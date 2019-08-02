В Москве задержаны граждане Таджикистана, удерживавшие в рабстве 18 узбекистанцев

20:30 02.08.2019

02 Август, 2019



МИД Узбекистана подтвердил 1 августа информацию о том, что в Москве были задержаны граждане Таджикистана, подозреваемые в удерживании в рабстве 18 граждан Узбекистана.



"Посольство взяло ситуацию на контроль и занимается решением консульско-правовых вопросов, в том числе оформлением сертификатов на возвращение на родину для пострадавших соотечественников", - говорится в сообщении МИДа.



Как сообщается, Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в настоящее время оказывает практическую помощь возвращение на родину 14 пострадавших соотечественников/



Следственный комитет России заявил 24 июля, что мать и сын гражданина Таджикистана были задержаны в Серпуховском районе Московской области по подозрению в использовании рабского труда. Матери задержанного 51 год, а сыну 29 лет.



По данным Следственного управления РФ, гражданинrf Таджикистана и ее сын были задержаны в Серпуховском районе Московской области по подозрению в использовании рабского труда. Женщине 51 год, а ее сыну 29 лет.



Как выяснилось в ходе следствия, в июне 2019 года подозреваемая под предлогом осуществления трудовой деятельности на территории России привезла из Узбекистана группу мужчин в Серпуховской район Московской области, пообещав им заработную плату в размере не менее 250 долларов США за 15 дней работы.

По приезду подозреваемая под предлогом оформления временной регистрации и патента на осуществление трудовой деятельности, забрала у потерпевших все документы.



Узбекистане проработали около месяца на сельскохозяйственных полях Серпуховского района не получили обещанные денежные средства и лишились своих документов, удостоверяющих личность.

Четверо граждан Узбекистана обратились в правоохранительные органы России, после чего произошло задержание подозреваемых. В случае подтверждения обвинений, им грозит тюрьма.



В последнее время наблюдается, что правительство Узбекистана уделяет особое внимание положению узбекских трудовых мигрантов, работающих за границей



По официальным данным, за последний год 1314 узбекских мигрантов были возвращены в свои дома и российских центров временного содержания.



Тела 94 граждан Узбекистана, погибших за рубежом, были доставлены домой из России, Южной Кореи, Турции, Казахстана и Японии.



Трудовым мигрантам помогли получить от работодателей $296 520, которые им задолжали по заработной плате.



12 774 гражданам Узбекистана за рубежом предоставили бесплатную юридическую и правовую поддержку.