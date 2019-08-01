 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Противникам Башара Асада Москва протянула бомбы помощи, - "Къ"
07:03 03.08.2019

Противникам Башара Асада протянули бомбы помощи
Россия готова помочь сирийской оппозиции победить террористов на ее территории

Россия готова помочь сирийской вооруженной оппозиции в борьбе с террористами в зоне деэскалации Идлиб. Об этом 2-го августа сообщил по итогам прошедшего в Нур-Султане 13-го раунда переговоров в "астанинском формате" спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Эти слова прозвучали вслед за объявлением о прекращении огня в Идлибе, которое накануне сделало сирийское правительство. Теперь и Москва, и Дамаск ждут ответного хода Анкары и опекаемой ею сирийской оппозиции. Как дал понять Александр Лаврентьев, те, кто отказываются от переговоров - как по ситуации "на земле", так и о политическом будущем Сирии,- рискуют попасть "в небытие".

Выступая по итогам встречи в Нур-Султане, постпред Сирии при ООН Башар аль-Джафари, возглавляющий делегацию правительства, не скрывал: Дамаск специально приурочил объявление о прекращении огня к 13-му раунду межсирийских переговоров. "Это послание для всех, кто присутствует в Астане, что Сирия поддерживает астанинский процесс",- пояснил он. Впрочем, главным адресатом послания стала Анкара. По словам господина аль-Джафари, речь идет об "испытании для Турции". Дамаск считает, что Анкара должна продемонстрировать, является ли она вместе с Россией и Ираном нейтральным гарантом мирного процесса или играет только на стороне оппозиции. До сих пор, как подчеркнул Башар аль-Джафари, Анкара не выполнила ни одно из своих обязательств - ни в рамках "Астаны", ни по подписанному в сентябре прошлого года в присутствии президентов Турции и РФ меморандуму по стабилизации в Идлибе.
По всей видимости, решение о прекращении огня было принято Дамаском в одностороннем порядке, хотя было подано как договоренность между сторонами конфликта.
"Достигнута договоренность о прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе с сегодняшней ночи при условии соблюдения сочинского соглашения, включая отход боевиков на 20 км от зоны деэскалации, а также отвод тяжелого и среднего вооружения",- заявил в четверг вечером сирийскому государственному информагентству SANA неназванный военный источник. В то же время Александр Лаврентьев назвал прекращение огня в Идлибе "жестом доброй воли со стороны сирийского правительства". "Теперь все будет зависеть от оппозиции",- подчеркнул он.

Со своей стороны, глава делегации оппозиции Ахмед Тома отметил в Нур-Султане: "Основной пункт, ради которого мы приехали,- это прекращение огня и кровопролития. Полагаю, после интенсивных и эффективных переговоров мы пришли к этому пункту". Впрочем, как пояснил "Ъ" официальный представитель оппозиции Айман аль-Асими, на момент официального завершения переговоров в Нур-Султане окончательной договоренности о прекращении огня еще не было: "Есть предварительный договор, ситуация нуждается в дополнительном обсуждении". При этом он отметил позитивный диалог с российской делегацией и опроверг заявления некоторых членов оппозиции, что Москва дала какие-то обещания, связанные с урегулированием ситуации в Идлибе.
Об отсутствии таких обещаний заявил "Ъ" и Александр Лаврентьев. По его словам, были сделаны лишь предложения об оказании помощи в борьбе с террористическими группировками в Идлибе, и оппозиция взяла время на обдумывание ответа.

Господин Лаврентьев похвалил приехавшую в Нур-Султан часть сирийской оппозиции за конструктивность и нацеленность на мирное решение кризиса. "Именно с этими людьми мы намерены работать и дальше, выводя их по возможности на прямой диалог с Дамаском",- сказал спецпредставитель президента по итогам переговоров. При этом к тем, "кто по-прежнему рассчитывает на силовые методы и смену законных сирийских властей", он обратился с призывом "осознать реальность, отойти от радикальных подходов и сесть за стол переговоров". "Еще раз подчеркну: время уходит. В противном случае вы рискуете оказаться на обочине политического процесса и попасть в небытие",- сказал он тем, кого в Нур-Султане не было.

Почему ситуация на севере Сирии вновь резко обострилась
Речь не только о прекращении огня, но и о политических переговорах. Накануне встречи в Казахстане Дамаск пришел к компромиссу с ООН по вопросу завершения формирования Конституционного комитета - органа, который должен будет решить вопросы политического устройства Сирии. Теперь мяч на стороне оппозиции. Спецпосланник генсека ООН Гейр Педерсен должен был устранить все оставшиеся разногласия с ней до 13-го раунда переговоров, но не успел из-за болезни. "Мы далеки от окончательной договоренности",- сказал "Ъ" Айман аль-Асими. По его словам, оппозиция пока не готова одобрить имена последних шести кандидатов в список комитета, согласованных ООН и Дамаском, есть споры и вокруг процедурных вопросов, связанных с будущей работой органа. О проблемах с процедурными вопросами сказала "Ъ" и заместитель спецпредставителя генсека ООН Хавла Матар, заменявшая господина Педерсена в Нур-Султане. Тем не менее она выразила надежду на то, что в ближайшем будущем работа будет завершена. Оптимистично были настроены и другие участники переговоров в Нур-Султане, включая несговорчивых оппозиционеров.

Марианна Беленькая, Александр Константинов, Нур-Султан

Газета "Коммерсантъ" №137 от 03.08.2019, стр. 1

Источник - kommersant.ru
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