Взрывы на фоне встречи министров. В столице Таиланда сработали десяток самодельных устройств

23:20 02.08.2019

В пятницу в нескольких районах Бангкока одно за другим сработали десяток небольших взрывных устройств. По данным СМИ, несколько человек получили легкие ранения, никто не погиб. Власти Таиланда, в эти дни принимающего глав МИДов стран АСЕАН, призвали сограждан и туристов не паниковать.



В пятницу в нескольких районах Бангкока - в правительственном квартале и за его пределами - произошла серия взрывов. По сообщениям СМИ, их могло быть около десятка, при этом речь идет преимущественно о самодельных взрывных устройствах размером меньше теннисного мяча. Два таких устройства полиции удалось обнаружить накануне ночью, остальные успели сработать. Легкие ранения получили четыре человека, в том числе два дворника, убиравших сухие листья, куда оказались заложены взрывные устройства.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча немедленно пообещал провести расследование и усилить меры по обеспечению безопасности в столице. "Я осуждаю тех, кто это устроил, такие случаи губительны для мира и имиджа страны",- заявил он. Как передает "РИА Новости" со ссылкой на местный телеканал Nation TV, под руководством начальника Главного управления полиции Таиланда генерала полиции Чактхип Чайчинда был немедленно создан штаб расследования, который сегодня же проведет экстренное заседание.



Подобные инциденты уже случались в Бангкоке и раньше. На этот раз внимание к взрывам привлек тот факт, что столица Таиланда принимает 52-ю ежегодную встречу министров иностранных дел Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров организации.

Эти взрывы - попытка опорочить нашу систему национальной безопасности перед всем миром в то время, когда в Бангкоке проходят министерские мероприятия АСЕАН и в городе много высокопоставленных гостей из многих стран",- заявил вице-премьер Таиланда по вопросам безопасности генерал Правит Вонгсуван.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, принявший участие в открытии встречи министров АСЕАН, уже вернулся в Москву. В Бангкоке по-прежнему находятся госсекретарь США Майк Помпео, а также главы внешнеполитических ведомств Великобритании и КНР Доминик Рааб и Ван И.



Галина Дудина



"Коммерсантъ" от 02.08.2019,