санкции будут направлены только против Allseas и Saipem, и комитет проголосовал за проект.



Во-вторых, чисто технически принятие документа - не быстрый процесс. О подготовке комплекса мер стало известно в мае, опубликован документ был в июне, проголосовал сенатский комитет в конце июля. Пока американские законодатели заседают, газопровод продолжает строиться.



В среду, 31 июля глава австрийской компании OMV Райнер Зеле объявил, что первый газ по Nord Stream 2 поступит до полуночи 31 декабря. По его словам, 70% трубопровода уже уложено по дну моря. Пока документ пройдет все стадии одобрения, а это голосование всего Сената, Палаты представителей и подпись президента США, трубы вполне могут быть уложены.



Правда, и риски есть. В частности, строительство сдерживает позиция властей Дании, которые до сих не выдали разрешение на прохождение маршрута через датскую исключительную экономическую зону. Если они не сделают этого и в августе, сроки строительства могут быть сорваны.



Кроме того, в июле профильный комитет Палаты представителей принял собственную, еще более жесткую версию законопроекта против "Северного потока-2". Она предусматривает санкции против трубопроводов, оканчивающихся в Германии и Турции, то есть и против "Турецкого потока".



Если Сенат одобрит свой законопроект, а Палата представителей - свой, согласительная комиссия, состоящая из членов обеих палат, выработает финальную версию.



Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Вашингтон вполне может принять санкционный документ. Однако это вряд ли помешает Евросоюзу и особенно Германии довести проект до конца.



- Рэнд Пол отличается от большинства американских сенаторов и политиков тем, что мыслит не мейнстримово. Он один из немногих, кто говорит о необходимости диалога с Россией, критикует внешнеполитический курс США, который ведет в никуда. Именно он был во главе второй волны приезда американских конгрессменов в Россию в августе прошлого года.



Но по возвращении в Штаты Пол подвергся невероятной критике. Его теперь называют "путинским агентом", потому что он один из немногих американских политиков и политологов, который не боится озвучивать точку зрения, не совпадающую с основной позицией. Так что его выступление против законопроекта не удивительно, но большинство остальных сенаторов, к сожалению, не разделяют такую позицию.



"СП": - То есть принятие санкций против "Северного потока-2" вполне реально?



- К сожалению, Рэнд Пол в США практически одинок. Учитывая антироссийский характер американской элиты, весьма вероятно, что эти санкции будут приняты.



Чисто теоретически Трамп имеет право вето, но он вряд ли будет его использовать, потому что вето может быть преодолено двумя третями Конгресса - супербольшинством. И тогда Трампу еще и предъявят, что он защищает интересы России. Ему это не нужно.



Тем более что духом времени сегодня являются именно инструменты геоэкономического давления - санкции, торговые войны, барьеры. Достаточно посмотреть на то, что развязал Вашингтон в отношении всех государств, не только своих противников, но и союзников - Европы, Мексики, Канады.



"СП": - Чем принятие санкций грозит "Северному потоку-2"?



- Думаю, у американцев все равно не получится затормозить Nord Stream 2, как бы они этого ни хотели. Для Германии это вопрос энергетической безопасности и энергетического выживания в прямом смысле. Если она не закончит строительство "Северного потока-2", какие у нее альтернативы?



Первая - получать американский сжиженный газ, который обходится намного дороже российского трубопроводного. А вторая - получать углеводороды с Ближнего Востока, например, из Саудовской Аравии, которая контролируется теми же США.



В этом раскладе Европа, и, в первую очередь, ее экономический центр Германия, окажется в американских клещах. Это будет полная зависимость, уже не только политическая, но и экономическая. Поэтому для Германии так важен вопрос энергетической диверсификации. И его решение лежит как раз в плоскости взаимоотношений с Россией.



Американцы много раз пытались помешать этому сотрудничеству. Например, хотели создать некий санитарный кордон от Прибалтики до Черного моря. Но не получилось. Россия и Германия нашли обходные пути, результатом чего стал "Северный поток-2", проходящий по морю. Его реализация - это вопрос и экономический, потому что получать российский газ по трубе намного дешевле. Но это еще и вопрос политической субъектности Европы.



Рэнд Пол прекрасно понимает, что Европа от этого проекта не откажется. И если продолжать это давление на ЕС и Германию, это в еще большей степени будет способствовать разладу евроатлантической солидарности и отдалять Европу от Америки.



"СП": - Хватит ли у европейцев политической субъектности противостоять этим санкциям?



- Эта ситуация не новая. Во времена Рейгана Штаты пытались заблокировать трубопровод "Дружба". Но саботировать этот проект не получилось, хотя и Европа тогда была более слабой, и угроза со стороны Советского Союза - более серьезной в глазах европейцев.



Кроме того, в "Северный поток-2" вложено столько, что ущерб от санкций все равно не дотянет до объема инвестирования. Санкции нанесут какой-то ущерб, но первоначальные вложения так велики, что точка невозврата преодолена, Рубикон уже пройден. Германия не будет отказываться от газопровода.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков также сомневается, что США пойдут на самый жесткий сценарий - санкции против компаний-трубоукладчиков здесь и сейчас. Но если это все же произойдет, "Северный поток-2" действительно может оказаться под угрозой срыва, и его завершение может затянуться на годы.



- Вопрос в том, примет ли вообще Конгресс этот документ и в какой форме. А если и примет, то с какого периода. Не исключено, что они пойдут на компромисс и примут санкции, но с 1 января. К этому времени Allseas успеет уложить оставшийся участок.



В случае немедленного введения санкций, еще вопрос, пойдет ли на соблюдение ограничений Allseas. Это семейная швейцарская компания, расчеты между ней и "Газпромом" идут в евро, поэтому рычагов влияния на них у Вашингтона не так много.



"СП": - А если все-таки компания решит не спорить с США и бросит проект?



- Если рассматривать самый радикальный сценарий, когда суда-трубоукладчики уходят, оставив "Северный поток-2" недостроенным, это, прежде всего, станет колоссальным ударом по американо-европейским отношениям.



Европейцы настроены закончить этот проект, его поддерживает и бизнес. Все прекрасно понимают, что это залог надежности газоснабжения. ЕС выступает и за подписание транзитного контракта с Украиной, и за строительство новых газопроводов, потому что для них важна возможность качать газ и там, и там.



Срыв Nord Stream 2 нанесет огромный ущерб отношениям Европы и США, так как европейцы прекрасно понимают: борьба с этим газопроводом обусловлена не столько попыткой уязвить Россию, сколько желанием вытеснить ее с европейского газового рынка. Тогда цены на газ поднимутся, и американцы смогут выгодно поставлять туда свой СПГ. Для Европы же это будет означать снижение конкурентоспособности из-за более дорогих энергоресурсов.



Американцы при принятии решения будут все же учитывать эту позицию Европы. Кроме того, они понимают, что и для российского руководства срыв проект будет весьма болезненным, и ответ может быть самым жестким.



"СП": - Если компании-трубоукладчики все же выйдут из проекта, что его ждет?



- У "Газпрома" нет опыта по укладке труб на большой глубине. Он купил одно судно, переоборудовал его, но практики его использования нет. Поэтому если компании-трубоукладчики действительно выйдут из проекта, большой вопрос, когда "Газпром" сможет закончить прокладку газопровода в одиночку. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564740600

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2019 года №546

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №553

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №552

- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2019 года составила 2,8%

- Кадровые перестановки

- Два в одном

- Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности?

- Комиссия прокомментировала случай на Алаколе

- Кто встал у руля авиационной администрации Казахстана

