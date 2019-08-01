КНР стягивает воинские части к границам Гонконга

06:51 03.08.2019

Пекин обвиняет Запад в том, что он хочет дестабилизировать Китай

Владимир Скосырев



1 авг. 19



Армия распространила видеорепортаж с учения по подавлению беспорядков. Кадр из видео гарнизона НОАК в Гонконге

Холодный душ на головы демонстрантов. Так можно расценить заявление командира китайского гарнизона в бывшей британской колонии. Он сказал, что насилие будет пресекаться. Одновременно военные распространили видео с учения, где солдаты подавляют бунт. Комментаторы гадают, решится ли Пекин применить силу на территории, где, по договору с Лондоном от 1997 года, должны сохраняться независимые суды и свободная пресса. Напряжение обостряют утверждения американских чиновников о том, что на материке рядом с Гонконгом замечена концентрация войск.



"Пришло время каждому задуматься над тем, насколько угрожающим стал политический кризис в Гонконге. Что-то нужно делать". Это цитата из редакционной статьи в South China Morning Post, самой влиятельной англоязычной газеты Гонконга.



Протесты не стихают восемь недель подряд. Искрой, возбудившей пожар, стал законопроект в местном законодательном органе, который предлагал выдачу подозреваемых в преступлении или правонарушении в континентальный Китай, где суды контролируются Коммунистической партией. Публика, во всяком случае значительная часть ее, полагает, что полиция прибегает к чрезмерному насилию в борьбе с манифестантами.

Особое возмущение вызвало нападение молодчиков в масках с дубинками на демонстрантов, возвращавшихся в метро из центра города. Высказывается подозрение, что громилы принадлежат к бандитскому сообществу триады, которые пустили корни в Гонконге еще в XIX столетии. Возникает вопрос: по своей ли воле эта "братва" пошла против оппозиционеров?



Как пишет Guardian, на конец недели намечены новые демонстрации. Причем свой отдельный марш собираются организовать госслужащие, казалось бы, самая инертная часть общества.



В этот деликатный момент на сцену вышел Чэнь Даосян, командующий гарнизоном Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Гонконге. На приеме в честь праздника НОАК он заявил, что армия не будет терпеть беспорядки, которые создали угрозу для жизни и безопасности людей. Она "полна решимости защитить национальный суверенитет, стабильность и процветание Гонконга".

Это предупреждение прозвучало после того, как суды предъявили 43 задержанным демонстрантам обвинение в том, что те устроили бунт. Среди них 16-летний подросток. Всех их освободили под залог.



НОАК подкрепила свое устное предостережение внушительным зрительным рядом, распространив видеорепортаж с учения по подавлению беспорядков. Показано, как солдаты со щитами движутся на демонстрантов, по ним бьют водяные пушки. В операции участвуют танки. И конечная сцена: солдаты уводят с места событий мятежников в наручниках.

Агентство Bloomberg передало еще более тревожную информацию, ссылаясь на старших чиновников США. По их данным, около границы Гонконга замечена концентрация войск.



Неужели Пекин готовит военную операцию? Андреас Фалда, китаевед из университета в Ноттингеме (Британия), говорит, что такой вариант маловероятен. Ведь Гонконг – это важный хаб, через которой идет финансирование Коммунистической партии.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев

отметил: "Прогнозировать, чем все обернется, – все равно что предсказывать, что будет с курсом доллара через год. Тем не менее предположений выдвигается много. Говорят даже, что Пекин может пойти на отмену модели "одна страна – две системы", на основе которой Гонконг был передан Китаю. Думаю, о таких угрозах толкуют ради того, чтобы отрезвить сторонников радикальных действий. Ведь усиление радикальных настроений пугает многих, особенно бизнесменов".



С другой стороны, если будет применена армия, то престиж Китая как страны, которая выступает за более активное взаимодействие с мировым сообществом в сфере экономики, пострадает. Понятно также, что в результате силовой акции будет подорван статус Гонконга как территории, где соблюдаются права человека. Поэтому если протесты не перейдут совсем опасную черту, то Пекин ограничится учениями военных, демонстративными действиями, заключил Карнеев.



По оценкам прессы, численность гарнизона НОАК составляет 8–10 тыс. человек. Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в разговоре с "НГ" напомнил, что "контингент НОАК ввели в Гонконг в 1997 году. Тогда считали, что его достаточно для стабилизации положения после передачи власти. Сейчас снова заговорили о роли гарнизона. Особенность нынешней ситуации состоит в том, что протестное движение подпитывается извне. США заинтересованы в том, чтобы ослабить Китай во время торговой войны с ним".