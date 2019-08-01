Как казаки в Средней Азии заставили себя уважать

00:25 03.08.2019

Об офицере, который сумел защитить честь российского мундира.



В начале ХХ века в один казачий полк, расквартированный в Средней Азии, на территории нынешнего Казахстана, приехал из Петербурга новый командир. Приехал, познакомился с полком, осмотрел все, пообщался с казаками. Чувствует - что-то не так. Грустные казаки какие-то, хмурые да забитые. Начал выяснять, в чем тут дело. И выяснил, что казаки в этом среднеазиатском городке считаются людьми второго сорта, по сравнению с туземным населением. Что унижены они рядом ограничений, оставшимися от прежнего командира полка, который был большим другом местных феодалов. Например, при встрече на узкой тропинке посреди непролазной после дождей грязи казак обязан уступить место азиату и сойти в грязь...



Задумался командир. Вспомнил, как был в Индии и видел, какое там отношение местного населения к солдатам и офицерам английских гарнизонов. Взял лист бумаги и написал приказ по полку:



"Звание казака-солдата высоко и почетно. Государь Император носит воинское звание и есть первый солдат Российской Армии. Мы должны постоянно помнить и сознавать, какое высокое звание мы носим и обязаны потребовать к себе должное уважение.

Казак, выходя из казарм в город ...должен быть чисто и строго по форме одет и всегда быть при шашке.

Казак должен быть вежлив и услужлив и вместе с тем со знавать свое высокое звание.

Казак никому не должен уступать дорогу, кроме господ офицеров и старших над ним казаков и солдат, стариков, женщин и детей как русских, так и туземцев. Все остальные, кто бы они ни были, должны уступать дорогу казаку.

Казак не может позволить, чтобы кто-нибудь посмел его обругать или тем более ударить. Казак должен помнить, что Государь Император не напрасно разрешил воинским чинам ходить при оружии. Дерзкий должен быть наказан".



Результаты приказа последовали незамедлительно, в первую же неделю. Первый азиат, не уступивший дорогу казаку, был отшвырнут в грязь и помчался жаловаться русскому военному начальству. В другом случае дело дошло до драки с обнажением оружия, но казаки, легко ранив нападавших, доказали свое умение владеть шашками и превосходство в рукопашном бою.



После этого туземцы успокоились, стали издали уступать казакам дорогу и кланяться при встрече. Женщинам же и детям казаки уступали дорогу, как и раньше.



Все в полку воспрянули духом, полюбили и зауважали командира полка. А вот военное начальство после жалоб феодалов пыталось давить на командира, но тот остался непреклонен и приказа своего не отменил.



Звали этого командира Петр Николаевич Краснов.



По материалам книги П. Н. Краснова "На рубеже Китая" - Париж, 1939.