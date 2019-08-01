Репортаж с "воскресшим" Аркадагом - фальсификация!

21:29 02.08.2019

Вопрос о местонахождении главы республики остается без ответа



Телерепортаж с участием туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, показанный после появления слухов о его кончине, назвали подложным. Об этом сообщает радиостанция "Азатлык".



Главный редактор цифрового отдела одного из медиапроектов Толкун Умаралиев обратил внимание на то, что многие детали репортажа от 24 июля очень похожи на кадры передачи телеканала "Алтын Асыр", которая вышла в эфир 10 мая 2019 года.



"Он, во-первых, одет одинаково, и это очень странно для президента Туркменистана, потому что мы знаем, что он очень сильно следит за своим имиджем. Я лично и мои коллеги никогда не видели, чтобы он когда-нибудь появлялся на публике в одной и той же одежде дважды", - поделился подробностями журналистского расследования Умаралиев.



Кроме того, журналист указал на то, что складки на галстуке и рубашке в обеих репортажах лежат аналогичным образом, одинаково падают тень и солнечный свет.

По его словам, утверждать нельзя, но существует очень высокая вероятность того, что это было снято в один день.

25 июля президент Туркменистана впервые предстал перед тележурналистами после слухов о своей смерти. На кадрах, показанных телеканалом Altyn Asyr, Бердымухамедов с указкой в руках знакомиться с предложенными ему инфраструктурными проектами застройки Ашхабада. Также служба общественных связей главы республики сообщила, что в тот день Бердымухамедов по телефону поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиеева с днем рождения.

Первое сообщение о смерти Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на видеохостинге YouTube. К этому времени он не появлялся на публике уже пятнадцать дней. Заявление было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в средствах массовой информации. На следующий день о кончине президента рассказал руководитель Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он извинился за ошибку. Он заявил, что данные о смерти президента Туркменистана опроверг тот же его источник, который сообщил об этом первоначально.



Артем Кошеленко