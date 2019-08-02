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Мир стоит на пороге новой волны ядерного вооружения, - Handelsblatt
06:55 03.08.2019

2 августа 2019 г.

Ян Дирк Херберманн и Торстен Рике | Handelsblatt

"Ни Путин, ни Трамп, ни США не хотят продлевать договор о РСМД. Вся международная система контроля над ядерными вооружениями стоит на грани исчезновения", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Конец договора о РСМД провоцирует тройной кризис в сфере политики безопасности, - заявил в разговоре с изданием глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, - обострение и без того кризисной и опасной ситуации с европейской безопасностью, кризис контроля над ядерными вооружениями и обострение кризиса доверия к России". Тройной кризис, по его словам, может легко стать четверным, если пошатнется ядерный союз и единство внутри НАТО", - передают журналисты Ян Дирк Херберманн и Торстен Рике.

"Как только конкурирующие державы более не будут связаны договором, они могут снова начать наращивать свои арсеналы - и густо населенная Европа станет потенциальной областью применения оружия массового уничтожения", - указывает издание.

Однако виноваты в новой угрозе не только крупные державы. "Европейские партнеры НАТО должны прежде всего самокритично спросить самих себя, достаточно ли заблаговременно, на достаточно ли высоком уровне и достаточно ли решительно они совместно пытались сохранить договор о РСМД как важный политический инструмент контроля над вооружениями", - критикует Ишингер, отмечая, что целью Европы остается продолжение контроля над ядерными вооружениями путем продления договора СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш также призывает ответственных лиц Москвы и Вашингтона сохранить договор СНВ-III, пользу от которого, по его словам, получает "весь мир". Однако у эксперта Майкла Крепона из Центра им. Г.Стимсона в Вашингтоне этот договор вызывает все большее беспокойство, - отмечает издание. - У президента США Дональда Трампа и его советника по национальной безопасности Джона Болтона нет "ни дипломатических способностей, ни, очевидно, заинтересованности в продлении" СНВ-III, предостерегает Крепон".

Вольфганг Ишингер, в свою очередь, считает, что между США и Россией и между НАТО и Россией снова должны проводиться переговоры о контроле над вооружениями на высоком уровне. "Аргумент некоторых партнеров альянса о том, что с Россией нельзя вести переговоры, пока не будет решен украинский кризис, неверен и абсурден - ведь с подобными предварительными условиями в свое время не была бы возможной политика разрядки в отношениях с Советским Союзом!", - подчеркнул он.

"По словам Столтенберга, у НАТО пока нет планов по размещению в Европе новых ядерных ракет средней дальности наземного базирования. Однако в западном альянсе во всеуслышание рассуждают об усилении военного присутствия в восточной части союза и новых системах конвенционального оружия для сдерживания России", - говорится в статье.

"Дополнительные опасения вызывает и конфликт двух враждующих ядерных государств Индии и Пакистана, - продолжает издание. - Никто не может гарантировать, что короткая конвенциональная военная конфронтация соседей, разразившаяся в конце февраля, не перерастет в обмен ядерными ударами. Тлеет и еще один очаг напряженности в Азии - в Северной Корее".
"У США нет убедительной дипломатический концепции по мирному устранению ядерной программы Кима. Трампу также не хватает дипломатической стратегии в отношении ядерной программы Ирана", - указывают Херберманн и Рике.

"Всех этих угроз, вероятно, не было бы - если бы международное сообщество соблюдало разработанный более полувека назад Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT). (...) Согласно договору, лишь пять стран - Китай, Франция, Великобритания, Советский Союз (Россия) и США - могут иметь ядерное оружие. Договор также обязывает их к "полному разоружению под строгим и эффективным международным контролем". (...) Но до настоящего времени пять официальных ядерных держав не соблюдают свое главное обещание по разоружению и сами подрывают основы договора, подталкивая другие государства к ядерному оружию", - подчеркивает издание.
"Другими словам: тот, у кого однажды появилась бомба, больше никогда от нее не откажется. И он позаботится о том, чтобы она всегда была на самом современном уровне. Институт исследования проблем мира Sipri насчитывает в 2019 году без малого 13 900 ядерных боеголовок - большей частью из них, более чем 90%, владеют США и Россия".
С Договором о нераспространении ядерного оружия тесно связан и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который ратифицировали более 160 государств, но который не вступил в силу в том числе и потому, что его не ратифицировали США и Китай. Отложен в долгий ящик и проект договора о запрещении производства расщепляющегося материала, говорится в статье.

"Затишье на мультилатеральном уровне было прервано в июле 2017 года. Тогда в Нью-Йорке 122 государства приняли Договор о запрещении ядерного оружия. (...) Девять ядерных держав, как и ожидалось, не хотят ничего знать об этом договоре - и таким образом фактически обесценивают его", - констатирует Handelsblatt.
Источник: Handelsblatt

Источник - inopressa.ru
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