 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.08.2019
00:25  Как казаки в Средней Азии заставили себя уважать
00:13  В Киргизии за полгода зарегистрировано 118 фактов кражи невест
00:04  Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ. Ч. 2, - Б.Мусаев
Пятница, 02.08.2019
23:20  Взрывы на фоне встречи министров. В столице Таиланда сработали десяток самодельных устройств
21:29  Репортаж с "воскресшим" Аркадагом - фальсификация!
20:30  В Москве задержаны граждане Таджикистана, удерживавшие в рабстве 18 узбекистанцев
20:25  Помещен под домашний арест КырДепутат Рысалиев (по "делу Батукаева")

18:26  О концепции политических партий Узбекистана (полемика), - Ш.Муталов
18:23  Как еврей из Львова стал основателем Исламского государства Пакистан
15:35  КырГенпрокуратура: Отказываясь приходить на допросы, Атамбаев нарушает закон
15:29  Богдана ушли. США сменили главу президентской администрации Зеленского
13:10  "Северный поток-2". Смогут ли США заблокировать нефтепровод? - "СП"
13:08  Газ в решете. Ситуация обостряется, - Н.Коньков
13:05  Как засирают КазЖемчужину - Алаколь
08:52  Власть - рачком. Маралдинские браконьеры бьют рыбнадзор в присутствии районного акима
08:50  Вслед за иномарками Каз-чиновников лишат импортного белья и офисной мебели
08:23  Солдат туркменской армии заставляют учить информацию о новом бензиновом заводе
08:17  Есть ли у русских будущее в Казахстане? - М.Крамаренко, З.Каражанов
08:00  Мигранты толкают немцев под поезд. Типа, такой протест, - Йонас Херманн
07:58  В Японии будут создавать гибриды человека и животного после снятия запрета, - Independent
07:38  Уже 12-ть! Поставлен рекорд по количеству уголовных дел, возбужденных против экс-президента Порошенко
07:35  В торговой войне США и Китая побеждает Вьетнам, - Е.Пустовойтова
07:33  Таджикистан не отдаст никому ни пяди своей земли, - глава Согдийской области Ахмадзода
07:30  Сотни военных Казахстана требуют выплаты компенсации за жилье
07:26  КазНагыз. Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности? - САМ
07:21  Женщинам в СаудАравии разрешили самостоятельно путешествовать
07:05  Нападение на склад в пограничном Хоргосе: каз-полицейские помешали разграблению
06:54  В Голландии запретили ношение паранджи, но не знают как его выполнить...
06:50  В Нур-Султане стартовал новый раунд переговоров по Сирии
06:49  В Туркмении всех госслужащих массово и принудительно сгоняют на чеканку хлопчатника
06:43  Война за раздел Кипра началась при странных обстоятельствах (история), - А.Храмчихин
06:35  Военная разведка США следит за Россией и Китаем. Америку пугает альянс Кремля и Пекина, - "НВО"
06:15  Аркадаг уже 8 дней отсутствует в информационном поле страны
00:10  Миру на Ближнем Востоке нужны деньги
00:08  Конфликт в Ворухе и кадровые перестановки - жаркий июль в Таджикистане
00:07  Кто может стать новым премьер-министром Украины
00:05  В России ввели лимит на денежные переводы. Как это отразится на кыргызстанских бизнесменах?
Четверг, 01.08.2019
23:58  Как Стамбул стал современным. Книга Мурата Гюля
22:20  Пекин идет по лезвию бритвы между миром и концепцией великой державы
22:19  Политическая жизнь в Туркменистане полностью остановилась
19:38  Яшасин! Хвала и слава президенту Ш. МИРЗИЕЕВУ, - Б.Мусаев
17:24  Узбекское гражданство с двойным дном, - М.Репина
17:08  Администрации Трампа нужен во главе Украины "свой" премьер-министр, - В.Прохватилов
17:02  Никаких подвижек в переговорах о транзите газа - возможен дефицит в Европе, - Handelsblatt
16:59  Санкции США против "Северного потока-2" приближаются, - Моритц Кох
14:55  В Таджикистане не будут обнародовать сведения о доходах чиновников
14:54  Суд вернул газету "Вечерний Бишкек" прежнему владельцу Александру Киму
13:11  Снова за нефтью: США усиливают присутствие на месторождениях Сирии
13:07  Будущая Украина - страна без земли, - Олег Царев
09:03  В Кыргызстане образовано государственное агентство водных ресурсов
08:57  Чуйский КирСуд оставил узбекскому правозащитнику Аскарову пожизненное
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как казаки в Средней Азии заставили себя уважать
00:25 03.08.2019

Об офицере, который сумел защитить честь российского мундира.

В начале ХХ века в один казачий полк, расквартированный в Средней Азии, на территории нынешнего Казахстана, приехал из Петербурга новый командир. Приехал, познакомился с полком, осмотрел все, пообщался с казаками. Чувствует - что-то не так. Грустные казаки какие-то, хмурые да забитые. Начал выяснять, в чем тут дело. И выяснил, что казаки в этом среднеазиатском городке считаются людьми второго сорта, по сравнению с туземным населением. Что унижены они рядом ограничений, оставшимися от прежнего командира полка, который был большим другом местных феодалов. Например, при встрече на узкой тропинке посреди непролазной после дождей грязи казак обязан уступить место азиату и сойти в грязь...

Задумался командир. Вспомнил, как был в Индии и видел, какое там отношение местного населения к солдатам и офицерам английских гарнизонов. Взял лист бумаги и написал приказ по полку:

"Звание казака-солдата высоко и почетно. Государь Император носит воинское звание и есть первый солдат Российской Армии. Мы должны постоянно помнить и сознавать, какое высокое звание мы носим и обязаны потребовать к себе должное уважение.
Казак, выходя из казарм в город ...должен быть чисто и строго по форме одет и всегда быть при шашке.
Казак должен быть вежлив и услужлив и вместе с тем со знавать свое высокое звание.
Казак никому не должен уступать дорогу, кроме господ офицеров и старших над ним казаков и солдат, стариков, женщин и детей как русских, так и туземцев. Все остальные, кто бы они ни были, должны уступать дорогу казаку.
Казак не может позволить, чтобы кто-нибудь посмел его обругать или тем более ударить. Казак должен помнить, что Государь Император не напрасно разрешил воинским чинам ходить при оружии. Дерзкий должен быть наказан".

Результаты приказа последовали незамедлительно, в первую же неделю. Первый азиат, не уступивший дорогу казаку, был отшвырнут в грязь и помчался жаловаться русскому военному начальству. В другом случае дело дошло до драки с обнажением оружия, но казаки, легко ранив нападавших, доказали свое умение владеть шашками и превосходство в рукопашном бою.

После этого туземцы успокоились, стали издали уступать казакам дорогу и кланяться при встрече. Женщинам же и детям казаки уступали дорогу, как и раньше.

Все в полку воспрянули духом, полюбили и зауважали командира полка. А вот военное начальство после жалоб феодалов пыталось давить на командира, но тот остался непреклонен и приказа своего не отменил.

Звали этого командира Петр Николаевич Краснов.

По материалам книги П. Н. Краснова "На рубеже Китая" - Париж, 1939.

Источник - Эполет
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564781100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2019 года №546
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №553
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №552
- Инфляция в Республике Казахстан за январь-июль 2019 года составила 2,8%
- Кадровые перестановки
- Два в одном
- Межэтнические браки: достояние республики или угроза национальной безопасности?
- Комиссия прокомментировала случай на Алаколе
- Кто встал у руля авиационной администрации Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  