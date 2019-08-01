 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 02.08.2019
23:20  Взрывы на фоне встречи министров. В столице Таиланда сработали десяток самодельных устройств
21:29  Репортаж с "воскресшим" Аркадагом - фальсификация!
20:30  В Москве задержаны граждане Таджикистана, удерживавшие в рабстве 18 узбекистанцев
20:25  Помещен под домашний арест КырДепутат Рысалиев (по "делу Батукаева")
18:26  О концепции политических партий Узбекистана (полемика), - Ш.Муталов
18:23  Как еврей из Львова стал основателем Исламского государства Пакистан
15:35  КырГенпрокуратура: Отказываясь приходить на допросы, Атамбаев нарушает закон

15:29  Богдана ушли. США сменили главу президентской администрации Зеленского
13:10  "Северный поток-2". Смогут ли США заблокировать нефтепровод? - "СП"
13:08  Газ в решете. Ситуация обостряется, - Н.Коньков
13:05  Как засирают КазЖемчужину - Алаколь
08:52  Власть - рачком. Маралдинские браконьеры бьют рыбнадзор в присутствии районного акима
08:50  Вслед за иномарками Каз-чиновников лишат импортного белья и офисной мебели
08:23  Солдат туркменской армии заставляют учить информацию о новом бензиновом заводе
08:17  Есть ли у русских будущее в Казахстане? - М.Крамаренко, З.Каражанов
08:00  Мигранты толкают немцев под поезд. Типа, такой протест, - Йонас Херманн
07:58  В Японии будут создавать гибриды человека и животного после снятия запрета, - Independent
07:38  Уже 12-ть! Поставлен рекорд по количеству уголовных дел, возбужденных против экс-президента Порошенко
07:35  В торговой войне США и Китая побеждает Вьетнам, - Е.Пустовойтова
07:33  Таджикистан не отдаст никому ни пяди своей земли, - глава Согдийской области Ахмадзода
07:30  Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье
07:26  КазНагыз. Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности? - САМ
07:21  Женщинам в СаудАравии разрешили самостоятельно путешествовать
07:05  Нападение на склад в пограничном Хоргосе: каз-полицейские помешали разграблению
06:54  В Голландии запретили ношение паранджи, но не знают как его выполнить...
06:50  В Нур-Султане стартовал новый раунд переговоров по Сирии
06:49  В Туркмении всех госслужащих массово и принудительно сгоняют на чеканку хлопчатника
06:43  Война за раздел Кипра началась при странных обстоятельствах (история), - А.Храмчихин
06:35  Военная разведка США следит за Россией и Китаем. Америку пугает альянс Кремля и Пекина, - "НВО"
06:15  Аркадаг уже 8 дней отсутствует в информационном поле страны
00:10  Миру на Ближнем Востоке нужны деньги
00:08  Конфликт в Ворухе и кадровые перестановки - жаркий июль в Таджикистане
00:07  Кто может стать новым премьер-министром Украины
00:05  В России ввели лимит на денежные переводы. Как это отразится на кыргызстанских бизнесменах?
Четверг, 01.08.2019
23:58  Как Стамбул стал современным. Книга Мурата Гюля
22:20  Пекин идет по лезвию бритвы между миром и концепцией великой державы
22:19  Политическая жизнь в Туркменистане полностью остановилась
19:38  Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ, - Б.Мусаев
17:24  Узбекское гражданство с двойным дном, - М.Репина
17:08  Администрации Трампа нужен во главе Украины "свой" премьер-министр, - В.Прохватилов
17:02  Никаких подвижек в переговорах о транзите газа - возможен дефицит в Европе, - Handelsblatt
16:59  Санкции США против "Северного потока-2" приближаются, - Моритц Кох
14:55  В Таджикистане не будут обнародовать сведения о доходах чиновников
14:54  Суд вернул газету "Вечерний Бишкек" прежнему владельцу Александру Киму
13:11  Снова за нефтью: США усиливают присутствие на месторождениях Сирии
13:07  Будущая Украина - страна без земли, - Олег Царев
09:03  В Кыргызстане образовано государственное агентство водных ресурсов
08:57  Чуйский КирСуд оставил узбекскому правозащитнику Аскарову пожизненное
08:52  Узбекистан и Кыргызстан описали уже 92% госграницы. Осталось всего 10 участков
08:27  Китаец Цюй Донъюй взглавил продсельхозорганизацию ООН - ФАО
08:25  Азиатская торговая война: К чему приведет противостояние Японии и Южной Кореи и кому достанется роль арбитра?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Репортаж с "воскресшим" Аркадагом - фальсификация!
21:29 02.08.2019

Вопрос о местонахождении главы республики остается без ответа

Телерепортаж с участием туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, показанный после появления слухов о его кончине, назвали подложным. Об этом сообщает радиостанция "Азатлык".

Главный редактор цифрового отдела одного из медиапроектов Толкун Умаралиев обратил внимание на то, что многие детали репортажа от 24 июля очень похожи на кадры передачи телеканала "Алтын Асыр", которая вышла в эфир 10 мая 2019 года.

"Он, во-первых, одет одинаково, и это очень странно для президента Туркменистана, потому что мы знаем, что он очень сильно следит за своим имиджем. Я лично и мои коллеги никогда не видели, чтобы он когда-нибудь появлялся на публике в одной и той же одежде дважды", - поделился подробностями журналистского расследования Умаралиев.

Кроме того, журналист указал на то, что складки на галстуке и рубашке в обеих репортажах лежат аналогичным образом, одинаково падают тень и солнечный свет.
По его словам, утверждать нельзя, но существует очень высокая вероятность того, что это было снято в один день.
25 июля президент Туркменистана впервые предстал перед тележурналистами после слухов о своей смерти. На кадрах, показанных телеканалом Altyn Asyr, Бердымухамедов с указкой в руках знакомиться с предложенными ему инфраструктурными проектами застройки Ашхабада. Также служба общественных связей главы республики сообщила, что в тот день Бердымухамедов по телефону поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиеева с днем рождения.
Первое сообщение о смерти Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на видеохостинге YouTube. К этому времени он не появлялся на публике уже пятнадцать дней. Заявление было сделано писателем Акмухамедом Вельсапаровым и вызвало большой ажиотаж в средствах массовой информации. На следующий день о кончине президента рассказал руководитель Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, однако в тот же день он извинился за ошибку. Он заявил, что данные о смерти президента Туркменистана опроверг тот же его источник, который сообщил об этом первоначально.

Артем Кошеленко

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564770540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2019 года №546
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №553
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №552
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2019 года составила 2,8%
- Кадровые перестановки
- Два в одном
- Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности?
- Комиссия прокомментировала случай на Алаколе
- Кто встал у руля авиационной администрации Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  