В Киргизии за полгода зарегистрировано 118 фактов кражи невест

00:13 03.08.2019

За шесть месяцев 2019 года в Кыргызстане зарегистрировано 118 фактов ала качуу (кражи невест). Об этом в ходе встречи в Бишкеке, посвященной профилактике кражи невест, сообщил глава службы общественной безопасности МВД Улан Рысбеков.



"За шесть месяцев 2019 года было возбуждено 118 уголовных дел по фактам ала качуу, 94 из них – кражи с целью заключения брака, 12 – принуждение к заключение браку. Большинство дел переданы в суд", - сказал Рысбеков.



По данным МВД, большинство случаев кражи невест происходят в сельской местности.

В Бишкеке правозащитники, историки и представители государственных органов обсуждают проблему кражи невест и ищут пути ее решения.

Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, 20% семей в Кыргызстане созданы посредством ала качуу.

В новом Уголовном кодексе ужесточено наказание за кражу невест, оно составляет от 5 до 10 лет лишения свободы. Кроме этого предусмотрен штраф в 200 тысяч сомов для тех, кто принуждает несовершеннолетних девушек к вступлению в брак.



В мае этого года состоялась акция, посвященная годовщине смерти Бурулай Турдаалы кызы, жертвы кражи невест. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что власти Кыргызстана не могут защитить права женщин и девочек.



27 мая 2018 года в здании Жайылского РОВД Чуйской области была убита 20-летняя студентка медицинского колледжа Бурулай Турдаалы кызы. В убийстве девушки обвинили мужчину, который похитил ее с целью вступления с нею в брак. Смертельно ранив ее ножом в приемном отделении милиции, он позже нанес ранения и себе. Произошедшее вызвало большой резонанс в обществе, а президент Сооронбай Жээнбеков поручил тщательно расследовать случившееся.