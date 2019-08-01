 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 02.08.2019
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Четверг, 01.08.2019
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Богдана ушли. США сменили главу президентской администрации Зеленского
15:29 02.08.2019

Названа причина отставки главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении из-за давления со стороны США. Об этом сообщает украинское издание "Лига.Новости".
По его данным, Богдан подал в отставку из-за того, что офису главы государства Владимира Зеленского не удалось согласовать встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Как рассказал источник, администрация американского лидера опасается назначать встречу с украинским коллегой в преддверии выборов главы государства в 2020 году. Отмечается, что Вашингтон связывает Богдана с олигархом Игорем Коломойским.

Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги
Ранее 1 августа стало известно, что глава офиса Зеленского подает в отставку с 1 августа. Утверждалось, что Богдан перейдет на работу в Высший совет правосудия - независимый конституционный коллегиальный орган, отвечающий в том числе за формирование украинского судейского корпуса и состоящий из 21 члена, двое из которых назначаются президентом.

Источник - лента
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