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Беспорядки в Москве 27 июля - американская разработка, - В.Прохватилов
07:13 03.08.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 03.08.2019 |

Беспорядки в Москве 27 июля как проекция американских разработок

Новая стратегия США против России
Американский канал CNN, как и многие западные СМИ, прокомментировал несанкционированный митинг в Москве в субботу 27 июля, уделяя основное внимание персоне Алексея Навального, которого CNN называет "лидером оппозиции". В центре комментария вопрос: "Будут ли протесты в Москве способствовать усилению национального импульса протеста и как Кремль отреагирует, если это произойдет".

В том же ключе комментировала массовые беспорядки 27 июля в Москве Русская служба Би-Би-Си, педантично информируя читателей о графике следующих акций протеста, в том числе несанкционированных.
Методики усиления в России "национального импульса протеста" разрабатываются в США группой ведущих аналитических центров. Среди тех, которые близки к республиканской партии, – American Foreign Policy Council (AFPC), Potomac Institute for Policy Studies, American Enterprise Institute (AEI), STRATFOR, Jamestown Foundation. Россией плотно занимаются и аналитические центры, близкие к демократам. Это Центр новой американской безопасности Center for a NewAmerican Security (CNAS) Институт Брукингса, Council on Foreign Relations.

CNAS был основан в 2007 году. Известный французский публицист Тьерри Мейсан пишет, что этот мозговой центр сегодня играет ту же роль, что и предшествовавший ему Проект нового американского века (Project for the New American Century, PNAC), – "обеспечивать американскую экспансию и доминирование над всем миром". С помощью таких проектов "либеральные ястребы", по словам Тьерри Мейсана, направляют политику глубинного государства.
С января 2018-го по январь 2019 года CNAS возглавляла Виктория Нуланд. Под руководством этой "гарпии" (так ее назвал известный бразильский журналист и писатель Пепе Эскобар) десять экспертов Центра новой американской безопасности разработали документ "Стратегия США против России" (U.S. Strategies to Counter Russia: A Commentary Series) – объемный доклад, излагающий "более координированную стратегию США для эффективного противодействия России". Доклад был размещен на сайте CNAS в январе 2019 года.
Авторы доклада исходят из того, что американские санкции против России не достигли поставленных целей: "Россия считает, что достигла значительных внешнеполитических успехов за последние несколько лет и вряд ли изменит свое стратегическое поведение в ближайшей или среднесрочной перспективе".

CNAS предлагает изменить подход к сдерживанию России. Конечно, США не должны отказываться от санкций против российских олигархов и корпораций, говорится в докладе. Политика США должна быть сосредоточена на том, чтобы через некоторое время разрушить российскую экономику и федеральный бюджет (American policymakers should focus on ways to erode Russia’s economy and federal budget over time). Новый раунд санкций США предусматривает "меры по суверенному долгу, энергетике и финансовому сектору", он вызовет напряженность в российской экономике, но вряд ли приведет к катастрофическим для нее последствиям, пишет одна из авторов доклада Рэйчел Зимба. В докладе вводится термин "принуждающая экономическая политика" (coercive economic policies), что подразумевает санкции, экономическую дестабилизацию и воздействие на инвестиционные возможности государства. В то же время "принуждающая экономическая политика" – только часть американской стратегии "принуждающей мощи" (coercive power), которая включает поддержку оппозиционных политиков и кибервойну.

В связи с очевидной для авторов доклада неэффективностью экономических санкций они предлагают, чтобы политика США в отношении России "вышла за рамки санкций" (U.S. policy must move beyond sanctions). Андреа Кендалл-Тейлор, директор Программы трансатлантической безопасности в CNAS, рекомендуемая как специалист по "популизму и угрозам демократии", объясняет, что имеются в виду усилия по подрыву лояльности российских элит к власти и лично к Владимиру Путину, а также возбуждение недовольства россиян путем создания экономических трудностей" в стране.

"Политики должны использовать альтернативные подходы, чтобы продемонстрировать россиянам, что Путин ведет Россию в неправильном направлении", – пишет Кендалл-Тейлор, предлагая переключить усилия по сдерживанию России на второй компонент "принуждающей мощи" – поддержку политической оппозиции.

Альтернативный экономическим санкциям подход, по мнению Андреа Кендалл-Тейлор, заключается в работе с российской молодежью: "Восстановите связи с Россией. Связи между США и Россией сейчас ниже, чем во времена холодной войны. Построение отношений, в том числе с молодыми россиянами, – лучший выбор для стабилизации отношений с постпутинской Россией… Соединенные Штаты должны уделять больше внимания программам, призванным показать россиянам, что Путин является барьером на пути к лучшему образу жизни".

"Пером" этого эксперта по "популизму и угрозам демократии" водит твердая рука главы Центра новой американской безопасности Виктории Нуланд, этой героини украинского майдана. Сейчас Нуланд перешла к "восстановлению связей с Россией", пытаясь указать россиянам "путь к лучшему образу жизни". В мае сего года она запросила российскую визу для участия в конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Однако в визе ей было отказано. Госпожа Нуланд внесена в российский черный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США. В настоящее время она работает в The Brookings Institution вместе со своим мужем Робертом Кейганом (Robert Kagan), основателем Проекта нового американского века, и сотрудничает с Мадлен Олбрайт в Albright Stonebridge Group. Обе эти структуры, как и CNAS, являются мозговыми центрами "либеральных ястребов".
Незадолго до событий 27 июля в Москве Нуланд разразилась жестким интервью в немецкой Handelsblatt, где сжато изложила основные постулаты "Стратегии США против России". "Соединенные Штаты, безусловно, недооценили готовность России прибегнуть к "подрывным методам", – заявила эта специалистка по подрывной работе.

Отметим, что опубликованная на сайте Центра новой американской безопасности "Стратегия США против России" является лишь дайджестом, то есть краткой выжимкой из закрытых разработок, направляемых в спецслужбы, Госдеп и Конгресс США. Подробно пути и методы выхода политики США против России "за рамки санкций" в открытой версии не излагаются.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564805580
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