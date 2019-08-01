Разрешать снос зданий в Узбе отныне будет лично премьер Арипов

07:38 03.08.2019

Решения о сносе зданий предпринимателей будет принимать премьер

Президент поручил установить новый порядок сноса имущества и изъятия земли предпринимателей. Решения о сносе будет принимать премьер-министр.



С 5 августа работа по сносу имущества и изъятию земельных участков предпринимателей будет вестись в три этапа по строго установленному порядку. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева 2 августа.



Ранее на совещании 23 июля президент подверг критике отсутствие системного подхода в вопросах сноса зданий и сооружений предпринимателей, а также выплаты компенсации. Глава страны предупредил хокимов, что сносить принадлежащее предпринимателям имущество без обоснованной надобности "абсолютно недопустимо".

По новому порядку, на первом этапе хокимияты на местах будут вносить в Кабинет Министров материалы об объектах, которые предполагается снести. На втором этапе будет готовиться заключение: по требованиям градостроительства - первым заместителем премьер-министра, по финансовым расчетам - заместителем премьера. Затем заключения будут вноситься главе правительства на рассмотрение и принятие решения, отмечается в сообщении пресс-служба президента.

Президент также поручил оптимизировать разрешительные функции ведомств, выдающих заключения для выделения земли предпринимателям, и совершенствовать саму процедуру с помощью интеграции их баз данных.



Снос зданий нередко приводит к недовольству населения и бизнеса. В одном из последних случаев 20 июля предприниматель поджег заместителя хокима Яккабагского района Кашкадарьинской области, пытаясь защитить двухэтажный магазин.