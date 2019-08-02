Москва колеблется между дипломатией и применением силы в Ормузском проливе, - Le Temps

06:53 03.08.2019

2 августа 2019 г.

Эммануэль Гриншпан | Le Temps



"Кремль не знает, как ему следует поступить в кризисе, который завязывается в районе Ормузского пролива. Провести совместные военные маневры с Тегераном или стать посредником между Ираном и его противниками? В последние дни Москва колеблется между двумя вариантами, что, видимо, отражает глубокие разногласия внутри российской власти. С одной стороны, министерство обороны движется в направлении сближения с иранцами. С другой стороны, министерство иностранных дел стремится сохранить центральную роль в регионе. Способность России к диалогу со всеми игроками позволяет обходить Вашингтон", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.



"В понедельник во время визита в Санкт-Петербург командующий иранских ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, стремящийся поскорее опереться на сильного союзника, заявил, что "вскоре" будут организованы совместные военно-морские учения в "Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе". К тому же, минобороны Ирана и России подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества", - говорится в статье.



(...) Два источника, близкие к министерству обороны, подтвердили Le Temps информацию о проведении совместных военных маневров, но без указания дат или других подробностей. Официально минобороны России не подтверждает информацию об учениях.



"Соглашение с иранцами не является обязательным для исполнения с юридической точки зрения и не свидетельствует о союзе с Ираном. Речь идет о тактике, которая раздражает США, но при этом сигнализирует Вашингтону о том, что возможная атака будет нежелательной. Москва придает большое значение такой тактике символического сдерживания в своих отношениях с саудитами, израильтянами и Трампом", - считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.

"Вашингтон, со своей стороны, выступает за создание коалиции для патрулирования Ормузского пролива и пытается убедить европейцев присоединиться к ней. Британцы уже разместили эсминец в этом районе, в то время как Германия от этого отказалась, вызвав в четверг гнев Соединенных Штатов", - передает журналист.

"Возникает ощущение, что в Вашингтоне просто ищут повод и для нагнетания ситуации и для продолжения агрессивной риторики в отношении Ирана, и для перехода к более активной горячей фазе конфликта", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова государственному агентству РИА Новости. Не уточняя российскую позицию по поводу объявления совместных учений с Ираном", - пишет Le Temps.



"За этой традиционной обвинительной позицией министерство иностранных дел скрывает свои старания, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Формально Москва категорически против создания коалиций военно-морских сил для обеспечения морских перевозок в Ормузском проливе. Через который, следует напомнить, проходит почти треть мировой нефти. В предложении, направленном 23 июля в ООН, МИД России представило новую "Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - указывает автор статьи.

"Главной задачей Концепции является "создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива". Не раскрывая деталей о ролях российского и иранского военно-морских флотов, документ в риторическом и консенсуальном стиле предлагает "бороться с транснациональным терроризмом и проводить миротворческие операции лишь на основе соответствующих резолюций СБ ООН". На деле же в этом регионе разногласия между Вашингтоном и Москвой по поводу определения, кто является террористом, а кто нет, оказываются куда глубже, чем сам Индийский океан", - резюмирует Гриншпан.



Источник: Le Temps