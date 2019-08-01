КырГенпрокуратура: Отказываясь приходить на допросы, Атамбаев нарушает закон

15:35 02.08.2019

02 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Генпрокуратура прокомментировала заявление бывшего президента Алмазбека Атамбаева от 31 июля, где он пояснил, почему не ходит на допрос в МВД и не отвечает на вопросы следователей по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.



В ГП напомнили Атамбаеву, что уголовное судопроизводство на территории Кыргызстана осуществляется в соответствии с Конституцией и уголовно-процессуальным законодательством.

"В настоящее время по уголовному делу о незаконном освобождении Батукаева Алмазбек Атамбаев является свидетелем, так как в материалах уголовного дела есть показания других участников о том, что Атамбаев знает об обстоятельствах этого дела. Поэтому следственные органы вызывали его на допрос в качестве свидетеля. Показания Атамбаева по обстоятельствам расследуемого уголовного дела необходимы. Все вышеуказанные действия досудебного производства соответствуют Основному закону и уголовно-процессуальному законодательству", - подчеркнули в главном надзорном органе страны.



В Генеральной прокуратуре отметили, что, не являясь на допрос, Алмазбек Атамбаев нарушает установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок.



"Предложения Атамбаева и его представителя следственным органам найти компромисс в сложившейся ситуации являются прямым нарушением действующего уголовно-процессуального законодательства. Проведение каких-либо следственных мероприятий, не предусмотренных УПК КР, неприемлемо. Если свидетель Атамбаев желает проведения всестороннего и объективного следствия, он должен явиться на допрос и рассказать о всех известных ему обстоятельствах по данному делу", - констатировали в ведомстве.

В ГП указали, что действия следственных органов по вышеуказанному делу проводятся строго в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства.



Обращение в Конституционную палату не является основанием приостановления действия нормативного правового акта и для проведения следственных мероприятий.



"В соответствии с Законом "О Конституционной палате Верховного суда КР" КП признает неконституционными законы и иные нормативные правовые акты в случае их противоречия Основному закону. Проверка законности или незаконности допроса не входит в полномочия Конституционной палаты", - напомнили в Генпрокуратуре.

В главном надзорном органе пояснили: судьи КП КР отметили в 2018 году, что правовой иммунитет бывшего президента должен иметь конкретные правовые рамки, а итоговое решение о его преодолении должно быть не менее сложным, чем принятие решения об отрешении от должности действующего главы государства.

Чтобы исключить неоднозначное понимание ответственности бывшего президента, Жогорку Кенеш принял соответствующие поправки в Закон "О гарантиях деятельности президента КР".

Генеральная прокуратура



В рамках исполнения решения Конституционный палаты внесены изменения в мае 2019-го в Закон "О гарантиях деятельности президента КР", которые установили процедуры лишения статуса экс-президента и привлечения его к уголовной ответственности.